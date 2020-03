Szijjarto: Węgry rozmawiają z Gazpromem o zwiększeniu dostaw

Węgry rozmawiają z rosyjskim Gazpromem o zwiększeniu dostaw gazu do 4,2 mld metrów sześc. - poinformował w środę szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto po rozmowach w Moskwie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

Szijjarto przypomniał, że strony porozumiały się już o kupnie przez Węgry 2,2 mld metrów sześc. surowca, co pokrywa ich bieżące potrzeby, a pod kątem przyszłego roku Rosja i Węgry ustaliły także dostawę 1,5 mld metrów sześc. surowca. Dodał następnie: "co więcej rozpoczęliśmy rozmowy o zwiększeniu tych ilości do poziomu 4,2 mld metrów sześciennych".

Według Szijjarto Budapeszt jest zainteresowany kupnem gazu z Rosji dostarczanego przez gazociąg Turecki Potok. "Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie budowa łącznika o długości 15 km, co pozwoli na przedłużenie gazociągu z terytorium Serbii przez granicę, oraz połączenie go z węgierskim systemem przesyłu gazu" - powiedział. Jako możliwy termin wymienił koniec 2021 roku. Połączenia te stworzą możliwość dostarczania około 6,5 mld metrów sześc. gazu - dodał.

Szef MSZ Węgier poinformował ponadto, że na koniec 2019 roku wartość dwustronnej wymiany handlowej z Rosją wzrosła do 6,5 mld USD. "Zdołaliśmy zatrzymać tendencję spadkową" - podkreślił.

Ławrow zapewnił, że podczas środowych rozmów Rosja i Węgry potwierdziły zainteresowanie "wszechstronnym rozwojem współpracy handlowo-gospodarczej, inwestycyjnej, kulturalnej i humanitarnej". Ministrowie ustalili, że oba kraje nasilą działania na rzecz pomocy wspólnotom chrześcijańskim na Bliskim Wschodzie, o czym rozmawiał już z władzami Węgier prezydent Władimir Putin podczas zeszłorocznej wizyty w Budapeszcie.

"Wymieniliśmy opinie na temat kroków podejmowanych w naszych krajach w związku z pandemią koronawirusa" - podkreślił Ławrow po rozmowach.

Ponadto - dodał - szczegółowo omówił z Szijjarto współpracę rosyjsko-węgierską związaną z historią i pomnikami. Szef MSZ Rosji podkreślił, że jego kraj opowiada się "za zachowaniem pamięci historycznej" i jest przeciwna "wszelkim próbom fałszowania historii i rezultatów II wojny światowej", zapisanych w prawie międzynarodowym.

Z Moskwy Anna Wróbel