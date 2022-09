Szpitale i szkoły także otrzymają pomoc w związku z rosnącymi cenami prądu

Odbiorcy pomp ciepła dostaną rekompensaty z powodu rosnących cen prądu, będą one takie same, jak dla innych paliw - poinformował szef MRiT Waldemar Buda. Na pomoc mogą też liczyć szpitale, szkoły - dodał.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda był pytany w środę w wpolityce.pl, czy w związku z wprowadzeniem limitu zużycia energii do 2000 kWh rocznie, do którego odbiorcy prądu będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe, ucierpią osoby mające np. pompy ciepła.

Jak mówił minister, "ci, co mają pompę ciepła i osoby, które ogrzewają się elektrycznie, to jest wyjątkowy przypadek".

- I tutaj będzie przewidziany dodatek, jak dla każdego innego paliwa. Na poziomie wsparcia 40-proc. w koszcie przewidywanym tego surowca - poinformował Waldemar Buda.

Dodał, że 61 proc. gospodarstw domowych w Polsce mieści się poniżej limitu 2000 kWh.

Na pytanie, czy limit uprawniający do dopłaty dotyczy licznika energii elektrycznej, czy też osoby, na którą jest umowa z dostawcą energii, Buda odpowiedział: "Licznik - w mojej ocenie - ten osobny, powinien dawać prawo, by osobno ten limit liczyć. Te przepisy się jeszcze kształtują, powinniśmy iść w kierunku osobnego limitu dla każdego licznika".

Minister dopytywany, czy rząd pracuje nad rozwiązaniami, które obniżą koszty związane z wysokimi cenami prądu, dla np. dla szpitali czy szkół, zapewnił, że dla nich jest przygotowywane rozwiązanie, które będzie oparte o ich dotychczasowe zużycie.

- Do pewnego poziomu zużycia dotychczasowego ta cena będzie gwarantowana. Niebawem te przepisy pokaże ministerstwo klimatu. Wspólnie pracujemy nad tymi rozwiązaniami. To jest kilka, kilkanaście dni. Trzeba dopracować to rozwiązanie - zaznaczył Buda.

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd pracuje nad "Tarczą Solidarnościową", która zamraża w 2023 r. ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie z 2022 r. do zużycia 2000 kWh rocznie.

Zobacz nasze nowe ustalenia. W każdym województwie powstanie hurtownia węgla. Prezes zdradza nam plany...