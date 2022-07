Szykują się zmiany na rynku uprawnień CO2

Od połowy marca 2022 r. rynek uprawnień znajduje się w średnioterminowym trendzie horyzontalnym i nie może przebić się znacząco powyżej bariery 90 euro. Jeśli taka sytuacja utrzyma się również w lipcu, to można będzie to potraktować jako słabość strony popytowej i może to przerodzić się w zmianę dotychczasowego trendu na spadkowy - wynika z raportu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Na kształtowanie się cen CO2 i ich zmienność w czerwcu największy wpływ miały prace legislacyjne związane z reformą EU ETS w ramach pakietu Fit for 55.

Ceny mocno reagowały w zależności od etapu zatwierdzania dokumentów (głosowanie w Parlamencie Europejskim, stanowisko Rady UE).

Nie bez znaczenia dla inwestorów pozostawały też same propozycje rozwiązań dotyczące np. ograniczenia dostępu do rynku instytucji finansowych czy wyznaczenia okresu odchodzenia od bezpłatnych uprawnień dla sektorów objętych CBAM.

- Statystycznie, ceny uprawnień EUA na rynku spot giełd ICE oraz EEX w czerwcu 2022 r. wzrosły z 83,65 do 89,74 do euro za EUA. Średnia ważona cena EUA z 22 transakcyjnych dni czerwca wyniosła 83,83 euro za EUA. Łączny wolumen obrotów na giełdach ICE i EEX na rynku kasowym wyniósł ok. 51,2 mln uprawnień. Zmienność cen w czerwcu mierzona stosunkiem zakresu cen do średniej ważonej wyniosła ok. 12,2 proc. (zakres cen: 10,25 euro) - wynika z raportu Krajowego Ośrodka Bilansowania Zarządzania Emisjami (KOBiZE) za czerwiec 2022 r.

Jak dodano, od stycznia do czerwca 2022 r. średnia dla cen uprawnień wyniosła 82,22 euro.

Przegląd najważniejszych propozycji zmian w Fit for 55

W raporcie znalazł się przegląd najważniejszych propozycji zmian na rynku CO2. Obecnie trwają prace nad reformą systemu EU ETS w ramach pakietu „Fit for 55”. Należy przypomnieć, że pierwsze propozycje w tym zakresie przygotowane przez KE zostały opublikowane 14 lipca 2021 r.

W kwietniu i maju swoje propozycje poprawek przedstawiły z kolei komisje Parlamentu Europejskiego ITRE oraz ENVI. W dniu 8 czerwca br. Parlament Europejski odrzucił jednak kompromisową propozycję poprawek, w efekcie czego całość przepisów ponownie trafiła do komisji ENVI.

- Udało się w końcu wypracować nowe propozycje legislacyjne, dzięki czemu drugie głosowanie w Parlamencie Europejskim 22 czerwca br. tym razem było udane. W następnym kroku udało się również osiągnąć porozumienie ministrom państw czł. (czyli Radzie UE), którzy wypracowali wspólne stanowisko w sprawie reformy EU ETS, czyli tzw. „general approach”. Teraz propozycja ma trafić do tzw. trilogu, gdzie wspólne stanowisko do września br. mają wypracować Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada UE - czytamy w raporcie.

Propozycja PE bardziej amibitna niż „general approach” Rady UE i KE

W raporcie zwrócono uwagę, że już na „pierwszy rzut oka” widać, że propozycje Rady UE przedstawione w ramach „general approach” są niemal identyczne z tymi zaproponowanymi przez KE.

Zbieżność dotyczy takich elementów, jak m.in. określenie celu i limitu emisji w EU ETS, zaostrzenia działania rezerwy MSR, zarządzania bezpłatnymi uprawnieniami czy zastosowania pełnego aukcjoningu w lotnictwie.

- Można też spostrzec, że propozycje Rady UE są dużo mniej ambitne niż propozycje przedstawione przez Parlament Europejski. Dotyczy to przede wszystkim zwiększenia celu redukcyjnego w EU ETS (63 proc. vs. 61 proc.), co przekłada się od razu na wyższy linowy współczynnik corocznej redukcji emisji - LRF (progresja od 4,4 proc. do 4,6 proc. vs. 4,2 proc.) oraz wyższą jednorazową redukcję emisji, czyli rebasing (120 mln vs. 117 mln) - podkreśla KOBiZE.

Chociaż w tym ostatnim przypadku PE proponuje „rozbicie” rebasingu na dwa lata (w 2024 r. i w 2026 r.), co powinno prawdopodobnie złagodzić wzrosty cen uprawnień w roku wejścia w życie nowych przepisów.

