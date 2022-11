Szybsza transformacja obniży ceny energii. Tak twierdzi MAE

Według najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energii (MAE), aby zażegnać kryzys energetyczny i obniżyć ceny energii potrzebna jest szybka transformacja. Wywołał go atak Rosji na Ukrainę, ale długofalowo Rosja tylko na nim straci.







Obecne trendy rozwoju zielonych inwestycji wskazują, że jesteśmy w stanie osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku

Na kryzysie energetycznym najbardziej traci Europa, ale także kraje rozwijające się. Istnieje obawa, że po raz pierwszy w historii spadnie liczba osób mających dostęp do energii elektrycznej.

Rosja długofalowo straci na kryzysie energetycznym i nie uratują jej Chiny, które będą zmniejszać popyt na gaz.

W opublikowanym właśnie World Energy Outlook 2022 analitycy Międzynarodowej Agencji Energii (MAE) podkreślają, że globalny kryzys energetyczny został wywołany przez Rosję i najbardziej dotyka on kraje Unii Europejskiej, jednak cenę za niego zapłacą także i inne światowe gospodarki. Najbardziej bolesny będzie dla tych najbiedniejszych.

Kosztowne skutki uzależnienia od paliw kopalnych i napadu Rosji na Ukrainę

Agencja zauważa, że światowy system energetyczny jest niezwykle podatny na skutki takich wydarzeń jak wojna, bo jest niezrównoważony i kruchy.

Według MAE ceny spotowe gazu ziemnego osiągnęły dotychczas nienotowane wysokości, przekraczając ekwiwalent 250 dolarów za baryłkę ropy. Ceny węgla także biły rekordy, podczas gdy cena ropy naftowej wyniosła znacznie powyżej 100 dolarów za baryłkę w połowie 2022 roku, zanim zaczęła spadać.

Jednak to koszty gazu są głównym winowajcą, jeśli chodzi o światowy wzrost cen energii elektrycznej, bo odpowiadają za niego w aż 90 proc. Dodatkowo według MAE wysokie ceny paliw w aż 90 procentach są winne średnim światowym podwyżkom cen energii, a gaz aż w 50 procentach. Koszty OZE i cen uprawnień do emisji odegrały tylko marginalną rolę w podwyżce cen.

MAE szacuje, że w związku z rosnącymi kosztami energii światowe rządy zobowiązały się przeznaczyć dużo ponad 500 miliardów dolarów, aby złagodzić skutki podwyżek dla konsumentów. Są to jednak rządy głównie gospodarek rozwiniętych. Jednocześnie to kraje Unii Europejskiej są najbardziej dotknięte przez kryzys, bo w 2022 roku ceny energii poszły w górę aż o około 40 procent właśnie z jego powodu. Przy czym w Indiach podwyżki sięgnęły poniżej 30 procent, podobnie jak w Japonii. Dla porównania w Chinach i Meksyku był to wzrost o około 25 procent.

Aby zastąpić część dostaw rosyjskiego gazu Europa zamierza sprowadzić o 50 miliardów metrów sześciennych skroplonego gazu LNG więcej w 2022 roku niż rok wcześniej.

Rosnące ceny energii to jednak nie tylko problem dla Europy, ale również i dla państw rozwijających się, gdzie mogą poważnie uderzyć w bezpieczeństwo żywnościowe.

Około 75 milionów ludzi, którzy dopiero niedawno uzyskali dostęp do elektryczności prawdopodobnie nie będzie w stanie za nią zapłacić, co oznacza, że po raz pierwszy w historii świat zanotuje spadek osób z dostępem do energii elektrycznej. Ponadto 100 milionów osób może ponownie zostać zmuszona do przygotowywania posiłków przy pomocy spalania drewna, zamiast czystszych i zdrowszych rozwiązań.

MAE poinformowała również, że ze względu na popandemiczne ożywienie w 2021 roku światowe emisje CO2 wzrosły o rekordowe 1,9 gigaton osiągając 36,6 gigaton.

Wyjście z kryzysu energetycznego i klimatycznego jest możliwe, ale wymaga ambitniejszej niż obecnie polityki energetycznej

MAE wzięła pod uwagę 3 różne scenariusze, które możemy zrealizować w drodze ku transformacji energetycznej i oceniła ich skuteczność. Pierwszy to scenariusz oparty na klimatycznych politykach krajowych, drugi na ogłoszonych obietnicach, dotyczących redukcji emisji, a trzeci to totalna dekarbonizacja do 2050, która jest, według MAE, jedynym scenariuszem mogącym nie dopuścić do ocieplenia ziemskiej atmosfery powyżej 1,5 stopnia Celsjusza.

