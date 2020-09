Szybki zielony zwrot albo słony rachunek dla Polski

Albo Polska dokona szybkiego zielonego zwrotu, albo przyjdzie jej zapłacić słony rachunek - piszą ekonomiści ING w opracowaniu GreenING Monitor. Według nich odejście od węgla przed 2050 r. leży w interesie zarówno gospodarki jak i polskich koncernów energetycznych.

Jak wskazują, w odpowiedzi na pandemię rządy zmobilizowały pokaźne zielone pakiety stymulujące gospodarkę i ograniczające emisje gazów cieplarnianych. Dodatkowo, nowa unijna perspektywa finansowa 2021- 2027 i nowy Fundusz Odbudowy będą wdrażane zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu i celem neutralności klimatycznej 2050.

Choć Polska formalnie nie potwierdziła gotowości realizacji tego celu, przyśpieszenie transformacji energetycznej i odejście od węgla przed 2050 r. leży w interesie gospodarki i polskich koncernów energetycznych - oceniają autorzy.

Przypominają, że spadek popytu na energię elektryczną w czasie pandemii przełożył się na dalszą ekspansję źródeł odnawialnych o zerowych kosztach zmiennych, oraz dalsze kłopoty konwencjonalnej energetyki, zwłaszcza węglowej.

ING przypomina, że Polska ma trudności z wypełnieniem celów unijnej polityki klimatycznej 2020, tymczasem cele na 2030 będą znacznie ambitniejsze, co przełoży się to na szybszy wzrost cen uprawnień do emisji. Ten materializuje się już dzisiaj pomimo recesji, a powodem jest właśnie "śrubowanie" celów klimatycznych przez KE - oceniają autorzy. Przypominają jednocześnie, że już tej jesieni KE opublikuje swoją ocenę skutków podniesienia celu redukcji emisji w 2030 z 40 do 50-55 proc., przy czym wydaje się, że ostatecznym celem będzie 55 proc.

Autorzy zauważają, że w unijnej perspektywie budżetowej 2021-2027 30 proc. środków ma zostać przeznaczone na ochronę klimatu. W obecnym budżecie 2014-2020, udział ten wynosił 20 proc. Z kolei transformacja zielona i cyfrowa będą głównymi priorytetami Funduszu Odbudowy o łącznej wartości 750 mld euro.

ING przypomina, że przedstawiony w tym tygodniu przez ministra klimatu zaktualizowany projekt Polityki Energetycznej Polski zakłada, ze przy wysokich cenach emisji CO2, udział węgla w produkcji energii elektrycznej może spaść w 2040 r. do 11 proc. Dziś z węgla kamiennego i brunatnego powstaje nieco ponad 70 proc.

"Zielona transformacja staje się nieuchronna, gdyż wynika z rosnącej presji społecznej, w szczególności młodego pokolenia. Od energetyki węglowej odwracają się inwestorzy, a banki z reguły nie finansują inwestycji w nowe moce węglowe. Wartość giełdowa polskich koncernów energetycznych wyraźnie odbiega od notowań europejskich spółek energetycznych, które zieloną restrukturyzację mają już za sobą" - konkludują ekonomiści ING.