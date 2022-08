Tak ma działać mrożenie cen sprzedaży ciepła do wiosny

- Oczywiście, że lepiej będzie, gdy mechanizm cen sprzedaży ciepła z rekompensatą zostanie wprowadzony, niż gdyby go nie było. Skokowy wzrost cen ciepła systemowego mógłby doprowadzić do niebezpiecznych dla podmiotów ciepłowniczych i odbiorców ciepła sytuacji - mówi Bogusław Regulski, wiceprezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP).

- Zaproponowany mechanizm wsparcia polega generalnie na tym, że podmioty sprzedające ciepło będą uzyskiwały rekompensaty za tę część przychodów, których nie uzyskają od odbiorców - wskutek ustalenia ceny z rekompensatą. Ale rodzą się wątpliwości, jak ten mechanizm będzie działać w praktyce - mówi Bogusław Regulski, wiceprezes IGCP.

- Zgodnie z projektem ustawy ceny ciepła z rekompensatą dotyczą tylko ceny sprzedaży ciepła, a nie obejmują stawek za przesył i dystrybucję ciepła - wyjaśnia nasz rozmówca.

- Jeśli system przepływu środków w ramach rekompensat będzie prowadzony sprawnie, to istnieje duża szansa, że ciepłownictwo nie powinno mieć problemów z płynnością finansową. Ale gdyby się zacinał, to stanie się kulą u nogi i może poważnie zachwiać bezpieczeństwem dostaw ciepła do odbiorców - komentuje Bogusław Regulski.

W sejmie jest już projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w kwestii niektórych źródeł ciepła (w związku z sytuacją na rynku paliw), który m.in. zamraża płatności za ciepło poprzez wprowadzenie dla odbiorców uprawnionych ceny sprzedaży ciepła z rekompensatą. Jak ciepłownictwo zareagowało na ten pomysł?

- Można powiedzieć, że reakcja podmiotów ciepłowniczych na zaproponowane rozwiązanie jest raczej pozytywna, gdyż ma ono pozwolić na utrzymanie możliwości działania przedsiębiorstw ciepłowniczych poprzez zagwarantowanie im odpowiedniego strumienia przychodów, umożliwiającego prowadzenie działalności. O to branża ciepłownicza wnioskowała od początku obecnego kryzysu. Trzeba wspomnieć, że ani wsparcie dla odbiorców gazu, ani tzw. dodatek węglowy nie obejmowały podmiotów prowadzących działalność w dziedzinie dostarczania ciepła.

Zaproponowany mechanizm wsparcia polega generalnie na tym, że podmioty sprzedające ciepło będą dostawały rekompensaty za tę część przychodów, których nie uzyskają od odbiorców - wskutek ustalenia ceny z rekompensatą. Ale rodzą się wątpliwości, jak ten mechanizm będzie działać w praktyce.

Projektodawca proponuje, żeby średnia, jednoskładnikowa cena wytwarzania ciepła z rekompensatą wyniosła 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym i 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Jeśli cena sprzedaży ciepła w taryfach zatwierdzonych przez prezesa URE przekroczy określone ustawowo ceny sprzedaży ciepła z rekompensatą, to odbiorcy uprawnieni zapłacą za ciepło po cenach określonych ustawowo, a wytwórcy ciepła otrzymają rekompensaty, będące różnicą między ceną z taryfy i ustawowo określoną ceną ciepła z rekompensatą.

Czy są w tym systemie, patrząc z punktu widzenia firm ciepłowniczych, jakieś słabe punkty?

- W przypadku koncesjonowanych firm ciepłowniczych rekompensaty ma wypłacać zarządca rozliczeń. Ale - zgodnie z zapisami ustawy - będzie to robił w ramach posiadanych środków. Pojawia się zatem pierwsze pytanie: co będzie, gdy ewentualnie ich zabraknie? Druga sprawa, która budzi niepokój branży, związana jest z działaniem zaliczkowego mechanizmu rozliczenia rekompensat.

