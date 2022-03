Szefowa KE po szczycie UE: Uwolnimy się od rosyjskich paliw kopalnych

Zwiększymy nasze wsparcie dla Ukrainy, zaostrzymy sankcje i uwolnimy się od rosyjskich paliw kopalnych - powiedziała w piątek (25 marca) szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na konferencji prasowej po szczycie UE w Brukseli.

"Wczoraj wieczorem prezydent (Wołodymyr) Zełenski opisał odwagę Ukraińców, którzy dzielnie stawiają opór (wojskom rosyjskim). Mają za sobą całą UE. Zwiększymy nasze wsparcie dla Ukrainy, zaostrzymy sankcje i uwolnimy się od rosyjskich paliw kopalnych" - oświadczyła szefowa KE.

Wskazała, że 50 mld metrów sześciennych gazu z USA rocznie zastąpiłoby 1/3 całości dostaw rosyjskiego gazu do Europy.





Last night President @ZelenskyyUa described the courage of Ukrainians who are resisting bravely. They have the whole EU behind them. We will step up our support to Ukraine, sharpen our sanctions and break free from Russian fossil fuels. https://t.co/7d4mzfelpP

The root cause of high electricity prices is, in big part, high and volatile gas prices. ⁰So we will join forces, pool our demand and use our collective bargaining power when purchasing gas. pic.twitter.com/LJVxmgNOf8

In addition, we must complete pipeline infrastructure and ramp up our storage.



This will be our insurance policy against supply disruption.⁰

It also time to look at the design of our energy market.



We will present options in May. pic.twitter.com/cVGqybC318 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 25, 2022

Polska popiera sankcje energetyczne na Rosję

Czytaj też: Chiński gigant naftowy wstrzymał inwestycję w Rosji. Boi się sankcji Przekazała też, że przywódcy na szczycie UE udzielili Hiszpanii i Portugalii specjalnego pozwolenia na zarządzanie własnymi cenami energii elektrycznej. Szefowa KE powiedziała, że jest to możliwe, ponieważ oba kraje mają stosunkowo wysoki udział odnawialnych źródeł energii w swoim miksie energetycznym i bardzo niewiele połączeń międzysystemowych z innymi częściami sieci UE."Zgodziliśmy się na specjalne traktowanie, które jest możliwe dla Półwyspu Iberyjskiego, aby Półwysep Iberyjski mógł poradzić sobie z tą bardzo specyficzną sytuacją, w jakiej się znajduje, i zarządzać cenami energii elektrycznej" - powiedziała von der Leyen.

W Brukseli przebywa też premier Mateusz Morawiecki, gdzie reprezentuje Polskę podczas dwudniowego szczytu UE. Pierwszego dnia spotkania unijnych liderów dołączył do nich prezydent USA Joe Biden.

Tematem poruszanym w rozmowie z Joe Bidenem i na forum Rady Unii Europejskie były próby obchodzenia pakietu sankcyjnego.



Na konferencji prasowej Morawiecki mówił, że Stany Zjednoczone są bardzo zdeterminowane, by w dalszym ciągu mocno naciskać na Rosję, by zaprzestały działań wojennych. Podkreślił, że to, co przywódcy przywódców z poszczególnych państw unijnych usłyszeli podczas szczytu od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, bardzo mocno wpłynęło na nich, co do ich decyzji.





🇪🇺 Premier @MorawieckiM w #Bruksela: Wczoraj podczas spotkania z @POTUS, a także podczas Rady Europejskiej dyskutowaliśmy o najbardziej palących problemach - to wojna, a także skutki ekonomiczne wojny przejawiające się w podwyższonych cenach. pic.twitter.com/aibDhq98Su — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 25, 2022

🇪🇺 Premier @MorawieckiM: Polska była wśród państw, które proponowały najdalej idące sankcje, które będą w stanie odciąć dopływ pieniędzy do Rosji. Domagamy się, aby zaprzestać kupowania gazu, ropy od Rosji. Niestety niektóre państwa nie są do tego gotowe - Niemcy, Austria, Węgry. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 25, 2022

"Decyzji o stworzeniu szybko - najlepiej już w ten weekend, jutro, pojutrze, w najbliższych paru dniach - kolejnego poważnego pakietu sankcji" - poinformował. "Następnego nadbudowanego pakietu sankcji nad tymi wszystkimi działaniami, które już do tej pory zostały przyjęte" - dodał.Poinformował, że "Polska była wśród tych państw, które proponowały najdalej idące sankcje, kolejne bardzo mocne sankcje, które będą w stanie odciąć dopływ świeżych środków, pieniędzy, do budżetu państwa rosyjskiego"."Przede wszystkim domagamy się tego, żeby jak najszybciej przestać kupować ropę, gaz i węgiel z Rosji" - wskazał. "Chcę powiedzieć, że mamy do czynienia z kilkoma państwami członkowskimi, które nie są do tego gotowe" - przyznał. "To przede wszystkim Niemcy, ale także Austria, Węgry. Kilka innych krajów też zachowywało daleko idącą wstrzemięźliwość" - dodał."Niestety są firmy niemieckie i francuskie, które jeszcze przed wojną, przy poprzednich pakietach sankcyjnych, omijały je i dostarczały części i wysoko zaawansowane technologie dla armii rosyjskiej" - powiedział szef polskiego rządu.Zaapelował do rządu francuskiego i niemieckiego, by bardzo starannie przygotować procedury, które by uniemożliwiły taki proceder."Od tego jak szczelne będą te pakiety sankcyjne, będzie zależało jak szybko Rosja pójdzie po rozum do głowy i zdecyduje się na wycofanie wojsk z suwerennej Ukrainy" - podkreślił premier.Mateusz Morawiecki powiedział też, że Polska i państwa bałtyckie na Radzie UE najmocniej nakłaniały pozostałych członków do daleko posuniętych działań, zarówno w zakresie dostarczania broni defensywnej, jak i pomocy humanitarnej."Opowiadałem o tym jak wyglądała ta nasza wyprawa do Kijowa i czego oni tam potrzebują. Wiemy to bardzo dokładnie" - powiedział premier, nawiązując do wspólnego z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim wyjazdu do stolicy Ukrainy.Podkreślił, że zagrożenia dla całej Unii Europejskiej i światowego pokoju są ogromne, dlatego apelował do zagranicznych partnerów, by utrzymywać jedność jak w pierwszych czterech tygodniach wojny.