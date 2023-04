Szynkowski vel Sęk: Pakiet "Fit for 55" to szkodliwa propozycja nie do zaakceptowania

Pakiet "Fit for 55", to bardzo szkodliwa propozycja, Polska do końca będzie sprzeciwiać się tym rozwiązaniom - zapowiedział minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk. - Eurodeputowani opozycji głosując za tymi rozwiązaniami zachowali się nieodpowiedzialnie - dodał.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Nowa propozycja jest bardzo szkodliwa. Dla nas nie do zaakceptowania. Sprzeciwiał się jej polski rząd oraz eurodeputowani reprezentujący PiS. Niestety eurodeputowani opozycji za tą propozycją zagłosowali. Jestem tym zdumiony. W tej sprawie zachowali się nieodpowiedzialnie" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

Polska do końca będzie sprzeciwiać się tym rozwiązaniom. Jest to zebranie podatków, które uderzają w najuboższych, po to, żeby zebrać to w fundusz transformacji klimatycznej, z którego będzie się wedle uznania, arbitralnie płacić tym, którzy rzekomo mają być narażeni na największe koszty tej transformacji - ocenił.

Uważam, że gospodarka powinna być wolna od tego rodzaju eksperymentów ideologicznych. Sprzeciwialiśmy się i będziemy się temu sprzeciwiać - zadeklarował.

Parlament Europejski przyjął dyrektywy i rozporządzenia z pakietu "Fit for 55"

Parlament Europejski przyjął we wtorek (19 kwietnia) dyrektywy i rozporządzenia z pakietu "Fit for 55", które mają prowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Według wiceministra sprawiedliwości RP Sebastiana Kalety koszty tego pakietu dla Polski do 2030 roku wyniosą 189 mld euro. "Za" głosowali przedstawiciele PO, PSL i Lewicy.

Minister ds. UE podkreślił w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że nowa propozycja jest bardzo szkodliwa. "Dla nas nie do zaakceptowania" - oświadczył wskazując, że sprzeciwiał się jej polski rząd oraz eurodeputowani reprezentujący PiS.

"Niestety eurodeputowani opozycji za tą propozycją zagłosowali; jestem tym zdumiony, że propozycja, która może uderzyć w najsłabszych, najuboższych zyskała poparcie europosłów opozycji. Uważam, że w tej sprawie zachowali się nieodpowiedzialnie" - mówił Szynkowski vel Sęk.

Polska do końca będzie sprzeciwiać się pakietowi "Fit for 55"

Jak dodał, Polska do końca będzie sprzeciwiać się tym rozwiązaniom, "licząc też i wzbudzając refleksje innych krajów na temat szkodliwości tego rodzaju rozwiązań".

"Jest to zebranie podatków nałożonych z powodów ideologicznych; podatków, które są nierozsądnie nałożone, bo uderzają w najuboższych, po to, żeby zebrać to w fundusz transformacji klimatycznej, z którego będzie się wedle uznania, arbitralnie płacić tym, którzy rzekomo mają być narażeni na największe koszty tej transformacji" - ocenił Szynkowski vel Sęk.

"Uważam, że gospodarka powinna być wolna od tego rodzaju eksperymentów ideologicznych. Sprzeciwialiśmy się i będziemy się temu sprzeciwiać" - zadeklarował.