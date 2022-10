Szczyt klimatyczny wrócił do Katowic

Rozpoczęła się konferencja PRECOP 27 poprzedzająca szczyt klimatyczny w Sharm-el-Sheik w Egipcie. To dwa dni rozmów mających pomóc wypracować polskie stanowisko, które zostanie zaprezentowane w Egipcie.

Wojna i pandemia powinny przyspieszyć transformację energetyczną ze względu na rosnące ceny energii.

Gdyby nie fakt, że Europa tak mocno opiera się na paliwach kopalnych z Rosji, do wojny w Ukrainie by nie doszło.

Najbogatsze kraje świata są daleko od wypełnienia swoich celów klimatycznych.

- Dziś widzimy powrót do przeszłości w postaci wojny w Ukrainie, która potrzebuje naszej pomocy – powiedział otwierając konferencję Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Polska.

Organizujemy PRECOP27, żeby pokazać, m.in. Komisji Europejskiej, że trzeba działać, a proces klimatyczny nie jest ani łatwy, ani krótkotrwały – podkreślił.

Wyszkowski przypomniał, że emisje zaczęliśmy mierzyć po 1949 roku, kiedy zbudowaliśmy specjalne centrum mierzenia emisji w Mauna Loa na Hawajach, stąd nie mamy wątpliwości, że stężenie CO2 w atmosferze rośnie i już w latach 70. wiedzieliśmy, że na koniec wieku dojdzie do gwałtownych zmian klimatycznych.

Wojna i pandemia powinny przyspieszyć działania na rzecz transformacji energetycznej

Dlatego też prezes PTWP Wojciech Kuśpik otwierający sesję wraz z Kamilem Wyszkowskim przypomniał, że ludzkość musi działać.

- Zadania z którymi musimy się mierzyć, żeby powstrzymać kryzys klimatyczny nie zostały anulowane przez pandemię i wojnę na Ukrainie, a wręcz mam wrażenie, że należy przez to je przyspieszyć ze względu na szybujące ceny energii – zaznaczył.

Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski przypomniał, że organizacja konferencji poprzedzającej szczyt klimatyczny akurat w Katowicach ma szczególny wymiar.

- Wszyscy myślą, że tu w Katowicach dymią kominy, a jednak jest inaczej to miasto transformacji. To właśnie na Śląsku wymieniono najwięcej kopciuchów, tzw. pieców niskiej emisji – zaznaczył Chełstowski, dodając, że to właśnie spalanie paliw kopalnych doprowadziło do wojny w Ukrainie.

Wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba przypomniał, że w Katowicach odbył się już szczyt klimatyczny COP24 w 2018 roku i jak dodał: w pewien sposób szczyt klimatyczny wrócił dziś do Katowic.

Potrzebny jest przełom w transformacji energetycznej, a kluczem są odnawialne źródła energii

Sanda Ojiambo, zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ i dyrektor wykonawcza United Nations Global Compact ostrzegła, że tegoroczny szczyt klimatyczny odbywa się w bardzo trudnym dla ludzkości momencie.

- Doświadczamy potwornych susz, powodzi, jeśli mamy osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, trzeba działać.

Jens Wandel, podsekretarz generalny i p.o. dyrektor wykonawczy Biura Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów (UNOPS) oraz specjalny doradca Sekretarza Generalnego ONZ ds. reform w latach 2018-2021 podkreślił, że energia odnawialna jest najlepszą odpowiedzią tak na kryzys klimatyczny, jak i energetyczny. Zaapelował również, by zrewidować mierzenie bogactwa przez pryzmat PKB, a bardziej skupić się na mierzeniu dobrostanu społeczeństwa.

- Potrzebujemy przełomu w transformacji energetycznej. Światowe rządy muszą ze sobą współpracować, by skutecznie walczyć z kryzysem klimatycznym – przekonywała

Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawcza programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat).

Hatem Tageldin, ambasador Egiptu w Polsce podkreślił, że transformacja energetyczna jest pod każdym względem korzystna dla ludzkości.

- Nie powinniśmy postrzegać transformacji jako rozwodu z rozwojem. Kiedy finansujemy działania na rzecz klimatu, finansujemy rozwój – zaznaczył.

Na koniec wystąpili przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego ostrzegając, że najbogatsze kraje świata nie są na razie na drodze do wypełnienia swoich celów klimatycznych, a nasza przyszłość zależy od tego czy uda nam się je w pełni zrealizować.