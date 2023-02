Szwecji wkrótce może zabraknąć energii elektrycznej

Według kanału telewizyjnego SVT zapotrzebowanie Szwecji na energię elektryczną może się podwoić do 2035 roku. Już w 2027 roku energii zaś może brakować.

- Zapotrzebowanie przemysłu na energię elektryczną w Szwecji rośnie szybciej niż wzrost produkcji energii, a od 2027 roku królestwo może doświadczyć niedoboru energii elektrycznej - powiedział Matthias Jonsson, przedstawiciel operatora sieci elektroenergetycznej Svenska kraftnat.

- Widzimy, że zapotrzebowanie przemysłu na energię elektryczną rośnie znacznie szybciej niż powstawanie nowych mocy produkcyjnych, a od 2027 r. w Szwecji może wystąpić niedobór energii elektrycznej - powiedział Jonsson.

W ten sposób menadżer odniósł się do raportu powstałego w wyniku współpracy szwedzkiego regulatora rynku energii i Svenska kraftnat.

Raport stwierdza, że ​​w krótszej perspektywie energetyka wiatrowa na lądzie jest technicznie i ekonomicznie wykonalna. W dłuższej perspektywie kraj potrzebuje dodatkowych farm wiatrowych i nowych reaktorów elektrowni jądrowych. Według SVT zapotrzebowanie na energię elektryczną w Szwecji może się podwoić do 2035 r.

Z krótkoterminowej analizy rynku przeprowadzonej przez Svenska kraftnat wynika, że do 2027 roku produkcja energii elektrycznej w Szwecji wzrośnie o około 17 TWh, a zużycie energii elektrycznej wzrośnie o 44 TWh. Dzisiejsza nadwyżka energii elektrycznej wynosząca 33 TWh zmniejszy się do około 6 TWh. To zaś może skutkować ryzykiem wystepowania niedoborów energii zwłaszcza w okresie bezwietrznej i mroźnej aury.