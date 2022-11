Szczyt klimatyczny jednak odniósł sukces. Chodzi o specjalny fundusz

W czasie szczytu udało się powołać fundusz strat i zniszczeń, ale brak było deklaracji w sprawie bardziej ambitnego podejścia do cięcia emisji CO2. Rezultaty COP27 komentuje Konrad Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Contact Network Poland, w rozmowie z Joanną Kędzierską.

Jeśli wprowadzimy wszystkie plany redukcji emisji zadeklarowane na szczytach klimatycznych przez poszczególne kraje, to temperatura globalna wzrośnie o 2,4 stopnie Celsjusza względem epoki przedprzemysłowej.

Rozdźwięk między deklaracjami dotyczącymi cięcia emisji CO2 a ich realizacją jest nadal ogromny.

Organizacja szczytów klimatycznych jest wielkim wyzwaniem i sam fakt, że udaje się zgromadzić wszystkie państwa świata przy stole negocjacyjnym, należy już uznać za sukces.

Państwa wysokorozwinięte oponowały wobec stworzenia funduszu strat i zniszczeń ze względu na ryzyko wydania przyznanych przez nie środków w niewłaściwy sposób.

W pana ocenie: szczyt to sukces czy jednak porażka?

- Większość obserwatorów uważała, że to będzie szczyt techniczny. Nikt się nie spodziewał powołania funduszu strat i zniszczeń, więc ustanowienie tego mechanizmu to sukces, bo walczono o niego przez dekady. Pierwszy raz zaczęto o czymś na kształt tego mechanizmu mówić w Tuvalu - i było to w 1991 roku.

W przypadku szczytu egipskiego ten mechanizm nie został nawet wpisany do celów negocjacyjnych, a pojawił się w czasie rozmów. Udało się utrzymać cel powstrzymania ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza wobec epoki przedprzemysłowej. Nikt tego celu nie wykreślił ani nie zmiękczył.

Niestety, nie mamy żadnych mechanizmów, które pomagałyby nam pociągać do odpowiedzialności poszczególne rządy za brak realizacji celów redukcyjnych. To byłoby absolutnie rewelacyjne narzędzie, ale na nie będzie trzeba raczej jeszcze poczekać.

No i tu właśnie mamy problem, bo zostawiamy zapisy, że nie przekroczymy 1,5 stopnia, ale obecne narodowe plany cięcia emisji nie dają szans na osiągnięcie tego celu...

- Nikt nie ukrywa, że tak jest. Mamy właściwie cztery scenariusze dotyczące planów emisji dwutlenku węgla, które prognozują, jaki będzie wzrost globalnej temperatury do 2100 roku.

Pierwszy to tzw. optymistyczny, który zakłada, że wzrośnie ona o 2,4 stopnia Celsjusza przy założeniu, że wdrożymy wszystkie cele (w tym długookresowe), dotyczące cięć emisji, które zadeklarowano na szczytach klimatycznych.

Później mamy scenariusz też oparty na deklaracjach i celach (ale bez deklaracji zaawansowanych, ambitnych celów) - i tu widać wzrost o 2,6 stopnia. Trzeci scenariusz to przyrost o 3 stopnie Celsjusza - przy założeniu realizacji obecnych polityk rządowych, które sobie założyły poszczególne kraje; i to jest już bardzo dużo.

Wziąwszy pod uwagę obecne działania rządów, a nie ich plany redukcyjne, temperatura globalna może wzrosnąć nawet o 3,6 stopnia Celsjusza.

Jeśli zaś chodzi o realne działania krajów, które te faktycznie wdrażają, a nie te, które zapisały w swoich celach, to na razie realnie temperatura wzrośnie o 3,6 stopnia Celsjusza (szacunki m.in. NASA). A jeśli jeszcze dodamy zjawiska niewywołane już działalnością człowieka, a wynikające ze wzrostu temperatur, na przykład topnienie lądolodu i - co za tym idzie – emisję metanu z powierzchni, z której dzięki wiecznej zmarzlinie się nie wydobywał – no to temperatura może skoczyć dodatkowo o 1 stopień Celsjusza... To już będzie katastrofa!

