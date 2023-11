Ta elektrownia pamięta czasy zaborów i właśnie jest modernizowana

Powstała w 1905 roku Elektrownia Wodna Gubin jest modernizowana. Pozwoli jej to nie tylko pracować przez kolejne 40 lat, ale dodatkowo zwiększyć produkcję energii elektrycznej o 10 procent.

PGE Energia Odnawialna wymienia w Elektrowni Wodnej Gubin trzy turbiny. Prace modernizacyjne przebiegają zgodnie z planem i potrwają do końca marca 2024 roku.

Elektrownia Wodna Gubin o mocy 1,1 MW to jedna z najstarszych działających elektrowni przepływowych w Polsce. Została wybudowana na stopniu wodnym piętrzącym wody Nysy Łużyckiej płynącej między polskim Gubinem i niemieckim Guben.

PGE Energia Odnawialna, do której należy elektrownia, wymienia w niej wszystkie trzy hydrozespoły wraz z zapleczem technologicznym. Najstarsza z trzech wymienianych turbin zostanie niedługo jako zabytek wyeksponowana przed budynkiem elektrowni.

- Prace modernizacyjne są mocno zaawansowane i potrwają do końca marca 2024 roku. Po ich zakończeniu Elektrownia Wodna Gubin będzie mogła bezawaryjnie pracować przez kolejne przynajmniej 40 lat. Jednocześnie o około 10 proc. zwiększy się jej wydajność – do 4 tys. MWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na prąd 2 tys. gospodarstw domowych - mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Zakład przechodził modernizację po raz ostatni w połowie lat 70. minionego wieku.

Grupa PGE zarządza obecnie 29 przepływowymi elektrowniami wodnymi o łącznej mocy przekraczającej 95 MW.

Projekt „Modernizacja wyposażenia technologicznego EW Gubin” korzysta z dofinansowania o łącznej wartości blisko 8 mln zł otrzymanego w proporcji 85 proc. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz 15 proc. ze środków budżetu państwa. Celem programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” jest złagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmianę klimatu.