Szef PE wzywa do poparcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Co z unijnym budżetem?

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli wezwał w czwartek (12 grudnia) przywódców unijnych, aby na szczycie w Brukseli zobowiązali się do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku. Skrytykował też najnowszą propozycję fińskiej prezydencji ws. przyszłego unijnego budżetu.

Sassoli przypomniał, że dwa tygodnie temu PE w Strasburgu ogłosił w rezolucji kryzys klimatyczny i środowiskowy oraz zobowiązał się do podjęcia natychmiastowych działań w celu jego rozwiązania.

"Wzywam Radę Europejską do niezwłocznego przyjęcia własnych zobowiązań i wyznaczenia dziś tego samego celu neutralności klimatycznej, który ma zostać osiągnięty do 2050 r." - powiedział szef PE liderom.

Jak dodał, Parlament z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą ustanowienia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jako głównego instrumentu na szczeblu europejskim, który ma być skierowany do regionów najbardziej dotkniętych dekarbonizacją. "Nikt nie może pozostać w tyle. Wysiłki podejmowane przez tych, którzy są uzależnieni głównie od przemysłu opartego na węglu, muszą zostać docenione i wsparte" - zaznaczył.



Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli skrytykował w czwartek najnowszą propozycję fińskiej prezydencji ws. przyszłego unijnego budżetu. Zakłada ona większe cięcia w polityce spójności i rolnictwie, niż w ub.r. proponowała Komisja Europejska.



"Stanowisko Parlamentu jest dobrze znane. Byłem zaskoczony najnowszą propozycją prezydencji fińskiej, która wyciekła kilka dni temu i która - mówię to z całym szacunkiem, szacunkiem i przyjaźnią dla rządu w Helsinkach - nie spełnia oczekiwań wszystkich grup politycznych Parlamentu" - powiedział.



Jak dodał, PE jest gotowy negocjować unijny budżet "w duchu konstruktywnego dialogu, ale bez uszczerbku dla swoich uprawnień i na równi z innymi instytucjami".



"Nikt nie powinien popełniać błędu, przyjmując zgodę Parlamentu za pewnik, nie słuchając, co ma do powiedzenia. Aby zrealizować inicjatywy ogłoszone przez szefową KE Ursulę von der Leyen, konieczne jest odpowiednie finansowanie" - podsumował.



Na początku grudnia prezydencja fińska przygotowała nowy projekt wieloletniego budżetu UE proponując, by na lata 2021-2027 przeznaczono 1,07 proc. Dochodu Narodowego Brutto UE27. Minister ds. europejskich Konrad Szymański uważa, że propozycja ta nie przybliża UE do porozumienia.



Sassoli powiedział w czwartek, że aby w przyszłym budżecie zagwarantowane zostały środki na transformacje związane z Europejskim Zielonym Ładem, budżet powinien wynosić 1,3 proc. DNB.