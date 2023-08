Szykuje się powrót rekordowo drogich emisji CO2. To może odbić się na naszych portfelach

Analitycy ostrzegają przed wzrostem jeszcze w tym roku cen uprawnień do emisji CO2, które kupują polskie elektrownie, ciepłownie i zakłady przemysłowe. Mogą znów paść rekordy.

Średnia ważona cena jednostek uprawnień do emisji CO2 (EUA) z 21 transakcyjnych dni lipca wyniosła 86,16 euro za tonę. To znacznie poniżej historycznych rekordów, notowanych w lutym 2023 r.

Zdaniem Vertis, firmy działającej na rynku CO2, ceny uprawnień w 2023 r. wzrosną do 106 euro a w 2025 r. do 112 euro.

Rosnące ceny uprawnień ciążą wytwórcom energii i zakładom przemysłowym, które muszą je kupować. Nie wykluczone, że koszty te zostaną przerzucone na klientów.

- Przez większą część lipca 2023 r. na rynku uprawnień dominował trend boczny, a ceny nie opuszczały strefy 84-85,5 euro. Fałszywe wybicie do poziomu 90 EUR nastąpiło dopiero w połowie lipca, ale zostało szybko „zgaszone” przez rynek i ceny powróciły do poziomu ok. 85 euro w ostatnim dniu lipca - podaje Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w raporcie z rynku CO2 za lipiec 2023 r.

Wakacyjne nastroje na rynku CO2 i niewielka zmienność cen

Jak zaznaczono, niskiej zmienności cenowej sprzyjała zwłaszcza niewielka płynność na rynku terminowym, co może być charakterystyczne dla okresów wakacyjnych oraz zderzenie się kilku czynników przeciwstawnych mogących mieć wpływ na fundamenty rynku uprawnień.

Wśród czynników prospadkowych KOBiZE wymienia zmianę harmonogramu aukcji pod kątem zwiększenia podaży uprawnień na aukcjach w 2023 r. o ok. 16,2 mln na sfinansowanie części planu REPowerEU. Zgodnie z komunikatem KE, w kolejnych latach do 2026 r. podaż ma w być zwiększona łącznie o ok. 231 mln uprawnień (razem z wolumenem na 2023 r.).

Ważnym czynnikiem były też negatywne dane o słabej kondycji przemysłu w Niemczech i Włoszech, sprzyjające dalszemu utrzymywaniu się niskiej konsumpcji energii w przemyśle.

KOBiZE wskazuje także na czynniki prowzrostowe. Należą do nich sezonowo niższe wolumeny uprawnień dostępne na aukcjach w sierpniu oraz redukcja o ok. 91 mln od września do grudnia br. wolumenów dostępnych na aukcjach z uwagi na działanie rezerwy MSR. Wskazano także na gorące lato zwiększające zapotrzebowanie na chłodzenie i klimatyzację.

KOBiZE podaje, że statystycznie ceny uprawnień EUA na rynku spot giełd ICE/EEX w lipcu 2023 r. spadły z 87,17 do 85,16 euro. Średnia ważona cena EUA z 21 transakcyjnych dni lipca wyniosła 86,16 euro a łączny wolumen obrotów na giełdach ICE i EEX na rynku kasowym wyniósł ok. 87,4 mln uprawnień.

Zmienność cen w lipcu mierzona stosunkiem zakresu cen do średniej ważonej wyniosła ok. 7,2 proc. (zakres maks./min.: 6,17 euro).

Od stycznia do lipca 2023 r. średnia ważona cen wyniosła 86,36 euro , natomiast średnia arytmetyczna – 86,57euro.

Emisje energetyki w UE spadną, ceny CO2 wzrosną

KOBiZE informuje, że w pierwszej połowie 2023 r. odnotowano spadek emisji w sektorze energetycznym o 17 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, co przełożyło się na zmniejszenie popytu na uprawnienia EUA o ok. 125 mln.

Według prognoz, emisje w energetyce będą kontynuować tendencję spadkową - w całym 2023 r. mogą spaść łącznie o ok. 15 proc. w porównaniu do 2022 r.

Jak wytłumaczono, spadek emisji jest skutkiem kilku kluczowych czynników. Po pierwsze, niższe zapotrzebowanie przemysłu wpłynęło na obniżenie produkcji energii. Po drugie, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii również odegrało swoją rolę w redukcji emisji. Po trzecie, niektórzy prowadzący instalacje w EU ETS przeszli krótkoterminowo z węgla na gaz.

Ośrodek zauważa, że ceny tego ostatniego surowca spadły o ok. 50 proc. w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W związku z powyższym, wielu producentów energii zdecydowało się wystawić do sprzedaży na rynku znaczną liczbę uprawnień EUA, które wcześniej wykupili w ramach kontraktów terminowych.

Było to również efektem tego, że obecnie wielkość hedgingu producentów energii osiągnęła rekordowo niski poziom, w czerwcu 2023 r. był on o ok. 250 mln niższy niż w 2021 r. Głównym powodem takiej sytuacji jest intensywna dekarbonizacja produkcji skutkująca obniżeniem wykorzystania wysokoemisyjnych paliw oraz rosnące wymagania giełd obrotu (ICE i EEX) dotyczące depozytów zabezpieczających (tzw. „margin calls”).

Jeszcze w 2023 r. ceny CO2 przekroczą poziom 100 euro

Zdaniem Vertis, firmy działającej na rynku CO2, możliwe są jednak krótkoterminowe wahania cenowe na poziomie ok. 30- 40 proc. w kolejnych latach. W 2023 r. Vertis przewiduje cenę na poziomie 106 euro, w 2024 r. wzrośnie do 108 euro, a w 2025 r. do 112 euro.

Jeśli te prognozy się spełnią, oznaczać to będzie, że padnie nowy, historyczny rekord cen uprawnień do CO2. Mając świadomość tego, że jest to jedna z ważniejszych składowych ceny energii, można spodziewać się, że odbije się to na klientach końcowych, na których wytwórcy energii będą chcieli przerzucić część kosztów.

Jak zauważa Vertis, unijny Fundusz Innowacyjny będzie odgrywał bardzo istotną rolę w kontekście podaży uprawnień na rynku, ponieważ aż do 2030 r. planuje się sprzedaż ok. 700 mln uprawnień z tego źródła.

Ponadto, szacuje się, że odejście od bezpłatnych uprawnień w sektorach CBAM spowoduje transfer dodatkowych 250 mln uprawnień do Funduszu Innowacyjnego.

Długoterminowe prognozy cen uprawnień EUA autorstwa Vertis wskazują na utrzymanie się dotychczasowego trendu wzrostowego.

W 2027 r. ceny uprawnień powinny zbliżyć się do poziomu ok. 125 euro, natomiast w 2030 r. powinny być warte ok. 20 euro więcej.

Wzrosty cen, zdaniem Vertis, powinny być kontynuowane przede wszystkim dzięki pakietowi Fit for 55.

Polska sprzedała w lipcu CO2 za ponad 2 miliardy złotych

W lipcu 2023 r. giełda EEX, w imieniu Polski, przeprowadziła dwie aukcje w ramach systemu EU ETS, na których sprzedano ok. 5,35 mln polskich uprawnień EUA po średniej cenie 85,44 euro.

Środki uzyskane ze sprzedaży uprawnień na aukcji wyniosły ok. 457,25 mln euro, czyli ponad 2 mld zł.

Polska aukcja wzbudziła dość duże zainteresowanie kupujących, na co wskazuje ich wysoki udział (średnio 20 podmiotów) oraz wysoki zgłoszony wolumen (średni współczynnik cover ratio był bliski liczby 2,0).