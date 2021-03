Swiss Re: Chcemy całkowicie wyeliminować węgiel energetyczny z reasekuracji obligatoryjnych

Do 2030 roku chcemy całkowicie wyeliminować węgiel energetyczny z reasekuracji obligatoryjnych w krajach OECD - poinformowało we wtorek jedno z największych na świecie towarzystw reasekuracyjnych Swiss Re.

Swiss Re "wprowadza nowe środki wspierające przejście na gospodarkę zerową netto, obejmujące zarówno zarządzanie aktywami i ubezpieczenie, jak i własną działalność".

"Zmiany klimatyczne pozostają największym wyzwaniem, przed którym stoimy jako społeczeństwo. Stawka jest wysoka i wymaga natychmiastowej uwagi. Przystąpienie do zerowej emisji netto do 2050 r. I ustalenie konkretnych celów klimatycznych to ważne pierwsze kroki. To, co należy teraz zrobić, to działanie. Postępujemy naprzód we wszystkich obszarach naszej działalności, aby przyspieszyć przejście na zero netto " - wskazał prezes Swiss Re Group, Christian Mumenthaler.

Grupa ogłosiła, że do 2030 roku zamierza wyeliminować z portfela aktywa oparte na węglu. Ponadto - jak czytamy - firma będzie systematycznie współpracować ze spółkami portfelowymi w zakresie opracowywania strategii klimatycznych w ramach szerszych ram zaangażowania. Grupa zamierza też zwiększyć inwestycję w infrastrukturę odnawialną i społeczną o 750 mln dolarów. "Ponadto należy dążyć do zwiększenia ekspozycji na zielone, społeczne i zrównoważone obligacje do 4 mld dolarów do końca 2024 r. (Z 2,6 mld dolarów na koniec 2020 r.)" - czytamy. Zaznaczono, że Swiss Re będzie corocznie informować o postępach w osiąganiu celów.

Koordynator europejskiej międzynarodowej koalicji Insure Our Future Lindsay Keenan w następujących słowach skomentował działania Swiss Re: "Z radością przyjmujemy zobowiązanie Swiss Re do pełnego wyeliminowania węgla energetycznego z reasekuracji obligatoryjnej. Wzywamy wszystkich innych reasekuratorów do podjęcia analogicznych kroków. Reasekuracja obligatoryjna to bardzo duża część biznesu reasekuracyjnego, która do tej pory stanowiła furtkę do dalszego ubezpieczania sektora węglowego. Ogłoszona polityka Swiss Re to nowy standard, do którego reszta branży powinna jak najszybciej dorównać".

Z kolei jak wskazała w informacji polska fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE", która jest członkiem koalicji Insure Our Future, już na początku marca Koalicja wezwała 10 największych światowych towarzystw reasekuracyjnych do podjęcia działania i wykluczenia węgla energetycznego z reasekuracji obligatoryjnej. Apel Insure Our Future trafił m.in do takich firm jak Munich Re, Hannover Re, SCOR, Berkshire Hathaway, Lloyd's of London, MAPFRE oraz Vienna Insurance Group.

"Wraz z aktualizacją polityki klimatycznej największego hiszpańskiego towarzystwa ubezpieczeniowego MAPFRE w piątek 12 marca rośnie grono gigantów reasekuracji ogłaszających wygaszenie świadczenia usług dla spółek sektora węglowego" - czytamy w informacji fundacji "Rozwój TAK - Odkrywki NIE".

"Poprawne wdrożenie polityk Swiss Re oraz MAPFRE oznaczać będzie trzęsienie ziemi dla spółek planujących wydobycie i spalania węgla w Unii Europejskiej po 2030 roku. Wzrośnie także presja na zakończenie ubezpieczania węgla do 2030 przez największe polskie towarzystwo ubezpieczeniowe PZU. Grupa poinformowała niedawno, że zamierza wkrótce przyjąć nową strategię zrównoważonego rozwoju. Jako minimum musi ona zawierać zobowiązania o wycofaniu się z ubezpieczania nowych kopalni węglowych oraz spółek nieposiadających strategii eliminacji wydobycia i spalania węgla do 2030 roku" - uważa kampanier finansowy Fundacji "Rozwój TAK - Odkrywki NIE" Kuba Gogolewski.