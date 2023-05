Szef MAEA chce przedstawić w ONZ projekt porozumienia ws. Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi chce jeszcze w maju przedstawić Radzie Bezpieczeństwa ONZ projekt porozumienia w sprawie ochrony okupowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Grossi zabiega o stworzenie bezpiecznej strefy wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, a teraz, gdy siły ukraińskie przygotowują kontrofensywę w tym regionie, MAEA liczy na to, że uda się szybko wypracować zasady porozumienia między stronami konfliktu, aby ograniczyć ryzyko katastrofy - podała w piątek agencja Reutera powołując się na czterech dyplomatów.

"Wygląda to obiecująco" - powiedział jeden z rozmówców agencji Reutera. "Plan jest taki, by przedstawić to (RB ONZ) w tym miesiącu, ale dokładna data nie została jeszcze ustalona" - dodał. Inni dyplomaci przyznają, że nie udało się jeszcze uzyskać zgody Rosjan i Ukraińców w sprawie "pryncypiów", które mają być podstawą porozumienia.

Jedna z zasad ma dotyczyć tego, że nie wolno przechowywać w elektrowni broni ciężkiej; nie udało się jednak na razie ustalić jasnej definicji takiego uzbrojenia. Inne pryncypia to zakaz ostrzeliwania siłowni i strzelania z jej budynków. Kolejna zasada miałaby polegać na tym, że w obiekcie nie mogą przebywać uzbrojeni żołnierze, ale Rosjanie twierdzą, że ich wojskowi to nie są "uzbrojeni żołnierze".

Poproszona o komentarz MAEA poinformowała w komunikacie, że "nadal prowadzi intensywne negocjacje z zaangażowanymi stronami, aby zagwarantować ochronę" największej elektrowni atomowej w Europie.

Zaporoska Elektrownia Atomowa od ponad roku znajduje się pod rosyjską okupacją, przebywają tam nadal wojska agresora i mimo zabiegów Grossiego na razie nie udało się osiągnąć porozumienia, które gwarantowałoby ochronę elektrowni. Co więcej - jak podkreśla Reuters - wątpliwości budzi możliwość wprowadzenie w życie wszelkich ustaleń, ponieważ MAEA dysponuje na miejscu ograniczonym zespołem, ma więc niewielkie szanse na wdrażanie i pilnowanie wynegocjowanych postanowień.