Tak będzie się zmieniać miks energetyczny Polski

Miks energetyczny jest konstruowany także z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego - wskazywano w trakcie sesji "Polski miks energetyczny", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Beneficjentem transformacji energetycznej mają być ludzie.

W miksie energetycznym będą zachodzić zmiany.

W przyszłości znaczącą rolę ma pełnić energetyka jądrowa.

Andrzej Modzelewski, prezes zarządu E.ON Polska, zaznaczył, że w zakresie przyszłego miksu energetycznego mogą powstać piękne wizje na papierze, jednak trzeba to będzie wszystko sfinansować.

- Jeżeli powstanie 80 gigawatów w OZE, to trudno będzie rynki ustabilizować - wskazywał Andrzej Modzelewski. - Trudno też powiedzieć, co będzie za lat 30 czy 50. To rynek musi wymusić najlepsze rozwiązania i najlepsze technologie - zaznaczył.

Pracujemy nad tym, aby nasza gospodarka była konkurencyjna w skali Europy i świata

Piotr Pyzik, podsekretarz stanu, pełnomocnik do spraw dialogu społecznego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, wskazał, że transformacja energetyczna oznacza transformację cywilizacyjną. Trzeba zatem zawsze zadawać sobie pytanie: po co to robimy i komu ma to służyć.

- Pracujemy nad tym, aby nasza gospodarka była konkurencyjna w skali Europy i świata, żeby Polacy się bogacili, bo na razie jesteśmy biednym krajem - wskazał Piotr Pyzik. - A jeżeli chodzi o kwestię nowych technologii, to nasze instytuty badawcze zawiodły. Uważam, że polską naukę stać na więcej - podkreślił.

Piotr Pyzik, pytany o dialog prowadzony z przedstawicielami górniczych związków zawodowych, zaznaczył, że strona społeczna przypomina, że beneficjentem transformacji energetycznej mają być ludzie. I to wraz z przedstawicielami strony społecznej udało się wypracować umowę społeczną dla górnictwa, w której zaznaczono między innymi, że odchodzenie od wydobycia węgla kamiennego energetycznego potrwa u nas do 2049 roku.

Alina Wołoszyn, partner, szef Działu Deal Advisory w KPMG w Polsce, wskazała, że bezpieczeństwo energetyczne oznacza niezależność, a bezpieczny jest ten, kto może sam produkować energię z własnych surowców. W Polsce rozwijane będą odnawialne źródła energii, a w przyszłości ma dojść energetyka jądrowa oraz technologie wodorowe.

- Miks energetyczny jest konstruowany także z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego - wskazywała Alina Wołoszyn. - My startujemy z dużym udziałem węgla w miksie energetycznym.

Thierry Deschaux, dyrektor generalny EDF Przedstawicielstwo w Polsce - Energia Jądrowa, zwrócił uwagę na to, że ważne, żeby zrozumieć, iż nie będzie sukcesu transformacji energetycznej w Europie bez sukcesu tej transformacji w Polsce.

- Ta transformacja w Polsce jest bardzo ważnym tematem. Będzie następował rozwój odnawialnych źródeł energii, niemniej jednak trzeba będzie w przyszłości ustabilizować miks energetyczny i to może być realizowane tylko poprzez energetykę jądrową - wskazywał Thierry Deschaux.

Prezes Taurona Wytwarzanie Trajan Szuladziński odniósł się do komunikatu giełdowego Rafako. Rafako poinformowało bowiem we wtorek, że 24 kwietnia 2023 roku doszło do podpisania przez emitenta, spółkę zależną, PKO BP, PZU, mBank, a w dniu 25 kwietnia 2023 roku także przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz PKO BP, PZU, mBank i BGK, którzy wystawili gwarancje należytego wykonania kontraktu, porozumienia "w przedmiocie wzajemnych rozliczeń emitenta, spółki zależnej i gwarantów, a także akceptacji ugody przez gwarantów, z dnia 31 marca 2023 roku.

- Jeśli chodzi o Rafako to ostatni warunek finalizuje się. Dostaję SMS-y potwierdzające kolejne wpłaty od gwarantów. To jest ostatni element finalizacji tej ugody. Zakładam, że zostanie sfinalizowana dzisiaj, bo to jest ten termin do końca - poinformował Szuladziński.

Wskazał przy tym, że Tauron prowadzi obecnie remont średni Elektrowni w Jaworznie. - Ten remont nieco wydłużyliśmy, dlatego że zapotrzebowanie na energię, które będzie w okresie tego tygodnia majówkowego będzie zdecydowanie mniejsze - zaznaczył.

Zwrócił również uwagę na to, że SMR-y (Small Modular Reactors), czyli małe modułowe reaktory jądrowe to u nas perspektywa co najmniej 10 lat. I jeżeli chodzi o tzw. dwusetki, to muszą one być gwarantem bezpieczeństwa. Zatem musimy być w gotowości zarówno jeżeli chodzi o energetykę konwencjonalną, jak i kopalnie wydobywające węgiel. Tak więc system rozliczeń musi być zmieniony, bowiem kończy się rynek mocy.