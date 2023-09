Szwecja stawia na atom, ważny dokument trafił do parlamentu

Szwedzki rząd skierował do parlamentu propozycję zniesienia zakazu budowy reaktorów jądrowych w nowych lokalizacjach, a także zniesienia limitu liczby działających bloków, który wynosi obecnie 10 takich obiektów.

- Projekt zawiera propozycje usunięcia z Kodeksu Ochrony Środowiska przepisu zabraniającego budowy reaktorów jądrowych w miejscach innych niż te, gdzie istnieje już energetyka jądrowa. Ponadto rząd i Szwedzcy Demokraci (partia wspierająca rząd - red.) proponują uchylenie przepisu ograniczającego liczbę działających reaktorów - podaje komunikat rządu w Sztokholmie.

Zgodnie z dokumentem rządowym proponowane zmiany w przepisach powinny wejść w życie 1 stycznia 2024 roku.

- Dostęp do czystej energii ma kluczowe znaczenie dla Szwecji odbudowującej (swój system energetyczny - red.). Dzisiejszą decyzją przyspieszamy przejście na zieloną energię i torujemy drogę do budowy nowych bloków jądrowych w większej liczbie miejsc. Dzięki nowej energii jądrowej będziemy w stanie przygotować grunt pod redukcję emisji do atmosfery - powiedział przy tej okazji premier Ulf Kristersson.

Minister klimatu i środowiska Romina Pourmokhtari podkreśliła znaczenie rozwoju energetyki jądrowej jako jednego ze skutecznych środków ochrony klimatu. - Szwecja będzie musiała podwoić produkcję energii elektrycznej do 2045 r., przy czym duża jej część będzie pochodzić z planowanych mocy - oznajmiła.

- Prawa fizyki będą teraz kierować rozwojem systemu energetycznego w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb przemysłu. Szwedzkie przedsiębiorstwa i rodziny mogą liczyć na czystą energię elektryczną przez cały rok po konkurencyjnych cenach - powiedziała Ebba Busch, minister energii, biznesu i przemysłu, wicepremier i przewodniczący Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej.

W Szwecji obecnie działa sześć reaktorów jądrowych, odpowiadających za około 30 proc. produkcji energii.