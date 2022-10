Tak działa europejski system handlu emisjami. Tłumaczymy szczegóły

Rosnące ceny energii wywołały wzrost zainteresowania kształtującymi je mechanizmami – w tym także prawami do emisji CO2. Sprawdziliśmy, jak działa ten europejski system, co warto w nim zmienić i co zmienić wręcz się w nim powinno.

Zawieszenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) nie wpłynęłoby znacząco na obniżenie cen energii.

Koszty emisji w ETS u producentów energii odpowiadają za podwyżkę jej cen w 10-30 procentach, a wzrost cen paliw aż w 70-90 procentach.



System handlu emisjami jest podatny na spekulacje, które windują ceny uprawnień, a ich skala nie jest odpowiednio badana.

Brak stabilności systemu handlu emisjami negatywnie wpływa na unijne gospodarki, ponadto pieniądze nie są rozdzielane z uwzględnieniem zamożności poszczególnych państw.

Z czego składa się cena uprawnień do emisji i od czego zależy jej wysokość?

Podmioty gospodarcze objęte systemem ETS są zobowiązane do ponoszenia opłat za emisje każdej tony dwutlenku węgla. Instalacje przemysłowe podlegające temu systemowi mają przyznany pewien limit CO2, po którego przekroczeniu trzeba dokupić dodatkowe uprawnienia - na aukcji albo na rynku wtórnym.

Jak tłumaczy WNP.PL Robert Jeszke, kierownik Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), w przypadku wytwórców energii jest nieco inaczej.

- Muszą zakupować 100 procent uprawnień na rynku. Podaż uprawnień na rynku reguluje KE, m.in. za pomocą określania celów redukcyjnych, różnego rodzaju mechanizmów (np. rezerwa MSR, a wcześniej backloading) czy też ingerując w przydział bezpłatnych uprawnień (określenie poziomu benchmarków, sektorów narażonych na zjawisko ucieczki emisji itp.). Popyt z kolei powinien być odzwierciedlony przez poziom emisji w całym systemie - mówi Jeszke.

Tak więc cena uprawnień do emisji nie jest stała, lecz zmienia się w zależności od sytuacji panującej na rynku energii. Robert Jeszke tłumaczy to na przykładzie gazu: „ograniczenie dostępności gazu i ekstremalne wzrosty jego cen powodują, że producenci energii muszą wracać do dwukrotnie bardziej emisyjnych, ale relatywnie tańszych źródeł węglowych. To z kolei powoduje wyższy popyt na uprawnienia EUA, które trzeba zakupić, aby rozliczyć wyższą emisję. Wzrost popytu na uprawnienia powoduje jednocześnie wzrost ich cen”.

Dlaczego ceny uprawnień do emisji w ostatnich latach znacząco rosły?

Przedsiębiorstwa i wytwórcy energii skarżą się nieustanny wzrost cen praw do emisji, które podnoszą koszty energii czy produktów dla konsumentów. W sierpniu 2022 roku ponownie zbliżyły się one do około 100 euro. Jednak ich wzrost zaczął się jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę, a więc na początku listopada 2020 r. Wówczas nie przekraczały poziomu 24 euro.

Robert Jeszke tłumaczy, co złożyło się na ich aż czterokrotny wzrost: - Pierwszym czynnikiem był pakiet Fit for 55, który podwyższa cel redukcji emisji CO2 w UE do 55 procent w 2030 r. w stosunku do 1990 r. (wcześniejszy cel ustalony był na 40 procent). Podwyższenie ogólnego celu redukcji w UE jest równoznaczne z koniecznością podwyższenia zobowiązań redukcyjnych w samym EU ETS do 61 procent (z 43 procent).

Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na wzrost cen uprawnień do emisji CO2, jest ożywienie gospodarki po pandemii, które przyczyniło się do znaczącego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną.