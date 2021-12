System handlu emisjami da nam popalić. Głos Polski zupełnie nic nie znaczy

ETS - unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2 przekłada się na ceny ciepła, ale też ceny wielu artykułów przemysłowych, materiałów budowlanych. Producenci wełny mineralnej do ociepleń, producenci cementu, płytek ceramicznych - oni wszyscy nie tylko płacą elektrowniom za coraz droższy prąd, ale jednocześnie bezpośrednio płacą za jednostki uprawniające do emisji każdej kolejnej tony CO2 - zaznacza dr Marian Szołucha z Instytutu Prawa Gospodarczego.