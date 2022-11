Szczyt COP27 w Egipcie: bogaci muszą pomóc biednym w sprawie klimatu

Podczas oficjalnego otwarcia szczytu klimatycznego COP27 w Egipcie prezydent kraju Abd al-Fattah as-Sisi wezwał państwa rozwinięte do solidarności wobec państw rozwijających się w kwestii finansowania na działania dążące do zatrzymania zmian klimatu.

- Czas jest ograniczony, nie możemy się wahać, kraje rozwinięte muszą wnieść swój wkład w transformację. To historyczny moment, żeby wywiązać się ze swoich zobowiązań - podkreślił prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi.

- Implementacja, impelmentacja, implementacja - wezwał, jako że tegoroczny szczyt odbywa się właśnie pod hasłem: "Razem ku implementacji". Hasło wzywa do tego, by kraje wreszcie zaczęły wprowadzać w życie działania, do których się zobowiązały.

Egipski prezydent przypomniał jednak, że świat zmaga się nie tylko z kryzysem wywołanym zmianami klimatu, ale także tym wywołanym atakiem Rosji na Ukrainę.

- Mój kraj nie jest najsilniejszy pod względem ekonomicznym. Nie dość, że uderzyły nas skutki pandemii, to teraz zmagamy się ze skutkami wojny. Ta wojna musi się skończyć - powiedział as-Sisi.

Szczyt klimatyczny odbywa się w egipskim Szarm el-Szejk i zakończy się 18 listopada.

Dziś i jutro są przewidziane przede wszystkim wystąpienia światowych przywódców. Jutro ma przemawiać polski prezydent Andrzej Duda.