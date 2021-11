Szykuje się ważna zmiana na rynku OZE. Branża powita ją z aprobatą

Ministerstwo Klimatu prowadzi prace nad wprowadzeniem rozwiązania cable pooling. Branża energetyki odnawialnej z zadowoleniem przyjęła tę informację. - Uważam, że jest to jeden z lepszych pomysłów, jaki się ostatnio pojawił; będzie on pomocny w dalszym rozwoju energetyki odnawialnej - mówi WNP.PL Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

Offshore i atom?

- Jeżeli będzie decydował, jakie technologie chce zastosować, aby jak najbardziej zmaksymalizować wykorzystanie przyłącza, będzie to z korzyścią dla wszystkich. Powinny tu być zatem elastyczne rozwiązania - wskazuje Dawid Zieliński.Columbus Energy wciąż szuka nowych segmentów do rozwoju.- Interesujemy się szeroko rozumianym nowoczesnym rynkiem energii, nie tylko odnawialnej. Prowadzimy działalność począwszy od prosumenckich instalacji fotowoltaicznych, poprzez pompy ciepła, magazyny energii i elektromobilność. Rozwijamy segment IT, który pracuje nad zarządzaniem nowoczesną energetykę, w tym usługami DSR i systemem zarządzania ładowarek do samochodów elektrycznych. Budujemy farmy fotowoltaiczne, interesujemy się też lądowymi farmami wiatrowymi. Brakuje nam dwóch elementów: morskiej energetyki wiatrowej i atomu. Idziemy od najmniejszych mocy - kto wie, gdzie nas to zaprowadzi... - podsumowuje Dawid Zieliński.Rozmowę przeprowadzono podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.