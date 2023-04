Systemy wsparcia OZE nie są potrzebne. Ważniejsze jest coś innego

- System wsparcia dla przemysłowej energetyki jest zawsze mile widziany, ale nie jest niezbędny - wskazuje w rozmowie z WNP.PL prezes firmy Tauron Zielona Energia Wojciech Więcławek. - Dla rozwoju sektora OZE konieczne jest usprawnienie procesu inwestycyjnego - podkreśla.

- Zmieniona ustawa odległościowa z punktu widzenia legislacji jest obecnie wystarczająca dla realizacji nowych inwestycji - mówi Wojciech Więcławek, prezes firmy Tauron Zielona Energia.

- Ważne jest wsparcie państwa od strony administracyjnej, tak żeby system prawny nie eliminował powstawania nowych źródeł energii - dodaje Więcławek.

W jego ocenie rynek OZE zmierza tam, gdzie znajduje się coś, co nazywamy Świętym Graalem energetyki - to z ang. "cable pooling" (współdzielenie przyłącza). Chodzi o to, by odnawialne źródła energii stały się stabilne i przewidywalne.

Tauron Zielona Energia wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Tauron. Spółka odpowiada za przygotowanie inwestycji OZE, akwizycje projektów, a także za prowadzenie nadzoru inwestycyjnego nad farmami fotowoltaicznymi i lądowymi farmami wiatrowymi.

Prezydent Duda podpisał nowelizację ustawy wiatrakowej.

- Cieszymy się, że ustawa została zmieniona, pomoże nam to w realizacji celów Zielonego Zwrotu Taurona.

Proponowane zmiany w przepisach są wystarczające dla branży?

- Branża spodziewała się zmniejszenia tej odległości do 500 metrów. Rozumiemy, że pojawiły się ważne przesłanki, by tak się nie stało. Obecnie przyjęta odległość 700 metrów od budynków mieszkalnych pozwala nam jednak na realizację wybranych projektów wiatrowych z wykorzystaniem mocniejszych turbin, co powinno w części zrekompensować większą odległość turbin od zabudowań.

Dla skutecznego rozwoju sektora OZE konieczne jest maksymalne usprawnienie procesu inwestycyjnego

Co warto byłoby jeszcze zmienić w prawie?

- Zmieniona ustawa odległościowa z punktu widzenia legislacji jest obecnie wystarczająca dla realizacji nowych inwestycji. Widzimy potrzebę uregulowania zasad łączenia różnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, tzw. cable pooling (współdzielenie przyłącza - przyp. red.), bo jest to korzystne dla wszystkich uczestników rynku. Pozwoli to na zwiększenie i tak już mocno ograniczonej efektywności mocy przyłączeniowych oraz wpłynie na stabilizację dostaw zielonej energii. Z uwagą przyglądamy się również ustawie planistycznej i analizujemy jej wpływ na możliwość realizacji nowych inwestycji fotowoltaicznych.

Należy mieć na uwadze, aby dobre intencje uporządkowania planów przestrzennych nie doprowadziły do paraliżu inwestycyjnego, co może znacznie spowolnić rozwój źródeł OZE. Dla skutecznego rozwoju sektora OZE konieczne jest maksymalne usprawnienie procesu inwestycyjnego, w tym jego części związanej z procedurami administracyjnymi.

Wiemy o krążących mitach na temat odnawialnych źródeł energii. Co pan sądzi o nastawieniu społeczeństwa do nowych OZE?

- Nieustannie pojawiają się nieuzasadnione tezy, jakoby odnawialne źródła energii, a szczególnie wiatraki, miały powodować zakłócenia w dostawie internetu, niepłodność bydła bądź schorzenia wśród ludzi.

Nastawienie społeczeństwa jest dla nas kluczowe, a zaszczepione obawy podstawą do prowadzenia kampanii informacyjnych, których misją jest ich odczarowanie.

