Szefowa MFW: sroga zima może doprowadzić do niepokojów społecznych w Europie

Sroga zima może doprowadzić do niepokojów społecznych w Europie, gdzie inwazja Rosji na Ukrainę już doprowadziła do "strasznych" konsekwencji gospodarczych i podsyca obawy przed recesją - oświadczyła w środę szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Dyrektor zarządzająca MFW powiedziała też, że obecna sytuacja oznacza, że Europejski Bank Centralny musi starannie rozważyć swoją walkę z inflacją, będąc jednocześnie "świadomym konieczności utrzymania gospodarki w ruchu".

"Z pewnością istnieje obawa przed recesją w niektórych krajach; nawet jeśli nie jest to recesja, to tak może to być w ciągu najbliższej zimy postrzegane" - zauważyła Georgiewa.

"Jeśli Matka Natura zdecyduje się nie współpracować, a zima będzie rzeczywiście surowa, może dojść do pewnych niepokojów społecznych" - cytuje Georgiewą agencja Reutera.

Pośrednią konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę jest widmo kryzysu energetycznego w Europie; ograniczenia dostawy rosyjskiego gazu do Europy, wzrost ceny tego surowca przy jednoczesnych podwyżkach ceny na energię elektryczną powodują, że kraje Europy z obawą czekają na nadchodzącą zimę. W niektórych państwach mówi się o reglamentacji energii. Wprowadzane są środki oszczędnościowe - we wtorek władze Paryża poinformowały, że od 23 września miejskie zabytki będą oświetlane tylko do godz. 22.

Zobacz naszą najnowszą rozmowę. Jerzy Dudala i Piotr Pyzik, człowiek, od którego wiele zależy tej zimy….