Mechanizm ceny ciepła z rekompensatą ma być stosowany przez siedem miesięcy - od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023. Ustawodawca zakłada, iż rekompensaty będą wypłacane zaliczkowo i na koniec tego okresu powinno dojść do rozliczenia końcowego rekompensat - na podstawie dokumentów określonych w projektowanych przepisach.

To rozwiązanie budzi niepokój o to, jak mechanizm rozliczenia rekompensat będzie działać w praktyce i o to czy system zaliczkowy pozwoli na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw ciepłowniczych, na uzyskiwanie środków niezbędnych do finansowania kosztów w czasie stosowania wspomnianego rozwiązania.

Poza tym należy zwrócić uwagę, że sprawność i skuteczność działania mechanizmu opartego na cenach z rekompensatą będą w dużym stopniu zależały od samych odbiorców ciepła objętych tym systemem, czyli m.in. gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, szpitali czy żłobków.

Aby mechanizm funkcjonował skutecznie, odbiorcy ciepła muszą najpierw potwierdzić sprzedawcy ciepła, że należą do grupy uprawnionych do ceny z rekompensatą. Dopiero na podstawie odpowiednich oświadczeń podmiot ciepłowniczy może sprzedać ciepło po cenie z rekompensatą, a w konsekwencji - ubiegać się u zarządcy rozliczeń o rekompensaty dla siebie.

Kto ma wypłacać rekompensaty niekoncesjonowanym firmom ciepłowniczym?

- Niekoncesjonowane firmy ciepłownicze, czyli te prowadzące działalność w skali poniżej 5 MW mocy zainstalowanej w źródle ciepła lub zamówionej przez odbiorców, mają je otrzymywać za pośrednictwem władz gmin, na terenie których działają.

Są już teraz w stosowaniu taryfy sprzedaży ciepła, w których ceny pozostają większe od tych proponowanych cen ciepła z rekompensatą?

- Oczywiście, że tak - i dotyczy to zarówno taryf sprzedaży ciepła wytwarzanego z węgla, jak i z gazu. Niemniej mechanizm cen ciepła z rekompensatą ma obowiązywać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 i nie będzie działał wstecz... Czas jego stosowania jest ewidentnie skorelowany z najbliższym okresem grzewczym.

Jeśli system przepływu środków w ramach rekompensat będzie prowadzony sprawnie, to widać dużą szansę, że ciepłownictwo nie powinno mieć problemów z płynnością finansową, ale gdyby się zacinał, to stanie się kulą u nogi i może poważnie zachwiać bezpieczeństwem dostaw ciepła do odbiorców.

Odbiorcy ciepła obecnie płacą rachunki czy należności wobec ciepłownictwa rosną?

- Myślę, że za wcześnie na stawianie jednoznacznej diagnozy. Na razie nie mieliśmy sygnałów, żeby doszło do zachwiania rozliczeń ciepłownictwa z odbiorcami ciepła - co nie oznacza, że ich gdzieś nie ma.

Mamy świadomość, że nowa rzeczywistość kosztowa może spowodować pojawienie się problemów ze spływem należności za ciepło. Mamy nadzieję, że mechanizmy ochronne to zagrożenie zminimalizują.

Cena dystrybucji ciepła jest objęta mechanizmem ceny z rekompensatą?

- Zgodnie z projektem ustawy, ceny ciepła z rekompensatą dotyczą tylko ceny sprzedaży ciepła, nie obejmują stawek za przesył i dystrybucję ciepła. Te generalnie nie są tak mocno i bezpośrednio zależne od sytuacji na rynku paliw i uprawnień do emisji CO2.

Stawki opłat za przesył i dystrybucję też, niestety, wzrosną, ale skala tego przyrostu będzie dużo mniejsza niż w dziedzinie wytwarzania ciepła. Jak dotychczas, udział kosztów przesyłu i dystrybucji w kosztach ogółem dostarczania ciepła systemowego wynosił około 30 proc. Ale - w związku z gwałtownym wzrostem kosztów wytwarzania ciepła - ów udział znacząco spadnie.

A co ma się dziać z cenami ciepła po 30 kwietnia 2023? Po prostu wrócą do poziomu z taryf?

