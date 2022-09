Szwajcaria uruchomiła gigantyczną baterię wodną

Nant de Drance może zarówno magazynować, jak i generować ogromne ilości energii elektrycznej, co poprawia bezpieczeństwo energetyczne Szwajcarii i regionów Europy Środkowej. Elektrownia o mocy 900 MW jest w stanie zmagazynować 20 mln kWh energii.

Gigantyczna bateria wodna o nazwie Nant de Drance w Szwajcarii znajduje się pomiędzy dwoma zbiornikami w jaskini 600 metrów pod ziemią.

Z każdą mijającą sekundą 360 metrów sześciennych wody krąży w sześciu turbinach pompujących o mocy 150 MW każda.

Budowa obiektu kosztowała około 2 mld franków szwajcarskich i została sfinansowana przez udziałowców Alpiq, CFF, IWB i FMV.

Gigantyczna elektrownia i zarazem bateria wodna o nazwie Nant de Drance w Szwajcarii rozpoczęła swoją działalność po 14 latach budowy. Znajduje się pomiędzy dwoma zbiornikami w jaskini 600 metrów pod ziemią.

Ważna rola w stabilizacji szwajcarskich i europejskich sieci energetycznych

Nant de Drance to wodna elektrownia szczytowo-pompowa zdolna zarówno do wytwarzania, jak i magazynowania energii. Imponujące jest to, że zakład może przestawić się z wytwarzania na magazynowanie energii w mniej niż pięć minut - podaje meteomedia.com.

Z każdą mijającą sekundą 360 metrów sześciennych wody (średni roczny przepływ Wisły na odcinku warszawskim to ok. 560 m sześc. na sekundę) krąży w sześciu turbinach pompujących o mocy 150 MW każda, które łącznie mogą wyprodukować 900 MW energii. Zakład może również przechowywać do 20 mln kWh, co odpowiada pojemności 400 tys. akumulatorów zamontowanych w samochodach elektrycznych.

„Wraz z rozwojem nowych odnawialnych źródeł energii, jak wiatr i fotowoltaika, których produkcja jest przerywana z powodu warunków pogodowych, elastyczność takiej elektrowni szczytowo-pompowej, jak Nant de Drance, jest niezbędna, aby zrekompensować zmiany w sieci elektrycznej i utrzymać stałą równowagę między produkcją energii i konsumpcją” - wyjaśnia kanał informacyjny The Weather Network.

Budowa obiektu kosztowała około 2 mld franków szwajcarskich (obecnie nieco ponad 2 mld euro) i została sfinansowana przez udziałowców Alpiq, CFF, IWB i FMV. W komunikacie prasowym poinformowano, że ​​obiekt będzie odgrywał „kluczową rolę w stabilizacji szwajcarskich i europejskich sieci energetycznych” oraz poprawi bezpieczeństwo energetyczne w Szwajcarii.

Energia wodna jest zapomnianym gigantem czystej energii elektrycznej

Do budowy obiektu wydobyto 400 tys. metrów sześciennych skały i wydrążono 17 km tuneli. Zaporę Vieux-Émosson podniesiono o 21,5 m, aby podwoić pojemność zbiornika.

Procesy budowlane miały negatywny wpływ na lokalne środowisko, zwłaszcza na tereny podmokłe, które są siedliskiem wielu gatunków. Zainwestowano więc 22 mln franków szwajcarskich w projekty poprawy stanu środowiska. Jeden z nich ma na celu odtworzenie ekosystemów „sprzyjających rekolonizacji obszaru przez niektóre gatunki zwierząt i roślin, które są rzadkie lub zagrożone w Szwajcarii”.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), hydroelektryczność wytworzyła w 2020 roku 4418 TWh energii, czyli więcej niż ilość ze wszystkich odnawialnych źródeł łącznie, stając się największym źródłem energii odnawialnej. IEA twierdzi, że energia wodna jest najlepszą technologią pod względem wytwarzania energii elektrycznej, ale potrzebne są znaczne wysiłki w celu zwiększenia mocy, ponieważ świat w coraz większym stopniu opiera się na odnawialnych źródłach energii.

- Energia wodna jest zapomnianym gigantem czystej energii i musi być ponownie umieszczona w programie energetycznym i klimatycznym, jeśli kraje poważnie podchodzą do realizacji swoich celów w zakresie zerowej emisji netto - mówi cytowany przez meteomedia.com Fatih Birol, dyrektor wykonawczy AIE.

- Korzyści z energii wodnej mogą sprawić, że będzie to naturalny czynnik umożliwiający bezpieczne przestawianie się w wielu krajach na coraz większy udział energii słonecznej i wiatrowej, pod warunkiem, że projekty elektrowni wodnych będą rozwijane w sposób zrównoważony i odporny na zmiany klimatu - dodaje.