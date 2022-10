Szwedzi uczą Polaków na własnym przykładzie, jak być eko

O prowadzeniu biznesu w stylu eko i zaszczepianiu proekologicznych działań u swoich klientów rozmawiamy z Agatą Czachórską, dyrektorką ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Ikea jest firmą, która od lat uczy, jak wplatać w nasze codzienne życie ekologiczne nawyki.

Co ważne: zasad zrównoważonego rozwoju uczy na swoim przykładzie. Firma jest samowystarczalna energetycznie, ogranicza "produkcję" śmieci i odpadów.

- W Ikea wierzymy, że skuteczność lidera zaczyna się od dawania dobrego przykładu. Jeśli zatem chcemy skutecznej walki o 1,5 stopnia, bądźmy dobrym przykładem - mówi Agata Czachórska, dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce.

Agata Czachórska będzie uczestnikiem konferencji PRECOP 27 (18-19 października 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach). Rejestracja trwa.

Jesteście samowystarczalni energetycznie. W czasach nadchodzącego kryzysu energetycznego zapewne stanowi to duży atut dla firmy. Czujecie się spokojniejsi, wiedząc, że prądu wam nie zabraknie? Jak to przekłada się na biznesową stronę funkcjonowania firmy?

- Faktycznie w Polsce Grupa Ingka generuje tak dużo energii elektrycznej z OZE, że starcza jej na pokrycie operacji odbywających się w sklepach, magazynach i biurach grupy - i to z nawiązką.

Nie uwalnia nas to natomiast od skutków potencjalnych, odgórnie nałożonych ograniczeń w dostawie prądu, gdyż energię kupujemy z rynku, a gwarancje wskazujące na odnawialne źródło jej pochodzenia pozyskujemy z własnych źródeł wytwórczych.

Jednocześnie warto podkreślić, że wspomniany kryzys energetyczny nie zmienił naszych dotychczasowych planów. Naszym celem globalnym jest zużywanie 100 proc. energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność - przed końcem 2025 roku, a w dłuższej perspektywie korzystanie jedynie z energii odnawialnej.

Kolejne inwestycje szwedzkiej firmy Ikea w odnawialne źródła energii

Prowadzony przez was program farm wiatrowych prężnie się rozwija. Już za dwa lata będziecie mogli zasilić energią 36 tys. mieszkań w Polsce. Jakie macie dalsze plany z nim związane?

- Z mocą obecnych 6 farm, które mamy w Polsce, już dzisiaj moglibyśmy zasilić 180 tysięcy gospodarstw domowych - i już dziś energia, którą wytwarzają te farmy, pokrywa w pełni zapotrzebowanie Grupy Ingka w Polsce. Ostatnio ogłoszona przez Ingka Investments inwestycja w energię wiatrową i solarną, o której Pani wspomina, przybliży nas do celu, jakim jest osiągnięcie "pozytywności klimatycznej".

Kolejną inwestycją, której się przyglądamy, są rozwiązania do produkcji własnej odnawialnej energii cieplnej w naszych sklepach. Obecnie z pomp ciepła korzysta już Ikea Szczecin, Ikea Łódź, Ikea Wrocław, Ikea Bydgoszcz, Ikea Lublin, a także centrum dystrybucyjne w Jarostach.

Jednak najbardziej „zieloną” energią, jest ta, której się nie zużywa, dlatego - poza inwestycjami w OZE - pracujemy również z efektywnością energetyczną w naszych budynkach i operacjach, w czym pomagają nam systemy monitorowania jej zużycia i identyfikowania pozostałych jeszcze potencjałów.

Dodatkowo staramy się też inspirować i zachęcać naszych klientów i klientki do korzystania z energii odnawialnej dzięki instalacjom fotowoltaicznym – oferowanym we współpracy z naszym partnerem E.On Foton.

Strategia People & Planet Positive w wykonaniu firmy Ikea

Ikea od samego początku nastawiona jest na działanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategia People & Planet Positive pozostaje nieodłączną częścią waszej pracy. Od lat raportujecie, co udało wam się osiągnąć i stawiacie sobie nowe wyzwania. Dlaczego wam udaje się funkcjonować w sposób przyjazny dla środowiska, a innym firmom podobnym do was - już nie?

