Szef PSL: do 2030 roku połowa energii ma pochodzić z OZE

W 2030 roku połowa wytwarzanej w Polsce energii powinna pochodzić z odnawialnych źródeł - uważa lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Całkowitą rezygnację z wydobycia węgla do 2035 roku poseł uważa za nierealistyczną.

Na konferencji prasowej w Częstochowie 21 stycznia szef ludowców był pytany o jego program dla regionu śląskiego, który - jak ocenił sam Kosiniak-Kamysz - będzie szczególnie ważny podczas kampanii prezydenckiej. Zapowiedział m.in. wzmacnianie samorządów, poparcie nauczania języka śląskiego i historii Śląska.

"Niektórzy mówią, że da się wygasić kopalnie i zlikwidować wydobycie węgla do roku 2035. Ja się z nimi nie zgadzam, bo będąc za zieloną energią, stawiając na odnawialne źródła energii, zdaję sobie sprawę, że jeszcze przez wiele lat będziemy korzystać z węgla" - powiedział Kosiniak-Kamysz.





"Chcielibyśmy osiągnąć - to jest w moim programie - cel, że w 2030 roku 50 proc. energii pochodzi z odnawialnych źródeł, a 50 proc. z tradycyjnych. To jest bardzo ambitny cel" - ocenił.

W opinii Kosiniaka-Kamysza, konieczne jest także embargo na węgiel rosyjski. "Na zwałach leżą miliony ton węgla dzisiaj, tu, na Śląsku. Wykorzystajmy ten węgiel, który został już wydobyty, a nie sprowadzajmy węgla z Rosji" - przekonywał.

Zgodnie z założeniami zaktualizowanej w listopadzie 2019 roku Polityki Energetycznej Polski (PEP) do 2040 roku, udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto ma wzrosnąć do 2030 r. do poziomu 21-23 proc. Dokument PEP 2040 zakłada przy tym, że w 2030 roku 56-60 proc. udział w wytwarzaniu energii elektrycznej nadal będzie miał węgiel, wobec obecnego udziału na poziomie około 77 proc.