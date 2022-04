Świętokrzyskie: Ponad 20 tys. odbiorców bez prądu

Ponad 20 tys. odbiorców w woj. świętokrzyskim nie ma prądu w związku z uszkodzeniami linii energetycznych, spowodowanymi opadami mokrego, ciężkiego śniegu. Uszkodzeniu uległo 48 odcinków linii średniego napięcia – poinformowała PAP Ewa Wiatr z PGE Dystrybucja w Skarżysku-Kamiennej.

Dodała, że przyczyną awarii jest śnieg obciążający konary drzew, które kładą się na liniach przesyłowych.

"To przekłada się na dość dużą liczbę odbiorców pozbawionych napięcia. Obecnie jest to ponad 20 tys. mieszkańców. Najtrudniejsza sytuacja jest na terenie obsługiwanym przez rejon energetyczny Skarżysko. Tam pozbawionych prądu jest blisko 13,5 tys. odbiorców" - powiedziała.

Wiatr zaznaczyła, że sytuacja w regionie, ze względu na opady śniegu, jest dynamiczna. Dodaje, że energetycy robią wszystko, by jak najszybciej przywrócić dopływ energii do odbiorców.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla całego województwa świętokrzyskiego w związku z opadami śniegu. Według prognoz miejscami przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść do 10 cm. Pierwotnie informowano, że opady powinny ustąpić do południa w sobotę. Alert IMGW został przedłużony do niedzielnego poranka.