- W mojej opinii wpływa na to kilka czynników. Po pierwsze: jesteśmy szwedzką firmą, a Szwecja ma wysoką świadomość ekologiczną; korzenie Ikea są w Smalandii (szw. Småland), regionie Szwecji, gdzie życie zawsze wymagało bardzo świadomego postępowania z tym, co się ma, z ograniczonymi zasobami. I to świadome, efektywne i oszczędne wykorzystanie zasobów mamy w naszym DNA. Od tego zaczęła się nasza zrównoważona droga.

Po drugie: wiąże się to z tym, że Ikea to firma oparta na wartościach, a jedną z tych wartości stała się troska o ludzi i planetę. Warto przy tej okazji wspomnieć, że proces rekrutacji do Ikea również odbywa się właśnie poprzez wartości.

Po trzecie: od lat pracujemy z budowaniem świadomości ekologicznej i społecznej wśród pracowników - nie tylko przez szkolenia, ale przede wszystkim przez dawanie odpowiedzialności za zrównoważony rozwój i dobry przykład na co dzień. U nas każdy dział i każda osoba ma rolę do odegrania w realizacji zrównoważonej agendy – to codzienna praca.

Po czwarte: świadomość tego, że zrównoważony rozwój to konieczny i właściwy kierunek rozwoju Ikea, który zabezpiecza naszą przyszłość jako biznesu, a także przyszłość planety i ludzi.

Po piąte: nasi liderzy i liderki, którzy tej agendzie są oddani. A po szóste... Wiara w, i dowody, jakie mamy na to, że „good business is a good business”.

Podsumowując: moim zdaniem, naszym „sekretem” są ludzie, wartości i nasze korzenie.

Skoro zaczęłam wątek strategii People & Planet Positive, proszę powiedzieć, co ostatnimi czasy udało wam się osiągnąć?

- W ciągu ostatniego roku udało nam się ograniczyć emisję CO2 ze zużycia paliw kopalnych w naszych sklepach o 111 t CO2e. Zwiększyliśmy też udział samochodów elektrycznych wykorzystywanych w realizacji dostaw do klientów.

W listopadzie 2021 r. wprowadziliśmy usługę Oddaj i Zyskaj, dzięki której nasi klienci i klientki mogą odsprzedać nam swoje niepotrzebne czy niechciane meble Ikea, zamiast je wyrzucać - a my dbamy o to, by mogły ponownie trafić do sprzedaży (w okazyjnych cenach oczywiście) w naszych działach circular hub i zyskać szansę na nowy dom i dłuższe życie. W tym i kolejnym roku planujemy dalszy rozwój usługi.

Od kilku miesięcy można przez naszą stronę zamawiać części montażowe za darmo, co ma pozytywny wpływ na przedłużanie życia produktów. Ograniczyliśmy produkcyjne odpady żywnościowe w naszych restauracjach i bistro o ponad 50 proc. Zorganizowaliśmy po raz kolejny kampanię Green Black Friday. Ponad 1/3 wartości naszej sprzedaży pochodzi z produktów, które klasyfikujemy jako „people & planet positive”.

Wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundacją Ocalenie uruchomiliśmy drugą edycję programu „Razem w Trosce o Dom”. Ma on na celu budowanie bezpiecznego domu dla tych, którzy go nie mają lub są zagrożeni jego utratą. Dzięki programowi wpłynęliśmy na zmianę w życiu 192 osób – dzieci i dorosłych.

Wspólnie z pierwszą z Fundacji przeprowadziliśmy również kampanię świadomościową „Pokój Nastolatka”, w której zwracaliśmy uwagę na problem zagrożenia przemocą wśród dzieci i młodzieży, m.in. dzieląc się i wiedzą, jak w takich sytuacjach wspierać najmłodszych i bezbronnych. Nasi pracownicy i pracowniczki wzięli udział w serii webinarów przygotowanych specjalnie dla nich przez obydwie fundacje, a które dotyczyły samotności i izolacji wśród nastolatków.

Uruchomiliśmy - jako pierwsza firma w Polsce - program stażowy dla osób z doświadczeniem uchodźczym, by mogły łatwiej znaleźć pracę w naszym kraju. Od lutego prowadzimy działania z zakresu kryzysowej pomocy charytatywnej dla ludzi uciekających przed wojną. W ciągu pół roku udało nam się dotrzeć z pomocą do ponad 340,5 tysiąca osób w Polsce i w Ukrainie.

