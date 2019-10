Szybki rozwój fotowoltaiki. A może być jeszcze lepiej

Pociąg zwany fotowoltaiką już bardzo pędzi, a rozpędza się jeszcze bardziej. To niekoniecznie wynika tylko z przepisów prawa, motorem napędowym są przede wszystkim ceny energii elektrycznej i ceny urządzeń do fotowoltaiki. Osiągnięcie 1,5 GW mocy zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych na koniec 2019 r. nie powinno być trudne - to kilka wniosków z panelu "Fotowoltaika w Polsce. Słoneczny boom", który odbył się w trakcie XVI Kongresu Nowego Przemysłu.

Aneta Więcka z Instytutu Energetyki Odnawialnej

Oszustwa i zagrożenia

Józef Śnieżek, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe

Duża fotowoltaika także się rozkręca

Z Tarnowa w całą Polskę

3 tys. MW? Bez problemu!

Podwojona wartość finansowania

W dalszym ciągu największy wkład w obroty branży wnoszą prosumenci, wspierani dotacjami RPO. Szybko jednak rośnie rola autoproducentów i farm fotowoltaicznych sprzedających energię na zasadach rynkowych. Wraz z komercjalizacją branży PV, niezwykle ważna rola w rozwoju sektora przypada bankom inwestycyjnym, ale także bankom działającym w segmencie detalicznym (prosumenci).Rozwój rynku niesie jednak ze sobą i zagrożenia.- Rynek fotowoltaiki w Polsce bardzo dobrze się rozwija, ale już pojawiają się na nim niepokojące zjawiska, jak próby oszukiwania, sprzęt i urządzenia marnej jakości, czy nawet używany sprzedawany jako nowy. Jest wiele firm udających, że coś potrafią, a tak naprawdę być może dopiero się uczą - wymienia Józef Śnieżek, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe.Te pojedyncze firmy będą oddziaływać na wizerunek całej branży.- Te negatywne zjawiska mogą skompromitować branżę fotowoltaiczną; strzeżmy się i pilnujmy, aby takich zdarzeń nie było – dodaje Józef Śnieżek.Na dachach ponad 30 budynków spółdzielni Wrocław-Południe zamontowano panele słoneczne o mocy 739 kWp. Energia wyprodukowana w tych instalacjach służy do celów wspólnych, jak oświetlenie na klatkach schodowych i zasilanie wind.Obecnie w spółdzielni pracują nad zamontowaniem kolejnych paneli, w planach są także inwestycje w pompy ciepła.- Mamy boom inwestycyjny w projektach prosumenckich, w bardzo podobnym miejscu jest także sektor dużej fotowoltaiki - ocenia Łukasz Krawcewicz, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.W jego ocenie,w najbliższym roku projektów fotowoltaicznych, które uzyskają umową przyłączeniową będzie ok. 1,5 GW. W dużej mierze będą to instalacje o mocy powyżej 10 MW realizowane w oparciu o umowy PPA (power purchase agreements; zakup energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii z OZE).Wskazuje na systematyczne ulepszanie technologii paneli słonecznych, co przekłada się na ich większą moc i niższą cenę. Ważnym aspektem jest zarówno poprawa sprawności i żywotności paneli (producenci udzielają standardowo gwarancji na 25 lat), jak i zmniejszanie powierzchni użytkowej (w Niemczech oferuje się panele o mocy 2 MW, które zajmują 1,2 ha).- W tegorocznej aukcji prawdopodobnie weźmie udział 750 MW w farmach fotowoltaicznych o mocy do jednego MW i około 500 MW w projektach o mocy powyżej 1 MW - prognozuje Łukasz Krawcewicz.Pociąg ruszył - Pociąg zwany fotowoltaiką już pędzi i rozpędza się coraz bardziej. To niekoniecznie wynika tylko z przepisów prawa - ocenia Arnold Rabiega, prezes Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej.Zwraca uwagę, że ustawa o OZE nie jest wyłączną determinantą tego, że fotowoltaika w Polsce się rozwija.- Moim zdaniem równie silnym impulsem są ceny energii elektrycznej oraz ceny sprzętu i dostępność tej technologii. Wydaje się, że w kolejnych latach te dwa czynniki będą miały większe znaczenie dla rozwoju energetyki prosumemckiej aniżeli same regulacje - prognozuje Arnold Rabiega.W jego ocenie jest bardzo wiele przykładów inwestycji we własne źródła wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które inwestują głównie w fotowoltaikę.W mniejszym stopniu rozwijają się natomiast spółdzielnie energetyczne, o których jest mowa w ustawie o OZE. Jest to ciekawy kierunek, choć ostatnio mówiło się raczej o klastrach energii.