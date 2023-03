Tak będzie wyglądać baza serwisowa dla morskich farm wiatrowych w Łebie. Budowa niedługo

Gdańskie biuro architektoniczne B-CA zaprojektuje bazę serwisową dla morskich farm wiatrowych, którą Equinor wybuduje w Łebie. Budowa bazy rozpocznie się na przełomie 2023 i 2024 roku, a oddanie obiektu do użytku planowane jest na koniec 2025 roku – poinformował Equinor.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Equinor poinformował, że gdańskie biuro architektoniczne B-CA zaprojektuje bazę serwisową dla morskich farm wiatrowych, którą Equinor wybuduje w Łebie.

Equinor już w maju 2021 roku wskazał Łebę na lokalizację przyszłego portu serwisowego dla realizowanych z Polenergią farm wiatrowych na Bałtyku.

W bazie serwisowej w Łebie znajdzie zatrudnienie około 100 specjalistów

Budowa bazy, jak podano w komunikacie, rozpocznie się na przełomie 2023 i 2024 roku, a oddanie obiektu do użytku planowane jest na koniec 2025 roku.

- Inwestycja w Łebie jest kluczowa dla funkcjonowania przyszłych elektrowni morskich, jakie Equinor realizuje w Polsce. Baza przez kilkadziesiąt lat będzie centrum obsługi i serwisowania farm wiatrowych na Bałtyku - stwierdził Michał Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor w Polsce, cytowany w komunikacie.

Equinor podał, że zatrudnienie w bazie serwisowej znajdzie około 100 specjalistów, niezbędnych do technicznego utrzymania infrastruktury i urządzeń na morzu, a także wspierania ich obsługi z lądu.

- Koncepcja przedstawiona przez biuro B-CA świetnie odpowiada naszym potrzebom. Bardzo cieszymy się, że razem będziemy mogli przygotować projekt, który na stałe wpisze się w krajobraz portu w Łebie i będzie miejscem pracy dla dużej grupy ekspertów w regionie – dodał Michał Kołodziejczyk.

Baza serwisowa będzie centrum logistycznym dla projektów realizowanych przez Equinor z Polenergią

Equinor podał, że uznał koncepcję gdańskiego biura architektonicznego B-CA za najlepszą spośród siedmiu propozycji zgłoszonych w ramach postępowania na realizację projektu architektonicznego dla bazy serwisowej.

- Od wielu lat pracownia skupia się na realizacji projektów w północnej Polsce, dzięki temu nawiązaliśmy współpracę z wieloma lokalnymi wykonawcami i projektantami. W efekcie firmy z Pomorza będą mogły uczestniczyć w budowaniu łańcucha wartości wokół nowej gałęzi gospodarki w Polsce, jaką jest morska energetyka wiatrowa – mówi Małgorzata Bedra, współwłaścicielka biura B-CA oraz współautorka zwycięskiej koncepcji.

Bazę, która powstaje na 1,5-hektarowej działce, będzie można sukcesywnie rozbudowywać, adaptując ją do potrzeb prowadzonych operacji w całym ok. 30-letnim okresie eksploatacji morskich farm wiatrowych. Dzięki 140-metrowej linii brzegowej portu, będzie on w stanie przyjąć jednocześnie do 4 statków obsługi farm wiatrowych.

Baza operacyjno-serwisowa w Łebie tworzona przez Equinor będzie centrum logistycznym dla projektów realizowanych przez firmę wraz z Polenergią - MFW Bałtyk II, MFW Bałtyk III, których łączna moc wyniesie do 1440 MW.