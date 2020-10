Synthos złożył do PAA wniosek o opinię ws. małego reaktora jądrowego

Spółka Synthos Green Energy przedstawiła Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) propozycję zakresu opinii ogólnej w sprawie rozwiązań organizacyjno-technicznych małego reaktora modułowego BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear Energy (GEH).

Prywatna elektrownia jądrowa

Synthos Green Energy nawiązał współpracę z działającymi globalnie koncernami o dużym doświadczeniu w obszarze budowania i zarządzania elektrowniami jądrowymi. Grupę, która wspiera Synthos w procesie inwestycyjnym i pracuje obecnie nad docelowym wnioskiem o opinię ogólną, tworzą:Fortum Power and Heat Oy to fińska firma mająca ponad 40 lat doświadczenia w projektowaniu, licencjonowaniu i eksploatacji obiektów jądrowych, która jest wyłącznym właścicielem dwóch elektrowni jądrowych w Finlandii oraz współwłaścicielem sześciu kolejnych w Finlandii i Szwecji.Exelon Generation to największy operator elektrowni jądrowych w Stanach Zjednoczonych (21 elektrowni) i jedna z największych firm energetycznych za oceanem.GE Hitachi Nuclear Energy to twórca reaktora BWRX-300.Za stronę prawną odpowiedzialna jest kancelaria CMS.Spółka uzyskała od Państwowej Agencji Atomistyki informację, że pracę nad odpowiedzią rozpoczął już Departament Bezpieczeństwa Jądrowego.Należąca do Michała Sołowowa grupa Synthos już na początku 2019 roku, jako pierwsza prywatna firma na świecie, rozpoczęła rozmowy z GEH w sprawie małego reaktora modułowego BWRX-300 i możliwości budowy elektrowni jądrowej w Polsce.Jesienią 2019 roku podpisano porozumienie o współpracy, które na przestrzeni obecnego roku było rozwijane i uszczegóławiane. Zgodnie z umową zawartą 6 sierpnia 2020 r. Synthos Green Energy został partnerem strategicznym GE Hitachi Nuclear Energy z zakresie rozwoju i budowy reaktora BWRX-300.BWRX-300 to mały reaktor modułowy (Small Modular Reactor) o mocy 300 MWe i 870 MWt. Jego twórcą jest firma GEH o jednym z największych na świecie doświadczeń w projektowaniu reaktorów atomowych.Projekt bazuje na licencjonowanym przez amerykańskiego regulatora NRC (Nuclear Regulatory Commission) reaktorze ESBWR o mocy 1500 MWe i jest jego uproszczoną wersją. Dzięki temu jest konstrukcją konkurencyjną pod względem kosztów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 MWe.Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej przez BWRX-300 staje się porównywalne z kosztami typowej elektrowni pracującej w oparciu o gaz, a nawet w porównaniu do kosztów energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie gwarantuje stabilność wytwarzania energii nieosiągalną dla OZE. To sprawia, że reaktor modułowy stanowi idealne rozwiązanie do zaopatrywania w energię zakładów przemysłowych, a także dostarczania ciepła systemowego do miejskich sieci ciepłowniczych.BWRX-300 jest obecnie przedmiotem analiz organów dozoru jądrowego w Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie.Synthos to firma z branży chemicznej, działalność grupy dzieli się na pięć głównych segmentów: butadien i kauczuk (Segment Kauczuków Syntetycznych), styren i pochodne styrenu (Segment Tworzyw Styrenowych), dyspersje, kleje i lateks (Segment Dyspersji, Klejów i Lateksów), środki ochrony roślin (Agro) oraz kosmeceutyki i suplementy diety (Care).