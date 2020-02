Szef Amazona przeznaczy 10 mld dolarów na walkę ze zmianami klimatu

Szef Amazona Jeff Bezos zapowiedział, że przeznaczy 10 mld dolarów na stworzenie funduszu, który wesprze badaczy, aktywistów i organizacje pozarządowe walczące ze zmianami klimatycznymi. Pierwsze granty zostaną rozdysponowane już latem - informuje "Wall Street Journal".

Bezos plany stworzenia nowego funduszu ogłosił w poniedziałek za pośrednictwem swojego konta na Instagramie. Fundusz Bezos Earth w wysokości 10 mld dolarów wesprzeć ma wszelkie działania oferujące - jak to ujął szef Amazona - "realne możliwości zachowania i ochrony naturalnego świata".

"Zmiany klimatyczne są największym zagrożeniem dla naszej planety. Chcę współpracować przy rozwijaniu znanych już metod i szukaniu nowych w walce z niszczącymi naszą planetę zmianami klimatu" - napisał na swoim profilu Bezos.

Szef Amazona nie podał więcej szczegółów dotyczących funduszu, zapowiedział jedynie że pierwsze granty przyznane zostaną już latem. Nie wiadomo jeszcze czy Bezos otworzy w tym celu osobną fundację dobroczynną, czy też rozpocznie współpracę z już istniejącą organizacją. Także rzecznik firmy nie chciał zdradzić nie więcej; potwierdził jedynie, że plany Bezosa przekazania 10 mld dolarów są jak najbardziej realne.

Eksperci oceniają, że jeśli Bezos faktycznie powoła nową fundację, to będzie to największa tego typu organizacja w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj czołową amerykańską fundacją dobroczynną jest założona przez byłego szefa koncernu Microsoft Billa Gates'a: Bill & Melinda Gates Foundation.

Zapowiadany fundusz to nie jedyna działalność filantropijna Bezosa, który m.in. wspólnie z Gates'em zasiada w zarządzie amerykańskiego funduszu Breakthrough Energy Ventures wspierającego prace nad eksperymentalnymi technologiami energetycznym; a dwa lata temu założył też wart 2 mld fundusz na rzecz organizacji pozarządowych wspierających bezdomne rodziny i dzieci z ubogich środowisk.

Amazon jeszcze jesienią zapowiedział, że wzmocni swoje wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi, w tym podejmie starania w kierunku obniżenia emisji spalin do atmosfery. Firma już zapowiedziała, że zamówi 100 tys. elektrycznych samochodów dostawczych i że postara się do 2040 r. osiągnąć neutralność klimatyczną. To m.in. reakcja na to, że negatywny wpływ firmy na środowisko zaczęli krytykować sami pracownicy Amazona, zakładając nawet zespół pracowniczy do walki ze zmianami klimatu.



