Tak drogo na rynku CO2 nie było jeszcze nigdy

Luty 2023 r. zostanie zapamiętany przez uczestników rynku uprawnień, jako szczególny miesiąc, ponieważ po raz pierwszy w historii został przekroczony niebotyczny poziom 100 euro za tonę CO2. Polska na sprzedaży CO2 w lutym zarobiła ok. 480,7 mln euro.

Osiągnięcie nowego szczytu cenowego na rynku CO2 stało się wbrew opiniom większości ekspertów, którzy wieszczyli raczej spadki niż wzrosty.

Statystycznie, ceny uprawnień EUA na rynku spot giełd ICE oraz EEX w lutym 2023 r. wzrosły z 89,85 do 96,39 euro za EUA. Średnia ważona cena EUA z 20 transakcyjnych dni lutego wyniosła 91,15 euro za EUA.

W lutym 2023r. giełda EEX, w imieniu Polski, przeprowadziła dwie aukcje w ramach systemu EU ETS. Środki uzyskane ze sprzedaży polskich uprawnień na aukcji wyniosły ok. 480,77 mln euro.

- Luty 2023 r. zostanie zapamiętany przez uczestników rynku uprawnień, jako szczególny miesiąc, ponieważ po raz pierwszy w historii został przekroczony niebotyczny poziom 100 euro (w dniu 21 i 27 lutego). Co prawda udało się to osiągnąć tylko na rynku terminowym (na rynku spot zabrakło do tego ok. 3 euro), ale i tak nie umniejsza to wagi tego wydarzenia. Osiągnięcie nowego poziomu ATH (ang. „all time high”) stało się wbrew opiniom większości ekspertów, którzy wieszczyli raczej spadki niż wzrosty, jako powód podając często plan zwiększenia podaży uprawnień w EU ETS w ramach REPowerUE - czytamy w raporcie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) przedstawiającym sytuację na rynku CO2 w lutym 2023 r.

Jak zaznaczono, nieoczekiwanie jednak, pomimo ostatecznego zatwierdzenia przepisów przez Radę Unii Europejskiej, ceny uprawnień wciąż pozostawały wysokie. Co mogło zatem mieć największe znaczenie w tym przypadku?

Zdaniem KOBiZE na pewno poprawiające się otoczenie rynkowe. Inwestorzy jeszcze nie tak dawno spodziewali się głębszego spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej. W tej chwili wydaje się, że są dużo większymi optymistami w tej kwestii.

Ponadto, zwiększony popyt na uprawnienia mógł być efektem konieczności rozliczenia emisji w EU ETS za 2022 r. (termin do końca kwietnia 2023 r.) Z uwagi na większe wykorzystanie węgla jako paliwa w 2022 r., emisje i zapotrzebowanie na uprawnienia powinny być wyższe. Istotny wpływ na ceny mogła mieć również informacja o prawdopodobnym opóźnieniu sprzedaży uprawnień w 2023 r. z REPowerUE. Większość ekspertów jest zdania, że cały proces rozpocznie się od września 2023 r., co nie pozostanie bez wpływu na wielkość wolumenu do sprzedania na aukcjach.

- Statystycznie, ceny uprawnień EUA na rynku spot giełd ICE oraz EEX w lutym 2023 r. wzrosły z 89,85 do 96,39 euro za EUA. Średnia ważona cena EUA z 20 transakcyjnych dni lutego wyniosła 91,15 euro za EUA. Łączny wolumen obrotów na giełdach ICE i EEX na rynku kasowym wyniósł ok. 77 mln uprawnień. Zmienność cen w styczniu mierzona stosunkiem zakresu cen do średniej ważonej wyniosła ok. 11 proc. (zakres cen: 9,86 euro) - wylicza KOBiZE.

Analiza kształtowania się cen uprawnień EUA na rynku wtórnym w lutym

KOBiZE wskazuje, że początek lutego stał pod znakiem spadków cen uprawnień na rynku CO2. Najprawdopodobniej pod wpływem realizacji zysków przez inwestorów oraz zakończenia zjawiska tzw. „short squeeze” (nagły wzrost cen uprawnień spowodowany nadmiernym zamykaniem krótkich pozycji - ang. short - na rynku terminowym.) uprawnienia do 8 lutego 2023 r. spadły do ok. 87 euro, tracąc na wartości 5 euro.

Sygnał do odwrócenia tego krótkoterminowego trendu dało zatwierdzenie przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego (ENVI) reformy EU ETS w dniu 9 lutego, w tym rewizja rezerwy MSR oraz ustanowienie podatku granicznego CBAM. Od tego momentu rozpoczął się rajd cen uprawnień w kierunku osiągnięcia poziomu 100 euro.

- Paradoksalnie, wzrostom cen uprawnień nie zaszkodziło zatwierdzenie wstępnego porozumienia planu REPowerUE przez PE w dniu 14 lutego oraz późniejsze oficjalne już zatwierdzenie przepisów przez Radę UE w dniu 21 lutego br. Plan REPowerUE w części dedykowanej dla systemu EU ETS dotyczy dodatkowej sprzedaży uprawnień na aukcjach do sierpnia 2026 r., przesuniętych z przyszłej puli aukcyjnej (w 40 proc.) oraz pochodzących z Funduszu Innowacyjnego (w 60 proc.) - wskazuje KOBiZE.

Jak zaznaczono, być może inwestorzy zdyskontowali w cenach informację o ewentualnym opóźnieniu sprzedaży tych uprawnień w 2023 r., która ma być skorelowana z dostosowaniem wolumenów transferowanych do rezerwy MSR. Oznaczałoby to, że sprzedaż uprawnień w ramach REPowerUE ruszy dopiero we wrześniu, co jednocześnie przełożyłoby się na niższy wolumen do sprzedaży w 2023 r.

Wzrostom cen mogły sprzyjać również bardziej optymistyczne oczekiwania co do recesji i spowolnienia gospodarczego w Europie czy wyższy popyt na uprawnienia w związku z koniecznością rozliczenia emisji w EU ETS za 2022 r. (z uwagi na prawdopodobne wyższe emisje przez większe wykorzystanie węgla, jako paliwa w 2022 r.).

- W konsekwencji, ceny uprawnień w dniu 21 lutego br. osiągnęły poziom 97 euro, a na rynku futures ustanowiły nowy historyczny szczyt przebijając poziom 100 euro. Tak wysokie ceny uprawnień utrzymały się aż do końca lutego - czytamy w raporcie.

Polska na sprzedaży CO2 w lutym zarobiła prawie 480,77 mln euro

W lutym w ramach rynku pierwotnego, przeprowadzono 18 aukcji uprawnień EUA (wszystkie na platformie aukcyjnej giełdy EEX). Sprzedano łącznie ponad 42 mln uprawnień EUA, po średniej ważonej cenie 91,93 euro (o 0,78 euro powyżej średniej ceny spot z rynku wtórnego). Współczynnik popytu do podaży uprawnień, tzw. cover ratio na wszystkich aukcjach EUA wyniósł 2,02.

- W lutym 2023r. giełda EEX, w imieniu Polski, przeprowadziła dwie aukcje w ramach systemu EU ETS., na których sprzedano ponad 5,35 mln polskich uprawnień EUA po średniej cenie 89,83 euro - informuje KOBiZE.

Środki uzyskane ze sprzedaży uprawnień na aukcji wyniosły ok. 480,77 mln euro. Polska aukcja wzbudziła dość duże zainteresowanie kupujących, na co wskazuje ich wysoki udział (21 podmiotów) oraz wysoki zgłoszony wolumen (średni współczynnik cover ratio wyniósł 1,82).