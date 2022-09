Szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej obala trzy mity o kryzysie

Szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) Fatih Birol pisze w dzienniku Financial Times, że Rosja wcale nie jest wygranym kryzysu energetycznego, a obecna sytuacja działa na korzyść koniecznej transformacji energetycznej.

Rosja w dłuższej perspektywie straci na kryzysie energetycznym.

Kryzys przechodzilibyśmy łagodniej, mając więcej OZE.

Jest on szansą na szybszą transformację energetyczną

Mit pierwszy: To Rosja zdecydowanie wygrywa bitwę energetyczną przeciwko Zachodowi

Jak argumentuje szef MAE, chociaż Rosja jest ogromnym dostawcą energii, a dzięki kryzysowi energetycznemu i rosnącym cenom węglowodorów zwiększyła znacząco swoje dochody, to jest to tendencja krótkofalowa. Na dłuższą metę Rosja na inwazji na Ukrainie przegra, ponieważ straciła reputację godnego zaufania dostawcy energii na długie lata.

Według Birola, Rosja zrobiła sobie ogromną krzywdę, wchodząc w tak poważny konflikt z Europą, bowiem jest ona największym odbiorcą jej surowców energetycznych. Dodatkowo sankcje, które na siebie sprowadziła atakując Ukrainę nie pozwolą jej ani eksploatować nowych złóż, ani dywersyfikować swojego eksportu gazu, poprzez rozwój LNG. Moskwa nie jest w stanie zrobić ani jednego, ani drugiego bez zachodnich technologii, które są dla niej niedostępne.

Mit drugi: Dzisiejszy kryzys to przede wszystkim kryzys czystej energii

Jak pisze Birol, takie twierdzenie to kompletny absurd, dodając, że z jego rozmów z decydentami wynika, że niemal każdy żałuje, że nie udało się wcześniej zbudować większej ilości OZE i atomu, bo dodatkowe, czyste źródła energii znacznie złagodziłby dzisiejszy kryzys energetyczny.

Szef MAE dodaje, że ludzie, którzy obwiniają zieloną energię o dzisiejsze problemy, odwracają uwagę od prawdziwego winnego, czyli Rosji.

Mit trzeci: Obecny kryzys energetyczny stanie się poważną przeszkodą do walki ze zmianami klimatu

Birol obala ten argument, pisząc, że dzisiejszy kryzys jest bardzo wyraźnym ostrzeżeniem i pokazuje, co się dzieje, kiedy system energetyczny jest niezrównoważony i oparty na paliwach kopalnych. Może on stać się punktem zwrotnym, skutkującym zwiększeniem wysiłków w drodze ku dekarbonizacji i to już się dzieje.