- Ustawodawca nie odnosi się do cen ciepła po 30 kwietnia 2023, a zatem trzeba założyć, że jeśli nie będzie kolejnych regulacji osłonowych, to wtedy rozliczenia za ciepło wrócą do poziomu wynikającego z obowiązujących taryf, czyli wyższego od cen z rekompensatą.

Generalnie: ustawodawca stworzył mechanizm, w wyniku którego obciążenia z tytułu sprzedaży ciepła dla podmiotów uprawnionych przez okres od października 2022 do kwietnia 2023 mają być niższe niż wynikałoby to z poziomu cen i stawek w obowiązujących taryfach dla ciepła. To zaś oznacza, że mniej wydadzą na ogrzewanie.

Cały czas słychać, że system cen ciepła z rekompensatą dotyczy jego sprzedaży przez ciepłownie. A elektrociepłownie obejmuje?

- Teoretycznie cena ciepła z rekompensatą możliwa jest do ustalenia dla każdej ceny taryfowej ciepła, czyli także cen jego sprzedaży przez elektrociepłownie. Obawiam się jednak, że - ze względu na obecny sposób ustalania cen dla ciepła z kogeneracji - mechanizm ten raczej nie obejmie elektrociepłowni.

Poziom cen taryfowych ustalonych metodą uproszczoną, czyli dla ciepła wytworzonego w kogeneracji, drastycznie odbiega w dół od cen ciepła ustalanych metodą kosztową, czyli dla ciepłowni.

Metoda uproszczona nie uwzględnia faktycznych kosztów działalności jednostek kogeneracyjnych. To powoduje, że jest nikłe prawdopodobieństwo, aby elektrociepłownie mogły skorzystać z możliwości sprzedaży ciepła według cen z rekompensatą.

Aby w ogóle mówić o cenach ciepła, to najpierw musi być z czego je produkować... Jak teraz branża ocenia dostępność węgla w najbliższym sezonie grzewczym?

- Obecnie nie mam jeszcze pełnej wiedzy o perspektywach zaopatrzenia ciepłowni w węgiel w najbliższym sezonie grzewczym. Wiem natomiast, że w każdym z podmiotów prowadzone są intensywne działania zmierzające do zbilansowania zapotrzebowania na węgiel z przewidywaną produkcją ciepła.

I tutaj równorzędnym problemem dostępności paliwa węglowego pozostaje kwestia możliwości pozyskania środków finansowych, generalnie w postaci kredytów i pożyczek, umożliwiających jego zakup.

Już zawarto wiele kontraktów, zarówno w kwestii węgla pochodzenia krajowego, jak i importowanego, które mają zagwarantować ciągłość produkcji ciepła w perspektywie kolejnych miesięcy. Nie jest tajemnicą, że obecna sytuacja na rynku węgla wywołuje obawy o bezpieczeństwo realizacji tych kontraktów. Sądzę, że kolejne miesiące po prostu pokażą, jaka będzie rzeczywista sytuacja z węglem.

Reasumując: z punktu widzenia ciepłownictwa to dobrze, że będzie system cen sprzedaży ciepła z rekompensatą, czy to może mechanizm bez większego znaczenia?

- Oczywiście, że lepiej będzie, jak mechanizm cen sprzedaży ciepła z rekompensatą zostanie wprowadzony, niż gdyby go nie było.

Skokowy wzrost cen ciepła systemowego mógłby doprowadzić do niebezpiecznych dla podmiotów ciepłowniczych i odbiorców ciepła sytuacji, na przykład wynikających z pojawienia się zatorów płatniczych czy „emocjonalnego”, lawinowego odłączania się odbiorców od sieci ciepłowniczych.

Ten mechanizm osłonowy daje odbiorcom gwarancję cen sprzedaży ciepła, a podmiotom ciepłowniczym umożliwi pokrycie kosztów prowadzenia działalności i utrzymanie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla odbiorców. Mamy nadzieję, że bez generowania strat. Wtedy będzie to ogólnie dobre rozwiązanie.

