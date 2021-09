Synthos już rozmawia o dostawach paliwa jądrowego do Polski

Synthos Green Energy, spółka z polskiej grupy Synthos, chce współpracować z firmami ze Stanów Zjednoczonych i Kanady ws. dostaw paliw do małych reaktorów jądrowych, które mają powstać w Polsce.

Duże zainteresowanie nową technologią

Projekt bazuje na licencjonowanym przez amerykańskiego regulatora NRC reaktorze ESBWR o mocy 1500 MWe i jest jego uproszczoną wersją.GE Hitachi Nuclear Energy przewiduje, że dzięki znacznemu uproszczeniu projektu, reaktor BWRX-300 będzie wymagał znacznie mniejszych kosztów kapitałowych w przeliczeniu na MW niż inne projekty małych reaktorów modułowych (SMR) chłodzonych wodą lub istniejące projekty dużych reaktorów jądrowych.GE Hitachi Nuclear Energy przekonuje, że koszt produkcji energii elektrycznej i cieplnej przez BWRX-300 będzie porównywalny z kosztami elektrowni gazowych oraz źródeł odnawialnych.Jednocześnie reaktor ma gwarantować stabilność wytwarzania energii nieosiągalną dla OZE. To sprawia, że reaktor modułowy stanowi rozwiązanie do zaopatrzenia w energię zakładów przemysłowych, a także dostarczania ciepła systemowego do miejskich sieci ciepłowniczych.BWRX-300 jest obecnie przedmiotem analiz organów dozoru jądrowego nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Kanadzie.W ostatnich tygodniach zawarto kilka umów zakładających współpracę przy rozwoju technologii małych reaktorów jądrowych w Polsce.Strony podkreślają, że inwestycje w małe reaktory nie stoją w sprzeczności z programem polskiej energetyki jądrowej.Polscy miliarderzy Zygmunt Solorz (kontrolujący grupy ZE PAK i Polsat) i Michał Sołowow (właściciel grupy Synthos) 31 sierpnia 2021 r. poinformowali, że chcą razem zbudować elektrownię jądrową w Pątnowie, przy wykorzystaniu aktywów ZE PAK. Projekt zakłada inwestycję w od czterech do sześciu małych reaktorów jądrowych (SMR) o mocy 300 MW każdy.- Pierwszy reaktor IV generacji ma zostać uruchomiony w Kanadzie w 2025 roku, kolejne jednostki powstaną w USA. Jeśli proces licencjonowania w Polsce będzie przebiegał prawidłowo, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby reaktory IV generacji mogły zostać uruchomione w zakładach Ciechu przed końcem dekady - mówi Rafał Kasprów.