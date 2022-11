Szwedzki gigant gra w zielone. Spore inwestycje w Polsce

Ikea w Polsce zarządza sześcioma farmami wiatrowymi. Produkują one więcej energii, niż sieć wykorzystuje w sklepach, magazynach i centrach dystrybucyjnych. Oto jakie plany ma Ikea w rozwoju OZE.

W Polsce Grupa Ingka (dawniej znana jako Grupa Ikea, największy franczyzobiorca sieci) posiada sześć farm wiatrowych, które produkują tak dużo energii elektrycznej, że z naddatkiem starcza jej na pokrycie zapotrzebowania we wszystkich sklepach, magazynach i biurach należących do grupy.

Agata Czachórska, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w Ikea Retail, zapytana o plany rozwojowe w tej mierze, przyznaje, że są one całkiem spore.

Zobacz całą rozmowę z Agatą Czachórską, dyrektorką do spraw zrównoważonego zarządzania w IKEA Retail.

- Grupa Ingka Investments zadeklarowała kilka lat temu inwestycje w energię odnawialną w wysokości 6,5 mld euro. Jeśli chodzi o Polskę, to jakiś czas temu ogłosiła zakup kolejnej farmy wiatrowej i budowę pierwszej farmy fotowoltaicznej. W najbliższej przyszłości skupimy się na realizacji tych inwestycji - opowiada w rozmowie z WNP.PL Agata Czachórska.

Warto dodać, że elektrownia fotowoltaiczna Ikei powstanie w województwie lubuskim. Sieć ma tam swoją fabrykę i właśnie ona będzie zasilana energią wyprodukowaną w ramach nowej inwestycji.

IKEA stawia na zeroemisyjność i wymienia samochody

Na dalekosiężne plany składają się natomiast m.in. inwestycje w zeroemisyjną mobilność.

- Chcemy, żeby do 2025 roku wszystkie nasze dostawy do klientów były wykonywane właśnie zeroemisyjnymi środkami transportu - informuje dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w Ikea Retail.

Mimo nieprzewidywalnych wyzwań, IKEA planuje zrealizować swój cel

Agata Czachórska, zapytaliśmy także o to, jak przebiega realizacja zapowiedzianego kilka lat temu planu, by Ikea do 2030 roku była siecią w pełni zrównoważoną.

- Jesteśmy zrównoważonymi optymistami. Niezależnie od zmieniających się okoliczności, wyzwań i barier, jakie przed nami staną, dążymy do tego celu i nie poddajemy się. Owe nieprzewidywalne wydarzenia traktujemy bardziej jako szansę, by stać się firmą w pełni zrównoważoną - odpowiedziała.

Rozmowa powstała podczas wydarzenia PRECOP27, które odbyło się w MCK w Katowicach i poprzedziło rozpoczynający się 6 listopada szczyt COP27 w egipskim Szarm-el Szejk. Więcej relacji z debat zorganizowanych podczas katowickiej konferencji znajdziecie TUTAJ.