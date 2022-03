Szantaż atomowy Rosjan. "Zachowują się jak typowi bandyci"

Olga Kosharna to jeden z największych autorytetów ukraińskiej atomistyki. Pracuje tak dla Enerhoatomu, jak i kilku ukraińskich uczelni politechnicznych. Była też wykładowcą - gościem, na toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Obecnie bardzo obawia się o los ukraińskich siłowni jądrowych, wobec których agresorzy z Rosji, jak się okazuje, mają swoje plany.

Czarnobyl znów straszy

Do elektrowni tej przybyło już 11 cywilów z Rosatomu. Na czele tej ekipy stoi Sergey Аnochin, do tej pory pracujący w Bałakławskiej Elektrowni Atomowej. Są też w tej grupie inżynier z Bałakławy Oleg Romanenko oraz zastępca głównego inżyniera ds. remontów elektrowni jądrowej w Rostowie, Iwan Małachow.Już ogłosili, że zostali wysłani do oceny bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego po ostrzale i zajęciu stacji, a także do pomocy przy naprawach. Powodem ich pojawienia się jest odmowa współpracy dotychczasowego, ukraińskiego personelu.Jednocześnie Anochin zakomunikował, że elektrownia jest na terytorium Rosji - i tak będzie na zawsze, a Zaporoska EJ należy już do systemu zarządzania Rosatomu.Specjalnie wymieniam nazwiska, by te osoby nie czuły się anonimowe. Bo uczestniczą w złodziejstwie.Jak się dowiaduję, okupanci próbują przymuszać szeregowych pracowników elektrowni do przyjmowania rosyjskich paszportów i zrzekania się pracy w ukraińskim Enerhoatomie.Jeśli by mieli jakieś z tym kłopoty, to przecież mają na podorędziu małpy z granatami (przez niektórych nazywane żołnierzami), które są gotowe niszczyć wszystko, co ukraińskie, nie zdając sobie nawet sprawy, że także i ich bezpieczeństwo będzie w takim przypadku zagrożone... Bo uwolnione promieniowanie zabija sprawiedliwie wszystkich.- Ewidentnie może to być jeden z celów minimum tej agresji. Jak na razie sprzyja takiej kalkulacji fakt, iż główne siły ukraińskie bronią dostępu do stolicy i do Charkowa.Myślę, że jak tylko uwolnimy się od agresora na północy to przyjdzie też kolej na południe.Wielkim problemem pozostaje to, że na terenie elektrowni atomowej (podobnie jak w Czarnobylu) stoi rosyjski ciężki sprzęt artyleryjski. Uderzenie w niego to byłoby wielkie zagrożenie radioaktywnością...- Opanowana przez Rosjan agencja (agenda ONZ, z siedzibą w Wiedniu) udaje, że nic się nie dzieje... Bo przecież monitoring zdalny niczego nie wykazuje. A nie wykazuje, ponieważ Rosjanie pierwsze co zrobili, tak w Zaporożu jak i w Czarnobylu, to odłączyli kamery monitoringu.Rosjan bardzo interesują zapasy paliwa energetycznego, które Ukraina importowała od zachodniego Westinghouse. Już przymierzają się do wywiezienia części zapasów. Typowe złodziejstwo bardzo drogiego produktu.To tym bardziej głupie, że paliwo jądrowe każdy kraj rozlicza przed agencją atomistyki co do jednego grama... Będą zatem Rosjanie albo oszukiwali w sprawozdaniach, albo zadziałają na zasadzie „wzięliśmy - i co nam zrobicie”.Ponadto nie należy wykluczać, że agresor będzie próbował zmontować z resztek paliwa, jakie było magazynowane w Czarnobylu, brudną bombę atomową, a potem oskarżyć Ukraińców o jej użycie. Bo w jakimś celu nie oddali ciał naszych poległych z lotniska w Hostomelu? Niewykluczone, że jeszcze użyją tych zwłok do udowodnienia, że gdzieś tam byli nasi żołnierze - i coś tam złego zrobili, jako dywersanci.Jakoś taka obawa nie usadowiła się w głowach panów siedzących w wygodnych fotelach w Wiedniu - w większości Rosjan, wysłanych tam przez Putina.Przebywanie zaś w strefie Czarnobyla jest niebezpieczne też dla samych Rosjan. Ich żołnierze, przejeżdżając ciężkim sprzętem, wznieśli olbrzymią chmurę radioaktywnego pyłu, który roznosi się po całej okolicy. Palą też tam ogniska... Po prostu mieszkają. Sami mogą więc zachorować. Chyba nie zdają sobie sprawy...A ich szefowie nie wykazują troski o podwładnych. Wedle starej rosyjskiej zasady „liudei u nas mnogo”.- Sankcje, nie wiem dlaczego, nie dotyczą Rosatomu i jego wielu „spółek córek”. Aż się prosi, by dotyczyły także wszelkich inwestycji Rosatomu w Turcji, Węgrzech i wielu innych krajach.Rosatom obsługuje za granicą w sumie 36 różnych projektów. Eksportuje nie tylko technologię, ale także paliwo jądrowe. Buduje kolejne elektrownie.- Tak długo tu mieszkam, że pokochałam ten kraj. A mój brat jest naukowcem w jednym z miast na Syberii. Ostatni raz rozmawialiśmy, przez telefon, w roku 2014. Nazwał mnie wtedy „banderowcem”. I tak już pozostało... Nie wiem: czy on wierzy w propagandę Putina czy też tylko udaje?Moja siostra, obywatelka Rosji, mieszka pod Brukselą. Mamy bardzo dobry kontakt. Jechała samochodem, specjalnie na granicę z Polską, by zabrać do siebie moją córkę i wnuka.Mój syn zmobilizował się do armii już pierwszego dnia wojny. Zięć jest żołnierzem sił specjalnych. Został ranny w boju pod lotniskiem w Hostomelu. Na razie się leczy... O działaniach jego oddziału pisano na łamach Wall Street Journal, gdzie wymieniono go z nazwiska jako dzielnego oficera.Jestem z nich dumna, bo bronią ojczyzny! A ja nie wyjadę z Kijowa, bo mój mąż jest po udarze. Mieszkam na dziewiątym piętrze. W czasie alarmów lotniczych chowam się na korytarzu mego bloku. Może te grube mury jakoś mnie ochronią?