Sześciu laureatów 6. edycji Konkursu dla mediów Platynowe Megawaty

Na Konkurs wpłynęło aż 58 publikacji, w tym materiały audiowizualne, autorstwa 26 dziennikarzy. W trakcie burzliwych obrad Kapituły Konkursu, w której skład weszli przedstawiciele Patronów i Partnerów wydarzenia, wybrano laureatów 6. edycji plebiscytu.

Konkurs dla mediów Platynowe Megawaty został zainicjowany w 2014 roku przez Towarową Giełdę Energii i skierowany jest do dziennikarzy z mediów ogólnopolskich, regionalnych i branżowych. Tegoroczna edycja trwała od 6 do 29 maja i można było do niej zgłaszać publikacje na temat szeroko pojętego rynku energii, gazu i odnawialnych źródeł energii z 2019 roku.- „Platynowe Megawaty” to niezwykle wymagający konkurs, w którym liczy się rzetelność, precyzja sformułowań, wiedza i umiejętność analizy danych. Materia, z którą na co dzień mierzą się uczestniczący w konkursie przedstawiciele mediów nie jest łatwa i z góry wyklucza formułowanie prostych wniosków. Branża energetyczna to trudna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina. Dlatego „Platynowe Megawaty”, po raz szósty organizowane przez Towarową Giełdę Energii, są jednym z najważniejszych konkursów dla dziennikarzy ogólnopolskich, regionalnych i branżowych. Pisząc czy realizując materiały filmowe o wykorzystaniu energii, energetyce rozproszonej i konwencjonalnej, niezależności energetycznej, czystym powietrzu czy mobilnej rewolucji, ludzie mediów mają szansę pokazać kunszt dziennikarski poparty doświadczeniem i dogłębną znajomością rzeczy. Odbiorcy z kolei dysponują rzetelnymi materiałami w przystępnej formie prezentującymi niełatwe zagadnienia polskiej i światowej energetyki” – mówiGłównym celem Konkursu jest popularyzacja obiektywnego i zgodnego z zasadami etyki dziennikarstwa na najwyższym poziomie oraz szerzenie wiedzy z zakresu energetyki, gazownictwa i odnawialnych źródeł energii. O prestiżu Konkursu świadczy fakt, że co roku Patronami i Partnerami wydarzenia zostają kluczowe instytucje państwowe i firmy z branży energetycznej. Dodatkowym elementem Konkursu są warsztaty edukacyjne dla mediów organizowane przez TGE i Partnerów, w trakcie których poruszane są kluczowe tematy dotyczące szeroko pojętego rynku energii. Do tej pory do Konkursu zgłoszono 265 publikacji, a nagrody trafiły w ręce 21 dziennikarzy z redakcji ogólnopolskich i regionalnych.Dziennikarka od 2007 r. zajmująca się tematyką związaną z górnictwem i energetyką. Autorka czterech książek. Za ostatnią – zatytułowaną "Czarne złoto. Wojny o węgiel z Donbasu", napisaną wraz z Michałem Potockim i podejmującą temat importu antracytu z okupowanego Donbasu – otrzymała m.in. Grand Press i Nagrodę im. Dariusza Fikusa. Laureatka konkursu Dziennikarze dla Klimatu w 2018 r. oraz nagrody Osobowość Energetyki Wiatrowej PSEW za 2018 r. Z wykształcenia Karolina Baca-Pogorzelska jest inżynierem górniczym drugiego stopnia.Prawnik, dziennikarz i publicysta, zastępca redaktora naczelnego serwisu Energetyka24, zajmujący się zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i informacyjnego. Laureat nagrody Studencki Nobel w kategorii Dziennikarstwo i Literatura, nominowany do nagrody dziennikarskiej MediaTory oraz do nagrody Grand Press w kategorii Dziennikarstwo Specjalistyczne. Stypendysta James S. Denton Transatlantic Fellowship, autor książki „Energiewende. Nowe niemieckie imperium”.Dziennikarz od kilkunastu lat związany z „Gazetą Giełdy i Inwestorów Parkiet” orazz „Rzeczpospolitą”. Porusza m.in. tematy dotyczące rynków: gazu, ropy, paliw, materiałów budowalnych, tworzyw sztucznych i transportu. Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowych studiów doradztwa inwestycyjnego w Wyższej Szkole Bankowościw Poznaniu, makler papierów wartościowych.Dziennikarka z 13-letnim doświadczeniem, od 2011 roku związana z „Rzeczpospolitą” i „Gazetą Giełdy i Inwestorów Parkiet”, gdzie zajmuje się m.in. branżą energetyczną, górniczą, hutniczą i chemiczną. Od dwóch lat współprowadzi program "Prosto z Parkietu" w Parkiet TV. Bliskie są jej tematy związane z wpływem gospodarki na lokalną społeczność.Od ponad 4 lat dziennikarz oddziału Telewizji Polskiej w Katowicach. Wcześniej pracował w Telewizji Zabrze oraz Agencji Imago PR. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z gospodarką oraz tematami społecznymi. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Dziennikarstwoi Komunikacja Społeczna.