- W 2012 r. uruchomiliśmy zakład produkcyjny paneli fotowoltaicznych w Tarnowie. Od tamtego czasu wymieniliśmy nasz park maszynowy, więc inwestycje główne są już za nami. Nasz rozwój upatrujemy w zwiększeniu obszarów oddziaływania Bruk Bet Solar na rynek. W 2019 r. rozpoczęliśmy również sprzedaż pozostałego sprzętu fotowoltaicznego. Jesteśmy dystrybutorem falowników, dostarczamy całość okablowania i osprzętu - informuje Edyta Witkowska-Grześkiewicz, dyrektor zarządzająca Bruk-Bet Solar.Jak zapewnia, spółka dużą uwagę poświęca kształceniu osób, które już w branży fotowoltaicznej są, jak i takich, które do branży chcą dołączyć.- Te liczby są bardzo duże. W bazie certyfikatów UDT jest coraz większa liczba nowych instalatorów, którzy mają stosowne uprawnienia, ale trzeba pamiętać, że do montażu i oddawania mikroinstalacji wymagane jest posiadanie uprawnień SEP. Wielu elektryków przebranżawia się i zaczyna montować instalacje fotowoltaiczne - dodaje Edyta Witkowska-Grześkiewicz.Zauważa, że dużo nowych podmiotów wchodzi w tę branżę i dlatego Bruk-Bet Solar organizuje dla nich szkolenia podzielone na fazę teoretyczną i fazę praktyczną.Roczna produkcja Bruk-Bet Solar to panele o mocy ok. 120 MW.- Kilka lat temu obstawiliśmy, że ten pociąg odjedzie. Nasze przygody z fotowoltaiką zaczęły się razem z BOŚ przy okazji programu Prosument w latach 2014-16. Wtedy szukając inwestorów, musieliśmy tłumaczyć, że coś takiego jak rynek fotowoltaiki w Polsce kiedyś będzie istniało, a nie zakończy się na programie Prosument - mówi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.Jego zdaniem branża rozwija się w niesamowicie dynamicznym tempie. Przyznaje, że trzeba bardzo mocno uważać na firmy, które dopiero zaczynają swoją przygodę z fotowoltaiką.- My, jak zaczynaliśmy 4-5 lat temu, również popełnialiśmy błędy, oczywiście musieliśmy się tego wszystkiego nauczyć - przyznaje Dawid Zieliński.Również ocenia, że rynek fotowoltaiki rozwija się w bardzo dużym tempie.- Osiągnięcie mocy 1,5 GW instalacji fotowoltaicznych na koniec 2019 r. to wcale nie jest nic nadzwyczajnego, powinniśmy to osiągnąć. W 2020 r. powinniśmy tę liczbę podwoić i przekroczyć 3 GW - prognozuje Dawid Zieliński.- Finansujemy i myślę, że finansować nadal będziemy, energetykę słoneczną. Energetykę odnawialną finansujemy od lat, nasze zaangażowanie w sektor OZE to blisko 2 mld zł, to są głównie farmy wiatrowe, które powstawały w poprzednich latach, mamy też swój udział w budowaniu i finansowaniu instalacji fotowoltaicznych - wylicza Anna Żyła, główny ekolog Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).Jak przypomina, program prosument miał olbrzymią rolę w budzeniu świadomości społecznej po stronie osób fizycznych, był potrzebny do tego, aby te instalacje powstały, był również przedpolem do większych przedsięwzięć.- W 2018 r. dla projektów fotowoltaicznych udzieliliśmy wsparcia wartości ok. 50 mln zł, w 2019 r. wartość 50 mln zł przekroczyliśmy już w połowie roku. Spodziewam się więc, że w całym 2019 r. podwoimy wartość wsparcia z roku 2018 - prognozuje Anna Żyła.Jak zapewnia BOŚ, jest otwarty na różne projekty, zarówno prosumentów indywidualnych, jak i projektów aukcyjnych. Bank finansował projekty, które startowały we wcześniejszych aukcjach, jak i projekty, jakie przygotowują się do kolejnych aukcji.- Rozmawiamy również o projektach opartych na modelu rynkowym, z dotacją inwestycyjną, są bowiem jeszcze regiony, gdzie z RPO można uzyskać dotacje i takie projekty chcą sprzedawać energię na rynku - dodaje Anna Żyła.BOŚ rozmawia także o prosumentach przedsiębiorstwach, które chcą produkować energię na własne potrzeby.