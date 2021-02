Szewczak: bardzo dobre wyniki Grupy Orlen za 2020 r., mimo negatywnych skutków pandemii

EBITDA LIFO na poziomie ponad 12 mld zł, a zysk netto w wysokości 3,4 mld zł to bardzo dobre wyniki Grupy Orlen za 2020 r., biorąc pod uwagę, iż był to rok negatywnych skutków gospodarczych pandemii koronawirusa – ocenił członek zarządu płockiego koncernu ds. finansowych Jan Szewczak.

"Uważamy, że jest to znaczący sukces w tak trudnym 2020 r., kiedy nawet wielkie koncerny o zasięgu światowym borykały się z ogromnymi problemami, wykazując wielomiliardowe straty, zwalniając pracowników" - oświadczył Szewczak podczas czwartkowej konferencji prasowej prezentującej wyniki Grupy Orlen po czterech kwartałach minionego roku.

Jak podkreślił, w przypadku PKN Orlen, żadne z zagrożeń, które dotknęły podobne podmioty, nie zostało spełnione. "Mamy stabilną sytuację zatrudnieniową i mamy bardzo dobre wyniki" - zauważył. Ocenił, że wyniki Grupy Orlen za ubiegły roku wskazują, że "nawet w dobie w kryzysu, koronawirusa i kryzysu gospodarczego, lockdownów, obostrzeń, spadku konsumpcji i spadku marż, da się tak dużym koncernem sprawnie zarządzać, odnosząc ewidentne sukcesy".

Szewczak porównał przy tym wypracowane przez Grupę Orlen wyniki finansowe w 2020 r. i 2008 r. "W 2020 r. wynik nasz EBITDA LIFO jest na poziomie ponad 12 mld zł, a zysk netto w wysokości 3,4 mld zł. Jeżeli byśmy wrócili nieco do historii, do 2008 r., roku również kryzysowego, to wówczas EBITDA LIFO była w PKN Orlen 2,7 mld zł, a strata wynosiła prawie 2,5 mld zł" - podał członek zarządu ds. finansowych płockiego koncernu. Jak dodał, odnosząc się do tych wskaźników, "widać, że nawet w trudnych warunkach, przy dużym zaangażowaniu pracowników kadry menadżerskiej, zarządu, to wszystko da się przekuć na ewidentny sukces". "Jesteśmy zadowoleni. Uważamy, że to są naprawdę bardzo dobre wyniki" - stwierdził.

Do wyników Grupy Orlen za 2020 r. nawiązał w czwartek wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. "W czasie pandemii COVID-19 @PKN_ORLEN wypracował większy zysk niż przez 8 lat rządów @donaldtusk @Platforma_org i @nowePSL" - napisał na Twitterze. I dodał: "2020r. - zysk netto 3,4 mld zł, 8 lat PO-PSL - zysk netto 2,9 mld zł". "Brawo @DanielObajtek" - podkreślił.

Członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych, nawiązując podczas czwartkowej konferencji prasowej do najważniejszych wydarzeń w tej spółce i jej grupie kapitałowej w 2020 r., wspomniał m.in. o wypłaconej akcjonariuszom spółki dywidendzie, która jak przyznał była niższa niż zakładał wcześniej płocki koncern - początkowo dywidenda za 2019 r. miała wynieść tam 3,5 zł na akcję, podobnie jak z zysku za 2018 r., ale ostatecznie było to 1 zł na akcję. Szewczak zaznaczył, iż trzeba pamiętać, że wiele podmiotów w tym czasie nie wypłaciło w ogóle dywidendy. "Myśmy mieli świadomość, że akcjonariusze bardzo na to liczą. Nie chcieliśmy ich zawieść. I w naszych koncepcjach rozwojowych 2021 r. przewidujemy podtrzymanie tej decyzji o 3,5 zł wypłacie dywidendy, w tej wysokości, za rok 2020" - oświadczył.

Szewczak zwrócił uwagę, że jednym ze skutków pandemii koronawirusa był w 2020 r. był spadek marż downstream o 30 proc. do poziomu 7 dol. na baryłce, przy niższym popycie na paliwa i niższym przerobie ropy - przy wykorzystaniu mocy przerobowych na poziomie 84 proc. Wskazał przy tym, że straty segmentu rafineryjnego Grupy Orlen skutecznie zniwelował segment petrochemii, przy jednoczesnych pozytywnych rezultatach m.in. segmentu energetyki. Ocenił zarazem, że jest to dowodem na słuszność podejmowanych tam wcześniej decyzji inwestycyjnych, w tym akwizycyjnych, jak np. przejęcie Energi, gdyż "energetyka dziś staje się jednym z fundamentalnych źródeł dochodów".

"I to jest potwierdzenie sensowności tworzenia z PKN Orlen multienergetycznego, a właściwie można powiedzieć już - multibiznesowego koncernu, bo to są przecież znaczące wpływy" - podkreślił Szewczak. Mówił w tym kontekście o planach rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym o projekcie budowy farmy wiatrowej na Bałtyku, która ma być gotowa w 2026 r. Odnosząc się do projektów akwizycyjnych prowadzonych w 2020 r., przypomniał także o trwających rozmowach z Komisją Europejską w procesie przejęcia Grupy Lotos. "Mogę tylko zdradzić, że bardzo obiecująco to wygląda. Nie chcemy mówić zbyt wiele o szczegółach, ale liczymy, że będzie mieli dobre wiadomości" - dodał.

Szewczak wspomniał również o przejęciu akcji Ruch, a także o rozpoczętym procesie przejmowania akcji Polska Press. Odpowiadając na pytania, dotyczące tych akwizycji, zapewnił, że "w PKN Orlen nic się nie dzieje bez przemyślenia strategii". "To, że wcześniej widzieliśmy taką biznesową sensowność przejęcia Ruchu, jak również kwestia przejęcia Polska Press, jak podkreślanie tej ważnej dla nas +biznesowej nogi+, jeśli chodzi o detal, handel, to wszystko razem się ze sobą bardzo ściśle łączy" - zapewnił członek zarządu ds. finansowych płockiego koncernu.

Szewczak ocenił, że jak w przypadku decyzji o przejęciu Energi, która okazała się dobrym posunięciem, również przejęcia Ruch i Polska Press oraz intensyfikacja handlu i detalu w ramach Grupy Orlen "przyniosą podobne efekty". Przyznał, że PKN Orlen spodziewa się wydania decyzji UOKiK w sprawie przejęcia Polska Press "dosłownie na dniach". "Liczymy się z tym, że takie realne podejście, to jest końcówka lutego, kiedy będziemy już po zgodach, kiedy będziemy dokonywać już takiego +namacalnego+ przejęcia tego podmiotu" - uściślił.

Dodał: "Jeszcze raz zapewniam, że wszystkie niezbędne zgody, wszystkie niezbędne badania, analizy zostały wykonane. Mieliśmy bardzo renomowanych doradców. Mogę tylko zdradzić, że to jest podmiot z +wielkiej czwórki+. I wiele sobie obiecujemy. To tylko ktoś, kto nie zna szczegółów tych transakcji, może mieć wątpliwości. Nie robimy złych interesów, zapewniam państwa".