Trudna sytuacja geopolityczna a realizacja dalszych planów Ikea

Co zostało do realizacji? Dwa lata temu informowaliście, że do 2030 roku staniecie się biznesem w pełni zrównoważonym. Uda się wam?

- Mówimy o sobie, że jesteśmy rozważnymi optymistami. A zatem: tak, dążymy do tego celu bez względu na wyzwania, przeszkody i niespodziewanie zmieniające się okoliczności, wykorzystując okazje i możliwości, jakie przynoszą. Jak już wspomniałam na początku – nie zamierzamy rezygnować z naszych planów.

Jak na realizację tych planów wpływa aktualna sytuacja geopolityczna?

- Myślę, że jesteśmy dzisiaj w takim punkcie, że trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie dokładnie skutki może ona przynieść w przyszłości... Na pewno jednak nie zrezygnujemy z naszych planów i pozytywnego wpływania na ludzi i planetę; co najwyżej będziemy musieli je odpowiednio dostosować. Tak, jak już zdarzało się to podczas pandemii oraz ostatnio w związku z wybuchem wojny w Ukrainie.

Niemalże od pierwszego jej dnia cała organizacja skoncentrowała się na niesieniu pomocy osobom przed nią uciekającym. Paradoksalnie pozwoliło nam to przyspieszyć kilka zmian, jak na przykład wprowadzenie nowych metody pracy z wolontariatem pracowniczym czy podjęcie decyzji o rozwoju programu stażowego dla osób z doświadczeniem uchodźczym, który do tej pory był testowany jedynie w warszawskim sklepie Ikea na Targówku.

Ikea nie tylko stosuje sama, ale również uczy ekologicznego stylu bycia

Kolejna kwestia: wasi klienci. Jak wam wychodzi przekonywanie ich do dbałości o środowisko i walki ze zmianami klimatycznymi?

- Nasze badania „Climate Action Research”, a także badania takie jak „Ziemianie Atakują”, jasno wskazują, że ludzie wymagają od biznesu działań na rzecz klimatu, a ich brak staje się barierą do podejmowania tych na poziomie indywidualnym.

W Ikea wierzymy, że nic nie jest tak skuteczne, jak dobry przykład, dlatego bierzemy odpowiedzialność za nasz wpływ i transparentnie dzielimy się z innymi tym, co nam się udaje i co się nie udaje zrealizować w agendzie zrównoważonego rozwoju.

Nieustannie pracujemy również nad tym, by nasza oferta – produkty i usługi – były jednocześnie coraz bardziej zrównoważone, przystępne cenowo i dostępne dla wielu ludzi. W naszych sklepach i innych kanałach inspirujemy i pokazujemy, że zrównoważone życie w domu może być niedrogie, łatwe i wygodne.

Ikea jest jednym z uczestników konferencji PRECOP 27, której celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Co wpisalibyście na listę spraw do zrealizowania "na już", by tym zmianom rzeczywiście przeciwdziałać?

- Ostatnio krąży taki mem, który ma wskazywać, jak dużo czasu poświęcamy na dyskusje o ESG, zrównoważonym rozwoju, zmianie klimatu, a ile czasu spędzamy na działaniu w tych obszarach. I mnie ten mem bardzo zainspirował. Skupienie się na działaniu i przekierowanie jeszcze bardziej naszej energii na konkretne i wymierne akcje – to zdecydowanie coś, co wszyscy powinniśmy zacząć robić już teraz.

Myślę też, że to najwyższy czas, byśmy wszyscy skupili się na tym, co pozostaje w obszarze naszego wpływu; na działaniach, którymi my możemy coś zmienić i przede wszystkim stawiali wyzwania samym sobie, zanim postawimy je innym.

Czas narzekania i przerzucania odpowiedzialności dawno już minął. Nie patrzmy na to, czego inni nie robią, róbmy swoje – ponadto, inspirujmy innych w pierwszej kolejności poprzez podejmowanie wyzwań i zmianę, a dopiero potem przez „gadanie” - talk the walk.

Jak już wspomniałam, w Ikea wierzymy, że skuteczność lidera zaczyna się od dawania dobrego przykładu. Jeśli zatem chcemy skutecznej walki o 1,5 stopnia, bądźmy dobrym przykładem.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z byłym ministrem energii, europosłem PiS o dekarbonizacji. - Jest irracjonalna - twierdzi Tobiszowski. Bo pakietu klimatycznego nikt nie przestrzega...