Szczególną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest edukacja społeczeństwa. W mediach powinno pojawiać się więcej informacji mówiących o tym, czym naprawdę jest energetyka odnawialna i jak może wpłynąć na obniżenie kosztów energii.

Odczarowanie wszystkich mitów na temat OZE zajmie dużo czasu, energii, pieniędzy

Kto powinien wziąć na siebie edukację? Państwo? Spółki energetyczne? Organizacje pozarządowe?

- Odpowiedzialna edukacja społeczeństwa to jedno z podstawowych zadań państwa. Liczymy, że edukacja z energetyki odnawialnej znajdzie się wśród kluczowych pozycji w tej materii.

My, jako koncern, zajmujemy się realizacją inwestycji, które powinny dostarczyć gospodarce tanią i ekologiczną energię. Staramy się, na ile to możliwe, w miejscach realizowanych inwestycji wspierać zrozumienie lokalnej społeczności dla tych realizacji, lecz widzimy, że jest to tylko kropla w morzu potrzeb i powinno to zostać usystematyzowane na poziomie podstawowej edukacji.

Odczarowanie wszystkich mitów na temat OZE zajmie dużo czasu, energii i niezbędnych do poniesienia środków finansowych, ale musimy to zrobić.

Chciałbym, by powstały przestrzenie, w których każdy mógłby znaleźć obiektywną wiedzę i poczuć, że nie jest zmanipulowany.

Teraz tak się dzieje?

- To może brzmieć trywialnie, ale dla tych, którzy dorastali w poprzednim wieku, oczywiste było, że chęć zrozumienia zjawisk fizycznych oznaczała spacer do biblioteki, w której publikacje pojawiały się po spełnieniu standardów prac naukowych; te czasy niesłusznie minęły.

W internecie, do którego mamy najłatwiejszy dostęp, można dziś napisać niemal wszystko bez refleksji i konsekwencji, głos influencera przebija się lepiej niż opracowania naukowe, a na odbiorcę przerzucono odpowiedzialność za sprawdzanie rzetelności informacji - to bardzo niebezpieczne zjawisko.

Energetyka jest przedsięwzięciem tak skomplikowanym, że bardzo trudno osobie bez odpowiedniego wykształcenia zrozumieć, czy infrastruktura OZE rzeczywiście wywołuje niepożądane skutki.

Jeżeli podaż energii produkowanej z OZE przerośnie popyt, to ceny zaczną wyraźnie spadać

Dalsze uzależnienie od paliw kopalnych jest dla nas problemem?

- Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie cena węgla i gazu wzrosła kilkukrotnie.

Nasza gospodarka jest uzależniona od paliw kopalnych, które są pod wpływem globalnych zawirowań. W konsekwencji gospodarka musi korzystać z drogiej energii i traci konkurencyjność.

Jeśli będziemy dywersyfikowali portfel aktywów wytwórczych w kierunku źródeł OZE, które są niezależne od zewnętrznych dostaw surowców, to w pewnym momencie rynek się nasyci. Jeżeli podaż energii produkowanej z OZE przerośnie popyt, to ceny zaczną wyraźnie spadać.

Pana zdaniem systemy wsparcia OZE nadal są konieczne?

- Po ponad 20 latach pracy w tej branży uważam, że nie są potrzebne. Oczywiście rozumiem wsparcie dla prosumentów, ten kierunek jest słuszny.

W kontekście przemysłowej produkcji energii elektrycznej, w mojej ocenie nie ma potrzeby, by zajmowali się nią drobni wytwórcy kierujący się głównie potrzebą zysku, ponieważ krajowy system elektroenergetyczny jest zbyt ważnym obszarem całej gospodarki.

Uważamy, że system wsparcia dla przemysłowej energetyki jest zawsze mile widziany, ale nie jest niezbędny. Ważne jest wsparcie państwa od strony administracyjnej, tak żeby system prawny nie eliminował powstawania nowych źródeł energii i umożliwiał zaplanowanie ich w pracy w dłuższym horyzoncie ich funkcjonowania.

