Taki ma być zielony zwrot Enei

W przygotowywanej aktualizacji strategii, która ma zostać zaprezentowana przed końcem 2019 roku Enea pokaże, jak widzi swoją przyszłość w energetyce odnawialnej, ale kierunki już wskazała. - Głównie będą to trzy obszary: fotowoltaika, farmy wiatrowe na morzu, farmy wiatrowe na lądzie plus pośrednio być może biogazownie. Nie wykluczamy spraw związanych z mikroinstalacjami, spółdzielniami energetycznymi, ale to zaznaczmy przy prezentacji aktualizacji strategii - poinformował Mirosław Kowalik, prezes zarządu Enei.