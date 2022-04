Szefernaker: pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli na jak najszybszy powrót gazu do gmin

Pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli na jak najszybszy powrót gazu do gmin, które zostały go pozbawione - poinformował wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Dodał, że decyzja pozwalająca na podjęcie działań w ramach ustawy o zarządzaniu kryzysowym zapadnie najprawdopodobniej w ciągu najbliższych godzin.

Firma Novatek Green Energy sp. z o.o. po tym, jak została objęta polskimi sankcjami, wstrzymała dostawy gazu do kilkunastu gmin w kraju. Rząd chce, aby dostarczaniem gazu do tych gmin poprzez przejęcie infrastruktury, zajęły się PSG i PGNiG.

Wniosek o wydanie decyzji w sprawie przejęcia przez PSG oraz PGNiG, na mocy ustawy o zarządzaniu kryzysowym, instalacji gazowych należących do spółki Novatek Green Energy, MSWiA skierowało do Kancelarii Premiera.

"Jesteśmy w kontakcie z gminami, wojewodowie są także we współpracy z gminami, wypracowujemy takie rozwiązanie, które pozwoli, żeby jak najszybciej gaz wrócił do tych gmin" - powiedział w czwartek w TVP Info wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Dodał, że decyzja pozwalająca na podjęcie działań w ramach ustawy o zarządzaniu kryzysowym zapadnie w najbliższych godzinach, a najpóźniej w piątek.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że chodzi o 13 z niemal 2,5 tys. gmin w Polsce. "To jest promil gmin w Polsce, gdzie taka sytuacja ma miejsce" - mówił. Dodał, że chodzi o gminy, które sprywatyzowały infrastrukturę na rzecz rosyjskiej firmy.

"To nie jest kwestia tylko dostawy gazu. Jeżeli jest problem z dostawcą, to przecież można zmienić dostawcę i na infrastrukturze miejskiej ten gaz w dalszym ciągu tłoczyć. Problem jest w tym, że w części tych 13 gmin była infrastruktura, która została sprzedana lub przejęta, lub wybudowana przez podmiot w pełni rosyjski. To była także kwestia uzależnienia tych gmin od infrastruktury gazowej podmiotu, który jest podmiotem rosyjskim" - mówił Szefernaker.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował we wtorek o opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA tzw. listy sankcyjnej. Jej utworzenie umożliwiła specustawa, która 15 kwietnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja wprowadziła m.in. zakaz importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu pochodzącego z Rosji i z Białorusi, a także zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście sankcyjnej.

Wśród 50 podmiotów umieszczonych na liście jest firma Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - spółka zależna w grupie kapitałowej Novatek, kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO Novatek, drugiego największego producenta gazu ziemnego w Rosji.