Szwajcaria wykorzysta śnieg do produkcji energii. Wiatrakom mówi "nie"

- Subsydiowanie fotowoltaiki na dachach domów może wydawać się dobre, ale dla systemu to jest ogromny problem. Jest to bardzo kosztowne - ocenia w rozmowie z WNP.PL Christoph Brand, prezes firmy Axpo, która jest największym producentem energii elektrycznej w Szwajcarii.

Szwajcarscy parlamentarzyści umożliwili szybszą ścieżkę inwestycyjną dla dużych projektów solarnych realizowanych wysoko w Alpach.

Kraj ogranicza udział energii elektrycznej z elektrowni jądrowych w swoim miksie.

Nie ma jednak mowy o dynamicznym rozwoju energetyki wiatrowej czy wodnej.

Potrzeba stabilnych warunków ramowych dla dalszego rozwoju elektrowni słonecznych – to społeczne przyzwolenie, które cechuje Szwajcarów, dało podstawę do stworzenia rok temu przez parlament federalny tego kraju prawnych podstaw dla szybkiej rozbudowy elektrowni fotowoltaicznych. W 2022 roku doszło do nowelizacji szwajcarskiego prawa energetycznego, które inwestorom daje prawo do skorzystania z uproszczonej ścieżki przy budowie tego typu instalacji.

Celem jest osiągnięcie rocznej produkcji „ze słońca” na poziomie 2 TWh.

- Budowa nowych elektrowni jądrowych w Szwajcarii jest obecnie zabroniona. Nawet gdyby to się zmieniło i uzyskano zgodę na tego typu projekty, nowy blok powstałby najwcześniej za około 20 lat. I to biorąc pod uwagę, że wszystkie procesy polityczne zostałyby przeprowadzone sprawnie. Inwestycje w energię jądrową nie są zatem rozwiązaniem, które zapobiegnie niedoborom energii w krótkim okresie - wyjaśnia Christoph Brand, prezes Grupy Axpo.

Szczyt turystycznego zainteresowania zimą to problem dla szwajcarskiej energetyki

Szwajcaria produkuje zimą znacznie mniej energii elektrycznej, niż zużywa. Uzależniona jest więc wtedy od importu. Ratunkiem okazuje się francuska… energetyka jądrowa.

Zapotrzebowanie na tego typu wsparcie prawdopodobnie znacznie wzrośnie w ciągu najbliższych kilku lat, w miarę odłączania od sieci jeszcze działających w Szwajcarii elektrowni jądrowych.

Szwajcarzy nie chcą też u siebie farm wiatrowych, bo te – w opinii mieszkańców – niszczą krajobraz tego alpejskiego państwa.

Przykład: Axpo, które szczyci się swoimi projektami odnawialnych źródeł energii (OZE) w wielu krajach Unii Europejskiej, u siebie – w Szwajcarii – posiada tylko jedną turbinę wiatrową. W całej Szwajcarii jest ich dokładnie 42. Elektrownie działają wyłącznie w centralnych regionach tego kraju.

Wykorzystać śnieg, by wyprodukować więcej energii elektrycznej

Stąd istotne – z punktu widzenia stabilnej pracy systemu w kolejnych dekadach – jest znalezienie rozwiązań pozwalających na produkcję dodatkowej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w okresie zimowym.

Odpowiedzią są wielkoskalowe projekty w fotowoltaikę w Alpach. To próba wykorzystania warunków znanych głównie narciarzom – wysoko i ostro świecące słońce, którego nie zasłaniają mgły, a w dodatku jego siłę wzmacnia zalegający na zboczach śnieg, działa jak lustro.

Z poniższego zestawienia wynika, że w trakcie zimowych miesięcy zlokalizowana w Alpach elektrownia PV jest w stanie wyprodukować trzy razy więcej energii elektrycznej niż podobna instalacja zlokalizowana na terenach nizinnych.

I choć Szwajcaria stawia mocno na zwiększanie OZE w swoim miksie energetycznym, to skończył się czas wielkich inwestycji w elektrownie wodne. Ten mały, górzysty kraj wykorzystuje jeziora polodowcowe, na których pracują elektrownie szczytowo-pompowe.

Woda nie jest już pewnym źródłem... bo zaczyna jej brakować

Axpo, największy producent energii elektrycznej w kraju, wkrótce uruchomi ostatnią w swoim portfolio małą elektrownię wodną. Projekt był skomplikowany od początku: 19 lat planowania oraz postępowań polityczno-prawnych; 1,5 roku budowy; z całości projektu pozostała 1/3 pierwotnie zaplanowanej mocy.

- Skutki zmian klimatycznych są trudne do przewidzenia. Dzisiejsza hipotezy mówią o tym, że może i wody nam nie ubędzie, ale na pewno będzie jej mniej z roztopianego wiosną śniegu. To duża strata w odniesieniu do rocznych profili produkcji. Tym bardziej istotne staje się dodawanie nowych źródeł wytwarzania energii - podsumowuje Christoph Brand, prezes Grupy Axpo.