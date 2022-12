Szybki wzrost inwestycji w fotowoltaikę w oparciu o leasing

Niezależność energetyczna w dobie wysokich kosztów energii, to dla wielu przedsiębiorców konieczność. Aby ja osiągnąć, polskie firmy coraz mocniej inwestują w odnawialne źródła energii, w tym głównie w fotowoltaikę, coraz chętniej finansując ją leasingiem.

Jak informuje spółka Millennium Leasing, sfinansowała ona do tej pory instalacje fotowoltaiczne o łącznej wartości blisko 360 mln złotych dla ponad 3,3 tys. klientów, odnotowując ponad 127 proc. wzrost liczby umów leasingu fotowoltaiki od początku 2021 r.

- Wspieramy zieloną zmianę w polskich firmach, stawiając na finansowanie zielonych produktów i aktywów. Aktywnie śledzimy rynek i potrzeby firm, dlatego w tym roku rozszerzyliśmy ofertę leasingu o możliwość finansowania pomp ciepła w uproszczonej procedurze, w programie MilleSun. Wkrótce planujemy dołączyć do niej również magazyny energii - mówi Marcin Balicki, prezes Millennium Leasing.

Instalacje fotowoltaiczne podnoszą przewidywalność kosztów, co jest niezbędne w dobie rosnących cen energii elektrycznej. Znacząco skrócił się okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę, który obecnie wynosi jedynie około 3-4 lata. Jeszcze do niedawna było to 7 lat.

- Millennium Leasing finansuje inwestycje instalacji fotowoltaicznych już od wielu lat. I robi to z sukcesem. Obawy przedsiębiorców co do wysokich kosztów są uzasadnione, szczególnie w dobie inflacji i wysokich stóp procentowych. Dlatego trzeba rozmawiać o całym modelu finansowania. Ważne jest dobranie odpowiedniej struktury finansowania. Klient może np. zaangażować swoje wolne środki jako wkład własny w leasingowany przedmiot - wtedy też koszty finansowania będą niższe, a efekt poprawy bieżącej płynności znacznie szybszy - przekonuje Maciej Soroka, Vendor Manager w Millennium Leasing.

Najczęściej z oferty leasingu instalacji fotowoltaicznych korzystają w Millennium Leasing firmy z branży handlu detalicznego, transportu towarów, warsztaty samochodowe, przedsiębiorstwa produkcyjne i hurtownie.