MAE zauważa, że polityki krajowe na głównych rynkach energetycznych planują inwestycje w czystą energię na poziomie ponad 2 biliardów dolarów rocznie do 2030 roku, co oznacza wzrost o ponad 50 procent w stosunku do dzisiejszych polityk. Ponadto według nich zużycie węgla zacznie spadać zaledwie w ciągu kilku lat, po tym jak obecny kryzys zmusił niektóre gospodarki do ponownego zwiększenia jego udziału w miksach energetycznych.

Do końca dekady popyt na gaz jest skazany na stagnację, a obecny plan wymiany aut na elektryczne oznacza ucięcie popytu na ropę w połowie lat trzydziestych aż do całkowitego jej zniknięcia z rynku w połowie tego stulecia.

Jednocześnie MAE zwraca uwagę, że obecne podejście jest niewystarczające, by do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Żeby tak się stało potrzebne są wyższe inwestycje i powinny wynieść ponad 4 biliardy dolarów. Aby móc je przeprowadzić, rządy będą potrzebować również inwestycji prywatnych. Jednak, jak zauważa Agencja, pozwolą one nie tylko na osiągnięcie neutralności klimatycznej, ale również znaczne obniżenie kosztów energii dla konsumentów.

Trendy są po naszej stronie, ale musimy działać szybko i skutecznie, żeby je wykorzystać

MAE wskazuje, że obecna dekada jest decydująca, jeśli chodzi o przekształcenie światowego systemu energetycznego na bezpieczniejszy, zrównoważony i dostarczający energii po przystępnych cenach. Agencja podkreśla w swoim raporcie, że posiadamy już wszystkie technologie do przeprowadzenia transformacji, należy je jedynie upowszechnić. A więc inwestować w fotowoltaikę, magazyny energii, baterie, samochody elektryczne i rozwój sieci elektroenergetycznej.

Co więcej okazuje się, że obecne tempo zmian i inwestycji, o ile je zachowamy, pozwoli nam przeprowadzić transformację o wiele szybciej, niż zakładają to krajowe polityki klimatyczne.

Funkcjonowanie łańcucha dostaw dla kluczowych dla klimatu technologii, a więc baterii, paneli PV i elektrolizerów, rozwija się w tempie, które również pozwoli nam na realizację ambitnej polityki klimatycznej. MAE podkreśla, że wzrost udziału zielonej energii w światowym miksie energetycznym będzie też źródłem wzrostu zatrudnienia. Jego poziom przewyższy ilość osób zatrudnionych przy przemyśle opartym o paliwa kopalne i z 33 milionów miejsc pracy dziś, osiągnie do 2030 roku aż 55 milionów.

MAE podkreśla, że aby przyspieszyć transformację energetyczną, potrzebne są ogromne inwestycje prywatne w zieloną energię i to rządy muszą przyciągać inwestorów. Dziś na każdy dolar wydany na paliwa kopalne, przypada 1,5 dolara wydane na zieloną energię, do 2030 proporcja ta musi wynosić 1 do 5, jeśli chcemy być neutralni klimatycznie do 2050 roku.

Najtrudniej będą miały kraje rozwijające się, z wyłączeniem Chin, ponieważ to one cierpią na największy brak pieniędzy na realizację ambitnej polityki klimatycznej. Stąd będą one wymagać wsparcia krajów bogatszych, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę rosnące koszty pożyczania. MAE szacuje, że w 2021 roku koszt budowy farmy fotowoltaicznej był od 2 do 3 razy droższy w krajach rozwijających się w porównaniu do rozwiniętych.

Rosja będzie wielkim przegranym obecnego kryzysu energetycznego i to na długą metę

Dobrą wiadomością dla Europy może być fakt, że Rosja długofalowo straci na konflikcie z Zachodem i na ataku na Ukrainę. Analiza MAE wskazuje, że w najbliższych latach zapotrzebowanie tak na ropę jak i na gaz będzie spadać.

Rosji nie uda się zrealizować projektów LNG, bo nie ma na nie inwestorów. Ponadto eksport paliw kopalnych z Rosji już nigdy nie wróci do poziomu zanotowanego w 2021 roku.

Możliwości eksportu tego, co Rosja nie sprzeda w Europie, do Chin również będą ograniczone ze względu na chińską politykę energetyczną. Co prawda Rosja mówi o budowie nowego gazociągu Siła Syberii 2, mającego biec przez Mongolię, ale popyt Chin na gaz zmaleje między 2021 a 2030 rokiem, a Chiny już na dziś mają zakontraktowaną odpowiednią ilość dostaw, aby zrealizować swoją politykę energetyczną do 2030 roku. Chiny ponadto zdecydowanie wolą produkować energię elektryczną z OZE niż z gazu, bo jest to znacznie tańsze.

World Energy Outlook to coroczny raport Międzynarodowej Agencji Energii pokazujący sytuację na światowym rynku energetycznym oraz przyszłe trendy.