Zmiany w rezerwie MSR

Kolejnym elementem reformy EU ETS są znaczące zmiany w rezerwie MSR. O ile wszystkie instytucje są zgodne co do tego, aby zwiększyć liczbę transferowanych uprawnień do rezerwy MSR (tzw. intake rate) do 24 proc. do 2030 r., o tyle PE proponuje dodatkowo obniżenie górnego progu rezerwy MSR z 833 mln do 700 mln.

Co więcej ten próg ma się od 2025 r. obniżać wraz ze spadkiem LRF (ma to też dotyczyć dolnego i dodatkowego progu MSR). Zmiany te powinny spowodować szybszą redukcję liczby uprawnień w obiegu (TNAC) oraz większe transfery uprawnień z aukcji do MSR. Z kolei stopniowe obniżanie dolnego progu opóźni moment uwolnienia uprawnień z rezerwy MSR na rynek.

To wszystko oznacza, że propozycja PE bardzo mocno wpłynie na podaż uprawnień na rynku, powodując ich dodatkowy niedobór, co też powinno przełożyć się na wyższe ceny uprawnień EUA w stosunku do propozycji KE i Rady UE.W ten sam sposób na podaż uprawnień powinien wpłynąć moment wycofania bezpłatnych uprawnień w sektorach objętych CBAM. PE proponuje zakończenie ich wydawania już w 2032 r., czyli o 3 lata szybciej niż proponuje KE i Rada UE.

Przeciwdziałanie nadmiernym wzrostom cen uprawnień

- Bardzo ambitne propozycje dotyczące reformy EU ETS Parlament Europejski próbuje równoważyć, proponując gruntowne zmiany w istniejącym mechanizmie zabezpieczającym rynek przed nadmiernymi wzrostami cen uprawnień, czyli art. 29a dyrektywy EU ETS - informuje KOBiZE.

Zmiany mają polegać na radykalnym obniżeniu mnożnika średniej ceny z „3,0” na „2,0” w algorytmie cenowym mechanizmu, co niewątpliwie powinno spowodować, że mechanizm ten będzie dużo bardziej responsywny na zmiany cen uprawnień, co udowodniła analiza wrażliwości art. 29a przedstawiona w następnym rozdziale.

Wciąż jednak ostateczny głos w sprawie interwencji rynkowej w propozycji PE będzie zależał od decyzji Komitetu ds. Zmian Klimatu. Oznacza to, że nawet jeżeli warunki algorytmu cenowego zostaną spełnione, niekoniecznie musi dojść do interwencji. Inaczej pod tym kątem wygląda propozycja Rady UE, w której nie ma uznaniowości, a uprawnienia w liczbie 75 mln mają być uwalniane z rezerwy automatycznie. W stosunku do propozycji Parlamentu Europejskiego będzie to jednak mniej responsywny mechanizm, z uwagi na wyższy mnożnik (2,5 vs 2,0).

Instytucje finansowe

Zdaniem KOBiZE na uwagę zasługuje również propozycja Parlamentu Europejskiego w kwestii wyeliminowania z rynku podmiotów spekulacyjnych. W tym celu proponuje się ograniczenie rynku uprawnień wyłącznie do operatorów EU ETS i podmiotów kupujących uprawnienia w ich imieniu i na ich rachunek (tylko te podmioty będą mogły posiadać uprawnienia na rachunkach w rejestrze).

Reszta podmiotów ma być wyłączona, czyli wszystkie instytucje finansowe kupujące na swój rachunek. Problem może polegać jednak na tym, ze poprawka PE dotyczy tylko fizycznego obrotu na rynku uprawnień, czyli transakcji na rynku pierwotnym (aukcji) i rynku kasowym (spot).

Nie dotyczy natomiast rynku derywatów (futures, opcji), ponieważ nie trzeba ich rozliczać na zasadzie fizycznej dostawy uprawnień, tylko finansowo.

Należy zauważyć, że rynek derywatów ma największy udział w rynku uprawnień, na poziomie ok. 90 proc., natomiast reszta rynku jest podzielona między rynek spot, aukcje oraz rynek pozagiełdowy OTC.

Oznacza to, że największa część rynku, gdzie z dużym prawdopodobieństwem może dochodzić do spekulacji, zostanie pominięta. Dotyczy to również powstających ostatnio jak „grzyby po deszczu” funduszy ETF, które umożliwiają udział w rynku inwestorom indywidualnym (czyli osobom fizycznym).

Fundusze te inwestują w uprawnienia na rynku futures, a nie na rynku spot. Wyjątkiem jest tylko jeden fundusz tego typu, który faktycznie kupuje uprawnienia do emisji.

Czytaj także: W Polsce brakuje nowych elektrowni, a krytyczny rok coraz bliżej