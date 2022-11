Szczyt klimatyczny COP27 może skończyć się bez przełomu

Na dzień przed zakończeniem szczytu klimatycznego w Egipcie nie ma żadnych wiążących decyzji i postanowień zmieniających ustalenia zeszłorocznej konferencji w Glasgow.

Na szczycie COP27 w Egipcie próżno szukać przełomu w polityce klimatycznej. Padają za to ogólne stwierdzenia, że poszczególne państwa muszą podjąć pilne działania, by nie dopuścić do wzrostu globalnej temperatury powyżej 1,5 stopnia Celsjusza względem epoki przedprzemysłowej.

United Nations Climate Change (agenda ONZ zajmująca się zmianami klimatu) wydała dokument mający stanowić podstawę do ostatecznych negocjacji i zobowiązań, których mają podjąć się poszczególne państwa na koniec COP27.

Dokument wyraża "głębokie ubolewanie", że państwa, które mają najwięcej środków i możliwości, by ciąć emisje – a więc kraje rozwinięte, emitują najwięcej i nie redukują emisji wystarczająco szybko, podkreślając jednocześnie, że to najbliższa dekada jest decydująca dla powodzenia dekarbonizacji.

Wzywa także państwa rozwinięte to większego zaangażowania finansowego w transformację energetyczną w krajach rozwijających się. Właściwie jest więc powtórzeniem tego wszystkiego co usłyszeliśmy na koniec zeszłorocznego szczytu w Glasgow.

Brak jest tu propozycji i konkretnej daty całkowitego wycofania paliw kopalnych, do czego wzywały między innymi Indie, Unia Europejska i małe kraje wyspiarskie. Nie ma w nim również konkretów dotyczących stworzenia funduszu strat i zniszczeń, do którego wzywały kraju globalnego południa i który miał zrekompensować krajom biednym zniszczenia wywołane zmianami klimatu przez kraje bogate, które historycznie wyemitowały najwięcej CO2.

Dokument jest zbiorem postulatów i wniosków 196 państw biorących udział w COP27. Aktywiści klimatyczni mocno krytykują jego wymowę. Greenpeace stwierdził, że to "droga wprost do klimatycznego piekła". Należy podkreślić, że jest on na razie szkicem i wstępem do ostatecznych negocjacji między państwami, do których dojdzie w najbliższych dniach, a więc jego treść może ulec zmianie.