Tak USA chce skłonić Turkmenistan do ograniczenia wycieków metanu

Stany Zjednoczone prowadzą negocjacje z rządem Turkmenistanu dotyczące redukcji wycieków metanu, których ten azjatycki kraj jest światowym liderem. Na zachętę amerykański Departament Stanu ma oferować Turkmenistanowi konkretne pieniądze.

Jak już pisaliśmy na łamach WNP.PL, Turkmenistan jest niechlubnym liderem, jeśli chodzi o kontrolowane i niekontrolowane wycieki metanu, które pojawiają się w wyniku prowadzonych przez ten kraj prac wydobywczych na swoich złożach ropy i gazu. Turkmenistan ma czwarte największe złoża gazu na świecie oraz czterdzieste czwarte największe złoża ropy na świecie.

Wycieki pojawiają się głównie podczas wydobywania gazu ziemnego, którego metan jest komponentem. Wynika to często z faktu, że Turkmenistan korzysta ze starej, postsowieckiej infrastruktury, która jest niedoinwestowana i źle utrzymana.

Stany Zjednoczone chcą pomóc Turkmenistanowi finansowo w redukcji emisji metanu

Z kolei zmniejszenie emisji metanu to prosta metoda na szybkie ograniczenie przyrostu globalnej temperatury, bo to gaz, który ma aż 80-krotnie wyższe właściwości ocieplające niż dwutlenek węgla, ponadto utrzymuje się w atmosferze tylko 10 lat. Stąd redukcja jego wycieków, daje szybki wpływ na temperaturę.

Stany Zjednoczone miały zaproponować Turkmenistanowi pomoc finansową, dzięki której udałoby się wprowadzić rozwiązania techniczne ograniczające wycieki. Nieznane są jednak szczegóły negocjacji, bo te są tajne. Intencją Waszyngtonu jest osiągnięcie porozumienia z Turkmenistanem w ciągu kilku miesięcy, tak by doszło do niego jeszcze przed szczytem klimatycznym COP 28 w Dubaju. Konferencja odbędzie się od 30 listopada do 12 grudnia 2023 r.

Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że około 7 proc. wydobywanego przez Turkmenistan gazu ziemnego jest marnowane właśnie przez wycieki, a jego wyłapanie jest stosunkowo łatwe i tanie. Oczywiście nadal wyłapany gaz po spaleniu będzie generował emisje CO2, jednak jednocześnie uda się ograniczyć emisje metanu, co pozwoli ograniczyć wzrost temperatury globalnej.

Przeszkodą na drodze amerykańskiej misji może być brak zaufania do zagranicznej pomocy ze strony turkmeńskiego reżimu

Jeśli udałoby się zlikwidować wszystkie wycieki generowane przez Turkmenistan, oznaczałoby to usunięcie z atmosfery ekwiwalentu 92 milionów ton dwutlenku węgla, co jest dwukrotną równowartością globalnych emisji wytwarzanych przez wszystkie kominy fabryczne.

Wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych może być jednak nieufność reżimu prezydenta Gurbanguly’ego Berdimuhamedowa i jego syna wobec ofert zagranicznej pomocy. Kraj, który przez lata był pod wpływami sowieckimi, dziś utrzymuje najbliższe stosunki z Chinami, które są głównym klientem na turkmeński gaz.