Szykuje się ważna polityczna wizyta w Polsce. W tle energetyka jądrowa

Pod koniec przyszłego tygodnia "szykuje się spore wydarzenie związane z projektem nuklearnym w Pątnowie" - poinformował Rafał Psik z firmy Doosan - członka konsorcjum Team Korea. W związku z tym w Polsce prawdopodobnie pojawi się prezydent Korei Południowej.

Rafał Psik, dyrektor w firmie Doosan będącej jednym z członków konsorcjum Team Korea, czyli grupy zajmującej się projektami nuklearnymi, podał w mediach społecznościowych :

"Wkrótce kolejne ważne wydarzenie w obszarze #PolskiAtom. Zapowiada się formalna wizyta Prezydenta Korei i przedstawicieli #TeamKorea pod egidą Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP)".

Ponadto w nagraniu stwierdził że "pod koniec przyszłego tygodnia szykuje się spore wydarzenie związane z projektem nuklearnym w Pątnowie".

- W Polsce jest planowana wizyta prezydenta Republiki Korei i - oczywiście przy tej okazji - planowana jest wizyta przedstawicieli wszystkich firm wchodzących w skład Team Korea, czyli grupy, która zajmuje się projektem nuklearnym w ramach projektów koreańskich - wyjaśnia Rafał Psik.

Projekt budowy elektrowni atomowej w Koninie/Pątnowie zainicjowany został przez PGE i ZE PAK oraz koreański KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power).

W kwietniu 2023 r. polskie firmy podawały, że na bazie wykonanych wstępnych analiz oceniono, że perspektywiczne jest zbudowanie co najmniej 2 koreańskich reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.

Rafał Psik żadnych szczegółów nie podał. Być może sygnalizowana wizyta będzie okazją do nowej odsłony projektu w Pątnowie/Koninie.

- W kwietniu 2023 roku PGE i ZE PAK powołały spółkę celowa PGE PAK Energia Jądrowa, która będzie reprezentowała polską stronę w projekcie. Także ta spółka podpisze umowę ze stroną koreańską i wspólnie wybudują elektrownię w rejonie konińskim. Liczymy, że strona koreańska obejmie 49 proc. udziałów w planowanej polsko-koreańskiej spółce - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE podczas kwietniowej wizyty w Korei.

Ale oczywiście energetyka to niejedyne pole współpracy polsko-koreańskiej. W maju ubiegłego roku rozpoczęła się intensywna polsko-koreańska współpraca w zakresie obronności.

Wtedy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odbył pierwszą podróż do Korei Południowej, która zaowocowała podpisaniem w późniejszym terminie umów na dostawę sprzętu południowokoreańskiej produkcji.

Przynajmniej teoretycznie możliwe zatem, że o ile wzmiankowana wcześniej wizyta prezydenta Republiki Korei dojdzie do skutku, to będzie też okazją do jakichś porozumień w dziedzinie bezpieczeństwa.