Faktycznie rozdźwięk między deklaracjami a realnymi działaniami jest ogromny.

A jak pan ocenia dość negatywny wizerunek, jaki miał obecny szczyt i wiele innych szczytów klimatycznych? Obserwatorzy podkreślają, że trwa on aż 2 tygodnie, pochłania mnóstwo środków, jak również powoduje emisje CO2, a rezultaty negocjacji często są rozczarowujące. Nawet to, co wynegocjowane, często nie jest egzekwowane. Może zatem warto byłoby pomyśleć o innym formacie tego wydarzenia?

- Mam na to jeden argument: jeżeliby się przyjrzeć takim wystawom jak EXPO, to polecam policzyć, ile osób tam przyjeżdża i jaki jest ślad węglowy, który to wydarzenie po sobie pozostawia - a to przecież pewnego rodzaju świątynia próżności. Poszczególne państwa pokazują tam to, co mają najpiękniejszego. Mamy też inny przykład – mecz otwarcia w Katarze, 67 tysięcy ludzi na trybunach i jakoś nikt o śladzie węglowym nie krzyczy...

Nie da się negocjować globalnej polityki klimatycznej w inny sposób niż poprzez specjalne mechanizmy negocjacyjne, na które pozwala COP27.

Podczas COP27 mieliśmy trochę ponad 30 tysięcy osób, a omawiane są tu arcyważne kwestie; nie da się negocjować w dynamiczny sposób online, to absolutnie niemożliwe. To trzeba robić z wykorzystaniem konkretnych mechanizmów negocjacyjnych - można to robić, kiedy wszyscy są w jednym i tym samym miejscu.

Oczywiście można ograniczyć szczyt do spotkania technicznego jedynie negocjatorów rządowych, ale to, że oni są pod presją - z jednej strony - organizacji pozarządowych, z drugiej - aktywistów młodzieżowych, a także świata nauki, przynosi lepszy efekt. Wszystkie te podmioty wywierają presję, co jest nie bez znaczenia.

Przyjmuję krytykę wobec szczytów, ale się z nią nie zgadzam, ponieważ uważam, iż to, że szczyty klimatyczne się odbywają, jest jednym z największych sukcesów organizacyjnych ONZ. To święto multilateralizmu. Fakt, że udaje się zgromadzić wszystkich przywódców świata i wszystkie państwa biorą w nim udział, jest przynajmniej szansą, by skłonić te kraje do przyjęcia stanowiska w kwestii klimatu - a to już jest naprawdę dużo.

Nie ma alternatywy, która byłaby lepsza, nie ma też żadnej organizacji multilateralnej, która chciałaby zorganizować swój szczyt klimatyczny. Jeśli ktoś taki się znajdzie i będzie inny mechanizm, ja go wesprę, bo jest potrzebny.

Podczas COP-ów przedstawiane są raporty naukowe, do których negocjatorzy muszą się odnieść i dlatego też szczyty trwają tak długo - by państwa mogły to zrobić szczegółowo. Pamiętajmy, że negocjacje dotyczą ogromnej liczby segmentów - i są o wiele bardziej skomplikowane, niż się wszystkim wydaje.

Wracając do mechanizmu strat i zniszczeń: państwa zgodziły się na niego nieco na siłę, pod wielką presją, można odnieść wrażenie, że bardziej dla świętego spokoju. Nie zaangażowały się jednak w niego Chiny; unikały tu jasnej deklaracji.

- Ten szczyt był też wyjątkowy, ponieważ mamy duże napięcie między Zachodem a Wschodem reprezentowanym przez Chiny, które zwasalizowały Rosję. Chiny aspirują do przejęcia roli mocarstwa po Stanach Zjednoczonych, które się przed tym bronią - i to wpływa na negocjacje, bo Chińczycy "grają na siebie".

Warto jednakże zwrócić uwagę, co zostało ustalone z Krajem Środka w ramach procesu klimatycznego, a mianowicie, że ich emisje będą rosły do 2030 roku, po czym będą gwałtowanie spadać. I Chińczycy się tego trzymają. Dynamicznie rozwijają swój sektor OZE, we własnym zdrowo pojętym interesie, przygotowując swoje zielone moce do uruchomienia po 2030 roku.

