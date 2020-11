Szefowie PGE rozmawiali o nowej strategii z pracownikami PGE GiEK

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej spotkał się w środę z pracownikami działającej w Bełchatowie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Władze Grupy zapewniły, że nowa strategia PGE nie wiąże się ze zwolnieniami.

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski podczas przeprowadzonego w formule online spotkania wyjaśniał, jak strategia wpłynie na segment wytwarzania konwencjonalnego oraz odpowiadał na pytania i wątpliwości pracowników bełchatowskiej spółki.

Wskazano, że dotyczyły one m.in. wydzielenia części konwencjonalnej z Grupy PGE i przejęcia jej przez nowy podmiot, gwarancji zatrudnienia oraz perspektyw dla mieszkańców Bełchatowa i regionu.

Prezes Dąbrowski - jak poinformowała rzeczniczka - podkreślił, że w Grupa PGE będzie wspierała rozwój regionu bełchatowskiego, dla którego transformacja oznacza nowe perspektywy rozwoju.

To pierwsze z cyklu planowanych przez szefów PGE spotkań z zatrudnionymi w spółkach należących do Grupy. Są one związane z ogłoszoną w październiku nową strategią koncernu, która zawiera m.in. plan transformacji zmierzający do neutralności klimatycznej Grupy w 2050 roku.

Wyjaśniono, że nowa strategia koncernu została przygotowana w taki sposób, aby przyspieszyć inwestycje w odnawialne źródła energii, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Pracownicy pytali także o wykorzystanie istniejącej infrastruktury energetycznej elektrowni Bełchatów, a także, w jaki sposób PGE chce zrealizować zmiany w strukturze zatrudnienia. Szef PGE tłumaczył, że nowa strategia nie wiąże się ze zwolnieniami, ponieważ redukcja zatrudnienia zarówno w perspektywie dziesięciu, jak i trzydziestu lat zachodzić będzie ze względu na strukturę demograficzną w zakładach pracy.

Dąbrowski przyznał, że jest zadowolony ze spotkania i podziękował za liczne uczestnictwo w nim.

"Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na większość pytań i rozwialiśmy chociaż część wątpliwości, które są naturalne przy wprowadzaniu tak kluczowych zmian. Nowa strategia jest tak ważnym dokumentem, że będziemy dalej prowadzić otwartą komunikację jej założeń. Zarząd PGE jest do dyspozycji wszystkich pracowników. Jak tylko sytuacja na to pozwoli, będziemy chcieli doprowadzić do organizacji bezpośrednich spotkań z pracownikami" - zapewnił.

Prezes PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska dodała, że władzom spółki zależy na bezpośredniej komunikacji z pracownikami. Przypomniała, że w czerwcu przedstawiciele zarządu odwiedzili wszystkie lokalizacje spółki i odpowiadali na pytania pracowników.

Apanasionek poinformowała, że w środę odbyło się również spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych, na które zaproszeni zostali wszyscy przedstawiciele organizacji związkowych działających w strukturach PGE GiEK. Z zaproszenia skorzystali jedynie przedstawiciel jednego związku, zrzeszającego pracowników Elbest sp. z o.o.