Zauważył pan, jak rosną ceny nośników energii. A jak rosną koszty dla takiej spółki jak Tauron Zielona Energia?

- Podobnie jak cała gospodarka odczuwamy wpływ podwyższonej inflacji i efektu domina tego zjawiska. Paradoksalnie nas też dotykają wyższe koszty energii, które powodują wyższe koszty produktów finalnych.

Które koszty wzrosły najbardziej?

- Na pewno obserwujemy presję na koszty pracownicze.

Ponadto sytuacja za wschodnią granicą doprowadziła do wzrostu kosztów materiałów. W Europie nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile stali pochodzi ze stalowni i hut z terenu Ukrainy. One dziś w większości nie istnieją, a ich miejsce zastąpili producenci stali z Indii, Turcji oraz innych odległych krajów. W konsekwencji znacznie zwiększa to koszty transportu z odległych destynacji.

Jednocześnie wraz ze zwiększającą się inflacją właściciele gruntów, które są wykorzystywane pod zabudowę instalacji, oczekują wyższych czynszów dzierżawy.

Święty Graal energetyki. Chodzi o to, by odnawialne źródła energii stały się stabilne i przewidywalne

W którym kierunku zmierza rynek odnawialnych źródeł energii?

- Zdecydowanie tam, gdzie znajduje się coś, co nazywamy Świętym Graalem energetyki - z ang. "cable pooling". Chodzi o to, by odnawialne źródła energii stały się stabilne i przewidywalne.

Osiągniemy to poprzez odpowiedni dobór różnorodnych źródeł wytwórczych przyłączonych w jednym punkcie odbioru, by harmonijnie współpracowały ze sobą, bez przerw generując energię elektryczną podobnie jak elektrownia węglowa czy atomowa. To jest kolejny etap rozwoju energetyki odnawialnej, do której zmierzamy.

Jak to osiągnąć?

- Połączenie instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych jest powszechnym rozwiązaniem. Kolejnym krokiem jest wdrożenie systemu magazynowania energii z OZE i liczymy, że rozwiązania te będą szeroko promowane. Obecnie technologia magazynowania energii, szczególnie w skalowalnych systemach, jest jeszcze kosztowna, ale podobnie było ze źródłami OZE na początku ich rozwoju. Czekamy na moment, kiedy produkcja bateryjnych magazynów energii będzie wystarczająco masowa, by ich ceny spadły.

W instalacjach OZE masowo wykorzystujemy metale ziem rzadkich, których zasoby mają w 80 proc. Chiny. Powinniśmy poważnie rozważyć alternatywę dla metali ziem rzadkich. Mówiąc konkretniej, powinniśmy inwestować w rozwój syntetyków, które powinny zastąpić metale ziem rzadkich.

Tauron ma sprawdzony model negocjowania dzierżawy gruntu. Jak on wygląda?

- Nasi pracownicy negocjując umowy na dzierżawę nieruchomości pod OZE, doskonale rozumieją, że takie rozmowy dla wielu właścicieli gruntów są stresujące. Na pewno czynnikiem, który nas wyróżnia, jest umiejętność przedstawienia precyzyjnej informacji, jak nowa inwestycja wpłynie na obniżenie emisji CO2 i ile gospodarstw domowych będziemy w stanie zasilić w czystą energię.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że uzgodnione z właścicielami czynsze są waloryzowane o wskaźnik inflacji, co powoduje, że właściciel gruntu jest zabezpieczony przed negatywnymi skutkami fluktuacji na rynku finansowym.

Naszym kluczowym argumentem jest wskazanie, kiedy taka inwestycja będzie mogła powstać, bo ta informacja dla właścicieli gruntów jest najważniejsza. Naszą najlepszą wizytówką są zrealizowane projekty, stanowiące swoistą platformę zaufania, na której łatwiej osiągnąć porozumienie.