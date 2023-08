Według agencji powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego pozytywnie wpłynie na profil kredytowy spółek energetycznych. Fitch opublikował specjalny raport, gdzie ocenił ryzyko biznesowe dla spółek po powstaniu NABE.

Zdaniem Fitcha pozbycie się „brudnej” energii z portfolio polskich spółek energetycznych zmniejszy ich ryzyko biznesowe, za to zwiększy ich zdolność do zaciągania kredytów, na przykład na nowe zielone projekty. Pozytywnie wpłynie także na ich profil ESG (Environmental, Social and Corporate Governance, czyli środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny). ESG będzie swojego rodzaju miernikiem sprawdzającym między innymi, jaki jest wpływ działalności danej firmy na środowisko.

Od 2024 roku największe spółki będą zobowiązane prawnie do raportowania ESG

Już od 2024 roku zgodnie z unijną taksonomią największe spółki, w tym giełdowe, do których należą polskie spółki energetyczne, będą zobowiązane prawnie do raportowania niefinansowego (ESG), gdzie między innymi zmuszone będą rozliczać generowany przez siebie ślad węglowy.

Przeniesienie aktywów poprawi profile biznesowe spółek energetycznych

W raporcie Fitch zwraca uwagę, że przeniesienie aktywów poprawi profile biznesowe spółek energetycznych poprzez usunięcie wysokiego ryzyka aktywów węglowych. Ryzyko to, wynikające z polityki dekarbonizacji UE, przekłada się na znacznie zwiększone koszty emisji CO2, pogarszające się wykorzystanie i rentowność elektrowni węglowych ze względu na większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz gorszy dostęp do finansowania zewnętrznego z powodu ograniczeń dla kluczowych inwestorów, w tym banków.

Ponadto, agencja zwraca uwagę, że dzięki wydzieleniu aktywów węglowych polskie firmy energetyczne zbliżą się profilem działalności do swych zagranicznych konkurentów, co oczywiście będzie dla nich korzystne finansowo.

Fitch ma dokonać przeglądu ratingu polskich spółek energetycznych, gdy przeniesienie aktywów będzie na bardziej zaawansowanym etapie. Oczekuje, że zaktualizowane oceny ratingowe będą odzwierciedlać wyższą zdolność spółek do obsługi zadłużenia.

Przypomnijmy, że proces tworzenia NABE jest kilkustopniowy. Założono, że najpierw Skarb Państwa kupi aktywa węglowe wydzielone z grup Enea, Energa i Tauron (powinno do tego dojść w najbliższych tygodniach), a następnie podwyższy kapitał w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) oraz wniesie aportem akcje lub udziały spółek Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Połaniec, Energa Elektrownia Ostrołęka, Tauron Serwis i Bioeko Grupa Tauron. Potem ma zostać utworzony holding.

NABE będzie największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, odpowiedzialnym za ok. 50 proc. produkcji energii i zatrudniającym ok. 30 tys. osób.