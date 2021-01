Synthos i Vattenfall chcą budować morskie farmy wiatrowe na Bałtyku

Polska firma chemiczna Synthos i szwedzki koncern energetyczny Vattenfall złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o wydanie zgody na powołanie wspólnego przedsiębiorstwa. Nowa firma ma zajmować się budową morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Blok gazowy w budowie

Atom w planach

- Uruchamiając farmę fotowoltaiczną uzyskamy dodatkową energię elektryczną, która będzie pozytywnie wpisywać się w działania naszej firmy mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko. Zakładamy, że uruchomienie tej farmy to początek rozwoju źródeł fotowoltaicznych w naszej spółce. Analizujemy wykorzystanie tej technologii również w innych zakładach produkcyjnych naszej grupy – zapowiada Zbigniew Warmuz.W Oświęcimiu realizowana jest kolejna inwestycja energetyczna, tj. budowa bloku gazowo-parowego (CCGT) o mocy ok. 116 MW elektrycznych.Jednostka wyprodukuje ciepło potrzebne do produkcji w instalacjach chemicznych spółki, a zarazem dzięki kogeneracji umożliwi zwiększenie produkcji energii elektrycznej , która zostanie przeznaczona do sprzedaży na otwartym rynku energii. Zakładany termin zakończenia całości inwestycji to koniec 2023 roku.Spółka ma także plany długookresowe. W październiku 2019 r. Synthos i firma GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) podpisały porozumienie ws. współpracy przy rozważeniu możliwości budowy w Polsce reaktora jądrowego typu BWRX-300, projektu GEH. GEH szacuje, że dzięki doświadczeniom firmy i użyciu sprawdzonej technologii pierwsze egzemplarze mogłyby ruszyć w 2028 r.W październiku 2020 r. spółka Synthos Green Energy, z grupy Synthos, przedstawiła polskiej Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) propozycję zakresu opinii ogólnej w sprawie rozwiązań organizacyjno-technicznych reaktora BWRX-300. Spółka uzyskała od Państwowej Agencji Atomistyki informację, że pracę nad odpowiedzią rozpoczął już Departament Bezpieczeństwa Jądrowego.Grupa Synthos rozgląda się także za innymi małymi reaktorami. Niedawno Synthos Green Energy podpisała umowę o współpracy z Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) z siedzibą w USA.W ramach tej umowy, Synthos Green Energy oraz Ultra Safe Nuclear Corporation ocenią zdolność instalacji mikromodułowego reaktora (MMR) do wytwarzania wodoru, ciepła i energii do wykorzystania w zakładach produkcyjnych firmy w Polsce i innych krajach UE, a także do szerszego użytku komercyjnego przez inne zakłady produkcyjne w regionie.Synthos Green Energy oraz Ultra Safe Nuclear Corporation już wspólnie wystąpiły do polskiego Ministerstwa Rozwoju o dofinansowanie projektu z programu IPCEI (Important Projects of Common European Interest) dedykowanego dla projektów z zakresu łańcucha wartości technologii i systemów wodorowych.Działalność grupy Synthos dzieli się na pięć głównych segmentów: butadien i kauczuk (Segment Kauczuków Syntetycznych), styren i pochodne styrenu (Segment Tworzyw Styrenowych), dyspersje, kleje i lateks (Segment Dyspersji, Klejów i Lateksów), środki ochrony roślin (Agro) oraz kosmeceutyki i suplementy diety (Care).Vattenfall AB jest w 100 proc. własnością szwedzkiego państwa i posiada siedzibę w miejscowości Solna (Szwecja). Grupa Vattenfall prowadzi głównie działalność w zakresie produkcji, sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła. Ponadto prowadzi działalność w zakresie dystrybucji gazu i handlu energią. Jej głównymi rynkami są Szwecja, Niemcy, Niderlandy, Dania oraz Wielka Brytania.