Szybki zwrot akcji w Jaworznie. Inspektorzy jednak zbadają węgiel

Inspektorzy Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) zjawili dziś o 7 rano w Tauronie, aby zbadać węgiel spalany w bloku 910 w Elektrowni Nowe Jaworzono.





Wczoraj rano napisaliśmy, że urząd GIG nie zgodził się z pierwszym pismem Rafako i do czasu wyjaśnień węgiel w Tauronie nie będzie badany. Od momentu zaczęły do nas spływać kolejne dokumenty dotyczące sprawy. Okazuje się, Rafako szybko wyjaśniło prawie wszystkie wątpliwości, które mieli inspektorzy i kontrola może odbyć się nawet dziś.

Jak dowiedziało się WNP.PL inspektorzy zjawili się w Jaworznie o godzinie 7 i planują rozpocząć pobieranie próbek na terenie Elektrowni Nowe Jaworzno. Zaproponowali Rafako rozpoczęcie poboru próbek od bunkrów, ponieważ aby móc sięgnąć po próbki ze składowisk potrzebna jest odwiertnia, która ma być dostępna dopiero w przyszłym tygodniu.

Na razie (na godzinę 8.00) inspektorzy przechodzą szkolenie BHP, Tauron zwrócił także uwagę, że mający pomóc kontrolerom fizyczni pracownicy Rafako byli wczoraj wskazani do pracy na drugą zmianę (zgodnie z kodeksem pracy nie mogę więc pracować od rana).

W bloku, którego właścicielem jest Tauron, wcześniej doszło do awarii, która spowodowała jego wyłączenie. Blok został już uruchomiony, ale wokół awarii cały czas rozgrywa się spór między Rafako – odpowiedzialnym za jego budowę i utrzymanie, a Tauronem.

Rafako twierdzi, że do awarii doszło z winy Tauronu, który miał w nim spalać niewłaściwy węgiel, z kolei Tauron uważa, że to brak kompetencji Rafako w utrzymaniu bloku doprowadził do jego wyłączenia.

Inspektorzy GIG-u chcą zacząć pobór próbek od bunkrów

Stąd Rafako zawnioskowało do Sądu Okręgowego w Jaworznie, by GIG przebadał próbki spalanego w kotle 910 węgla, by wyjaśnić powstałe wątpliwości. Sąd nakazał GIGowi pobranie próbek, jednak urząd poinformował go, że nie jest w stanie zrobić tego w tak krótkim terminie jak zdecydował Sąd, a najwcześniej jest to możliwe 9 września. GIG poprosił też o bardziej szczegółowe informacje dotyczące miejsca pobierania próbek.

Chodziło między innymi o informację na temat ilości węgla ze składowisk 1 i 2, które znajdują się na terenie Elektrowni Nowe Jaworzno, do których Rafako nie ma dostępu. Z naszych informacji wynika, że inne kwestie dotyczące miejsca, z którego ma zostać pobrany węgiel zostały wyjaśnione między Rafako, a GIGiem.

GIG ma więc pobrać próbki ze składowisk 1 i 2, skąd pochodzi węgiel spalany w bloku 910, z 5 bunkrów, z których węgiel jest podawany do kotła, próbopobieraka, zainstalowanego na taśmociągach transportujących węgiel do bunkrów.

Próbopobieraki to automatyczne urządzenia pobierające węgiel z taśmociągu, który następnie przygotowuje próbkę paliwa z całego dnia, żeby móc przebadać ją w laboratorium, aby poznać uśrednioną jakość i skład węgla z danego dnia. Badania te mogą zostać przeprowadzone tylko na terenie Elektrowni Nowe Jaworzno.

Ponadto Rafako chce przebadania próbek węgla z próbopobieraka z dni, w których doszło do awarii bloku 910, w których jest posiadaniu - dziś to przecież zupełnie inna partia węgla. Tauron najpewniej zakwestionuje jednak ten tryb badania, bo trudno będzie bez potwierdzenia notarialnego pobrania materiału udowodnić, że badany węgiel rzeczywiście pochodzi z dnia awarii, czy nawet pochodzi ze składowiska w elektrowni, a nie spoza niej.