Chiny dekarbonizują się najszybciej na świecie, bo zmiany klimatu mogą im bardzo zagrozić, jednak kwestie pomocy w walce ze zmianami klimatycznymi krajom biedniejszym wolą rozwiązać same.

Grają w ten sposób "na siebie", bo dobrze wiedzą, gdzie leżą i jaki będzie rozkład temperatur w 2100 roku, jeśli się ziści ten negatywny scenariusz, o którym już mówiliśmy, czyli wzrost temperatury globalnej o 3,6 stopnia Celsjusza. Wówczas centralne Chiny miałyby ogromny problem...

Temperatury na tym obszarze wyniosą ponad 40 stopni i stałocieplne gatunki nie mają tam czego szukać. Chińczycy to wiedzą i wiedzą też, że będą wówczas ryzykować przeniesienie się na północ w kierunku Mongolii i Rosji, co może prowadzić do migracji, a w konsekwencji - do wojny. Już zresztą - za zgodą Moskwy - trwa cicha kolonizacja części Rosji przez zamieszkujących Daleki Wschód Chińczyków; tam przemysł opiera się na robotnikach chińskich, co jest oczywiście w interesie Chin.

Tak, Chińczycy rzeczywiście są liderami w przyroście mocy z zielonej energii, ale nie chcą angażować się międzynarodowo i brać odpowiedzialności za swoje emisje w innych częściach świata. Czy to się zmieni?

- Ich zaangażowanie to udział w COP. Pekin wychodzi z założenia, że poziom zamożności i uprzemysłowienia Chin odbiega od poziomu uprzemysłowienia i zamożności państw rozwiniętych i mają na to dowody. Pewnie zatem Chińczycy będą nadal podtrzymywać swe stanowisko, podobnie jak Turcja.

Turcja bardzo długo opierała się przed zdefiniowaniem jej jako państwa wysoko rozwiniętego. Patrząc przez pryzmat PKB, jest krajem wysokorozwiniętym, ale absolutnie nie chce się z takim stwierdzeniem zgodzić, wskazując na rozwarstwienie dochodowe wewnątrz kraju.

Sądzę, że Chiny się do tego mechanizmu "dołożą", prawdopodobnie tworząc własny. Zakładając, że polityka międzynarodowa pójdzie w kierunku polaryzacji - tak może się zdarzyć. Chińczycy postawią na swoją politykę zagraniczną, opartą na zielonych technologiach, które będą chcieli sprzedawać - chociażby w państwach afrykańskich, pomagając im w dojściu do neutralności klimatycznej.

Kraje rozwinięte obawiają się, że niektóre kraje rozwijające się mogą nieefektywnie wydawać środki na walkę ze zmianami klimatu.

Warto również przypomnieć, że mamy już mechanizm wyrównawczy, stworzony zresztą podczas szczytu klimatycznego w Warszawie. Mowa tu o Green Climate Fund. Został on założony po to, żeby była szansa na przepływy finansowe i realizację projektów ze zmniejszonym ryzykiem korupcji.

O to samo chodzi również w funduszu strat i zniszczeń, czego nikt głośno oczywiście nie powie, bo nie wypada, ale ma to być takie narzędzie, które ma w sobie "zaszyte" mechanizmy antykorupcyjne - po to, żeby pieniądze przekazane przez państwa wysokorozwinięte były spożytkowane we właściwy sposób i - na przykład - nie trafiły w ręce skorumpowanych rządów niektórych państw globalnego Południa, nie zostały ukradzione czy wydane nieefektywnie. Zresztą to był jeden z głównych argumentów, którymi posługiwały się państwa wysokorozwinięte - i dobrze, że tak się stało.

Mamy zatem nowy mechanizm i zapewne na szczycie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w przyszłym roku będziemy mieć kolejną odsłonę tej rozmowy. Trzeba o to dopytywać i kontrolować, czy pieniądze są wpłacane i czy wydawane mądrze - i to akurat w tych państwach, gdzie są najmocniej odczuwalne konsekwencje zmiany klimatu.